Los millonarios de EEUU están buscando refugio: Madrid se ha convertido en su nuevo destino inmobiliario favorito

Madrid se ha transformado en uno de los destinos predilectos para las grandes fortunas, que buscan invertir en propiedades de lujo fuera de su país. La llegada de nuevos millonarios, especialmente de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ha provocado un auge sin precedentes en el mercado inmobiliario de alto standing de la capital española.

Esta tendencia está impulsando los precios del mercado inmobiliario de lujo y cambiando el perfil de los compradores, situando a Madrid en el punto de mira internacional. Tal y como apuntaba Humphrey White, consejero delegado de Knight Frank España a Expansión, "el 55% de los compradores de vivienda de lujo en Madrid son españoles", frente al 70% que representaba en 2018.

A la caza de propiedades de lujo

Según el informe 'The Wealth Report 2025' de la consultora Knight Frank, la reducción de los tipos de interés en 2024 ha sido clave para reactivar la inversión en viviendas de lujo a nivel mundial. Los precios de estos inmuebles crecieron un 3,6% en 2024 a nivel global, con subidas especialmente notables en mercados asiáticos, de Oriente Medio y en ciertas ciudades europeas.

Seúl lideró el crecimiento con un incremento de precios del 18,4%, seguida de Manila (17,9%), Dubái (16,9%), Riad (16%) y Yeda (9,6%). En Europa, el aumento medio fue del 2,5%, pero Madrid superó con creces esta cifra hasta alcanzar un incremento del 5,5% en el precio de las viviendas de lujo.

Por poner en contexto el incremento de precio en este tipo de propiedades, en 2014, una inversión de un millón de euros permitía comprar un piso de lujo de 136 metros en la capital. Hoy apenas alcanza para uno de 89 metros cuadrados. "El lujo ahora es más lujoso", destaca el informe, subrayando cómo la sofisticación de la oferta ha ido en aumento junto con los precios.

Las operaciones en este tipo de viviendas, con precios que pueden oscilar entre los 11.000 y los 15.000 euros el metro cuadrado. No obstante, también pueden llegar a superar los 25.000 euros por metro cuadrado, aunque esos precios siguen siendo excepcionales y reservados a propiedades de calidades extraordinarias.

Este crecimiento sostenido sitúa a Madrid entre las ciudades europeas más competitivas en el segmento, por encima de otras capitales como Londres, París o Milán. La tendencia refleja el atractivo de la ciudad para los inversores internacionales y, especialmente, para los estadounidenses que buscan diversificar su patrimonio en mercados con potencial de revalorización.

Madrid, punto de encuentro para ultrarricos

El interés inmobiliario por Madrid se disparó un 60% en marzo de 2025 con respecto al mes anterior, consolidando a la ciudad en el puesto 26 del ranking global de mercados prime, mientras que Barcelona ocupa la posición 37.

Según el estudio de Knight Frank sobre grandes patrimonios, Madrid es ya el principal destino de la inversión extranjera en España, elegida por un 67,5% de los inversores. Además, los ultrarricos representan ya el 43% de las compras inmobiliarias de lujo en la capital, y se prevé que su número crezca un 17,4% hasta 2028.

El perfil del comprador está cambiando rápidamente. En 2018, los inversores estadounidenses apenas tenían presencia. Sin embargo, en 2023 ya representaban el 4% de las operaciones, y en 2024 han duplicado su peso hasta situarse en el 8% de las compras de propiedades de lujo. Tal y como señalan los autores del informe, "muchos grandes patrimonios están abandonando el país e invirtiendo en Europa a través de España".

No obstante, uno de los factores que más ha condicionado el incremento de precios en las propiedades de lujo en Madrid ha sido la escasez de oferta frente a una demanda creciente. La normativa urbanística limita la construcción de nuevas viviendas de alta gama, lo que mantiene la presión sobre los precios. De acuerdo a lo publicado por El Español, Knight Frank contabiliza solo 13 nuevos desarrollos de proyectos de alta gama, sumando un total de 78 viviendas. Todas ellas concentradas en el barrio de Salamanca, el barrio más demandado por este perfil de cliente.

El dinero llama al dinero

El atractivo de Madrid no se limita al sector residencial. El informe 'The glittering power of cities for luxury growth' de la consultora McKinsey, sitúa a la capital española entre las ciudades con mayor concentración del sector del lujo.

Según el informe 'European Luxury Retail 2024' de Cushman & Wakefield, de las ocho nuevas tiendas de lujo abiertas en España en 2024, seis eligieron la ‘Milla de Oro’ madrileña como ubicación. Este fenómeno refuerza la posición de Madrid como epicentro del lujo en Europa y consolida su atractivo tanto para inversores inmobiliarios como para las grandes firmas internacionales.

Imagen | Pexels (Gotta Be Worth It, Alex Moliski)