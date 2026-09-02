Una caída en Marruecos desató el lujo más absurdo: nueve Boeing 747 fueron necesarios para evacuar a Suiza al ex-emir de Catar

En diciembre de 2015, un incidente protagonizado por el ex-emir de Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani, dejó al descubierto hasta qué punto puede llegar el despliegue de medios de una familia real. Lo que comenzó con una caída en las montañas de Marruecos terminó colapsando el aeropuerto de Zúrich con la llegada de nueve Boeing 747 privados en plena noche que necesitaron un permiso especial de la autoridad aeroportuaria suiza para aterrizar.

Este episodio, más allá de lo anecdótico, también nos ayuda a conocer cómo los protocolos y la infraestructura que rodea a las grandes fortunas pueden movilizar recursos a una escala tan grande que es difícil de imaginar para el común de los mortales. Como en la teoría del caos, el efecto de una caída en Marruecos puso en un serio aprieto a los controladores aéreos suizos.

Un accidente real en Marruecos

Durante las vacaciones de diciembre de 2015, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que fue emir de Catar desde 1995 y padre del actual dirigente del país, sufrió un accidente en las montañas del Atlas, en Marruecos. El millonario, de 63 años en ese momento, se fracturó una pierna mientras disfrutaba de unas vacaciones en la nieve, según informó en su día Morocco World News.

No obstante, la gravedad de la lesión que provocó la caída llevó al equipo médico personal del emir a recomendar su traslado inmediato a Suiza para ser operado allí. El exmandatario fue evacuado a un hospital suizo donde podría recibir la atención médica más avanzada y especializada para su recuperación.

La evacuación se llevó a cabo a bordo de uno de los Boeing 747 que la familia real catarí utiliza a modo de jet privado. El problema es que el emir nunca viaja solo.

Se necesitaron ocho Boeing 747 más. Es decir, una comitiva formada por nueve aviones, si contamos con el que transportaba al ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani.

En Zúrich no se lo creían

Como todo lo que sucede en torno a la familia real catarí, el traslado del ex emir no fue un simple vuelo privado. Seis de los aviones despegaron inmediatamente desde Doha con destino Zurich, para apoyar el traslado del mandatario, mientras que los otros tres restantes formaban parte del séquito personal del patriarca del clan Al Thani.

Según publicó The Guardian, los controladores del aeropuerto de Zúrich-Kloten se vieron rápidamente abrumados ante la presencia de nueve aeronaves pidiendo aterrizar en plena noche debido a la emergencia médica de su pasajero más ilustre.

En solo unas horas, un total de nueve Boeing 747 operados por Qatar Amiri Flight, la aerolínea exclusiva de la familia Al Thani solicitaron tomar tierra en el aeropuerto de suizo. La situación era tan excepcional que las autoridades suizas tuvieron que conceder un permiso especial para que los aviones aterrizaran fuera del horario permitido, ya que el aeropuerto de Zúrich-Kloten prohíbe el tráfico aéreo nocturno para no molestar a los residentes locales.

La llegada simultánea de tantos jets privados por una emergencia médica fue un hecho sin precedentes en la ciudad suiza.

Obviamente, como contaban en Luxurylaunches, este despliegue aéreo no solo respondía a la necesidad de trasladar al enfermo, sino a la de movilizar a todo su séquito. Entre los pasajeros de los nueve Boeing 747 viajaba el equipo médico privado del jeque, el personal de seguridad de la familia, asistentes personales, familiares, etc.

Cada avión tenía un propósito específico, desde transportar equipos médicos hasta garantizar la comodidad y seguridad de todos los acompañantes del ex-emir durante su estancia en Suiza.

La flota privada de la familia Al Thani: más que un lujo

Más allá de lo anecdótico de movilizar a nueve aviones que en su configuración comercial son capaces de transportar a 400 personas, la flota privada de la familia Al Thani es parte de una infraestructura diseñada para garantizar la movilidad y el bienestar de sus miembros en cualquier circunstancia.

Estos nueve Boeing 747 no son simples jets privados: en su interior cuentan con suites médicas, habitaciones privadas y, en algunos casos, camas de hospital giroestabilizadas que mantienen al paciente estable durante el vuelo.

El nivel de lujo y sofisticación de estos aviones supera cualquier estándar habitual. Todo ello, adornado y salpimentado con los lujos más exclusivos, lo que convierte a estos aviones en auténticos palacios voladores capaces de responder a cualquier emergencia o necesidad de la familia real catarí.

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Imagen | Wikimedia Commons (Mehmet Mustafa Çelik), Flickr (ITU Pictures, Alan Wilson)