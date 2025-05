Machu Picchu se ha convertido en un destino turístico mundial. Ahora afronta la consecuencia indeseada: morir de éxito

Machu Picchu es uno de los iconos más populares de Perú, uno de sus mayores tesoros patrimoniales y un poderoso imán para turistas que solo durante los dos primeros meses de 2025 atrajo a más de 191.000 visitantes, casi un 17% más que en 2024. Por esa razón la ciudadela inca de Cusco se enfrenta a la misma amenaza que se cierne sobre otros grandes destinos internacionales, como el monte Fuji, las zonas monumentales de Roma, Venecia y Florencia o las pirámides de Guiza, en Egipto, por citar solo un puñado de ejemplos: la saturación turística.

Así lo acaban de advertir las autoridades peruanas, que han lanzado un aviso a navegantes: la "sobrecarga turística" de la ciudad inca amenaza su conservación.

¿Qué ha pasado? Que la Controlaría General de la República, un organismo autónomo encargado de velar por los bienes y recursos de Perú, acaba de hacer una advertencia al Ministerio de Cultura del país: Machu Picchu está sufriendo una "sobrecarga turística". El problema lo ha detectado tanto en la antigua ciudadela como en la Red de Caminos Inca (Qhapaq Ñan), el sistema vial de los incas.

Tras comprobar la afluencia de visitantes, la Controlaría General ha llegado a la conclusión de que hay un exceso de turistas que pone "en riesgo" la conservación de ambos puntos y afecta a su "estructura y ecosistema". Y por si ese mensaje no hubiese quedado lo suficientemente claro, advierte: de prolongarse, esa situación podría llevar a que Machu Picchu acabase en la lista de patrimonio mundial en peligro de la UNESCO, un riesgo al que ya se enfrentó hace unos años.

¿Cuál es el problema? El organismo peruano aporta datos concretos para respaldar sus quejas. Entre el 17 y 30 de abril de este mismo año sus operarios detectaron "una sobrecarga" de 2.505 personas en la terraza superior de la ciudad inca (Ruta 1-B). Y no fue un caso aislado. En mayo calculan que esa saturación alcanzará los 1.546 usuarios. ¿Qué significa eso? Que en el espacio protegido se están superando de manera reiterada los aforos máximos autorizados.

"Aunque el límite de acceso sostenible a dicha área aes de 450 personas por día en temporada regular o baja, se evidenció la venta de boletos para el ingreso diario de 549 a 789 usuarios. Y mientras en temporada alta el límite es de 490 personas, se vendieron boletos de acceso de entre 495 y 639 usuarios". La clave, precisan desde la Controlaría, es que aunque la plataforma estatal de venta de boletos se respeta el aforo de la terraza superior de la Llaqta, los visitantes llegan por la Red Caminos.

¿Hay más datos? Sí. El organismo ha detectado también una "sobrecarga" considerable, de 836 de visitantes, en la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca entre el 17 y 30 de abril. En mayo el dato ascenderá a 1.490. "Aunque el aforo permitido es de 250 personas por jornada, se evidenció la venta de boletos para el ingreso de 300 usuarios entre turistas, guías y personal de apoyo. Incluso hubo días en los que se registró la venta de 416 y 695 usuarios", insisten desde la entidad.

En el caso de la Ruta Realeza Diseñada, otro de los grandes reclamos turísticos de la región, la saturación alcanzó los 1.368 visitantes durante los últimos 13 días de abril y se fijó en 1.248 personas en mayo. La Controlaría incluso habla de "errores en la plataforma de venta" que "dificultan planificar el número de visitantes".

¿Por qué es un preocupante? Porque ese exceso de turistas puede pasar factura a los yacimientos. "Estas situaciones no garantizan la conservación de las áreas debido a que el constante tránsito de visitantes podría provocar la erosión del suelo en las zonas con pendientes pronunciadas y áreas cercanas, así como la compactación del terreno por el peso y frecuencia de turistas, deteriorando caminos, escalinatas, muros y plataformas incas", advierte la entidad.

Algo similar ocurriría en la ruta, donde los técnicos consideran que la "sobrecarga" pone en peligro la zona residencial y ceremonial por el desgaste de la piedra.

¿Es algo nuevo? Sí. Y no. El toque de atención de la Controlaría al Ministerio de Cultura de Perú es nuevo, pero como se encarga de recordar el propio organismo en su comunicado oficial no es la primera vez que la preservación de Machu Picchu genera debate. En 2017 la UNESCO examinó la situación de la ciudadela inca para decidir si debía o no incluirla en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

El problema, explicaban por entonces desde la UNESCO, no era tanto el estado en el que se encontraba el santuario, como la gestión del entorno "a largo plazo". "Las dificultades, están en el control del flujo turístico en la zona", advertía. E aquella ocasión la UNESCO optó por no inscribir a Machu Picchu en su lista, pero la Controlaría recuerda que esa opción podría volver a estar sobre la mesa.

¿Es un riesgo real? La Controlaría así parece creerlo. De hecho recuerda que en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO celebrado en julio del año pasado en Nueva Delhi se abordó precisamente el estado del yacimiento inca. "Se expresó preocupación sobre el estado de conservación del Santuario Histórico en relación a varios aspectos, entre ellos el elevado número de visitantes diarios que ha generado presión sobre la estructuras y el entorno natural del sitio".

Lo cierto es que Perú ha movido ficha para que su gran reclamo turístico no muera de éxito. A principios de este mismo año las autoridades de Cusco y la Jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu anunciaron que reforzarían la seguridad y control en el acceso a la ciudadela después de que un vigilante del yacimiento fuese condenado por aceptar sobornos para pasar a turistas saltándose las normas.

Para evitar que se repitan episodios así Cusco se comprometió a reforzar las inspecciones de la mano de la policía e instalar cámaras. Machu Picchu es uno de los grandes reclamos de Perú: solo durante los dos primeros meses de 2025 atrajo a más de 191.000 personas, impulsando el turismo nacional a cifras récord.

Imágenes | Eddie Kiszka (Unsplash) y Shashi Bellamkonda (Flickr)

En Xataka | Durante décadas las familias adaptaron sus vacaciones para viajar con niños. Hoy manda otra prioridad: las mascotas