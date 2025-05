Adiós a la barra libre de los pisos turísticos: el Gobierno tiene un botón rojo contra Airbnb y lo ha activado en 65.000 pisos

A las puertas del verano, con la afluencia de viajeros internacionales en niveles récord y la vivienda y la masificación turística convertidos en temas de debate casi diario (ayer motivaron una protesta en Canarias), el Gobierno ha querido lanzar un aviso rotundo a las plataformas de alquiler vacacional. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo acaba de reclamar a Airbnb que bloquee alrededor de 66.000 anuncios "ilegales" de apartamentos turísticos repartidos por España.

El mensaje es claro: el Estado tiene las herramientas para regular la oferta en el mercado del alquiler vacacional. Y ha decidido echar mano de ellas.

¿Qué ha pasado? Que el Ministerio de Consumo acaba de recordarle a Airbnb que debe bloquear casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que se ofrecen en su web. Para ser más precios 65.935 publicaciones que, en opinión de los técnicos del departamento de Pablo Bustinduy, pueden considerarse "ilegales".

No es la primera vez que el Gobierno se dirige a la plataforma de alquiler para reclamarle que elimine esas publicaciones, pero ahora lo hace con un argumento de calado a su favor: una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia.

¿Y eso por qué? Como recuerdan desde Consumo, a lo largo de los últimos meses sus técnicos han enviado tres resoluciones a Airbnb en las que ordenan a la plataforma que elimine 66.000 anuncios de pisos. Sus responsables sin embargo comparten el criterio de Consumo y han recurrido la orden ante la justicia.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado. Y lo hace dándole la razón a Consumo en una resolución que afecta a una primera tanda de 5.800 anuncios de casas repartidas por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares. Suficiente para que el Gobierno haya lanzado un comunicado recalcando la necesidad de que Airbnb bloquee todos los anuncios que considera "ilegales", los 65.935, algo que ya ha exigido a las oficinas de Irlanda.

¿Por qué quiere bloquearlos? Porque en opinión del Gobierno esas publicaciones no respetan las normas que deben cumplir los alojamientos vacacionales si quieren anunciarse. "En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales", concretan desde el ministerio.

Para ser más precisos, Consumo considera que incumplen tres pautas clave. La principal es no incluir el número de licencia o registro, una obligación recogida en varias normativas autonómicas y que supone "la infracción más común" detectada por el ministerio. La segunda es que los anuncios no precisan si la vivienda la está alquilando una empresa o particular. Por último los funcionarios también han detectado que (al menos en algunos anuncios) se incluye una licencia que no se corresponde con la expedida por las autoridades, la tercera infracción.

¿Qué dice Airbnb? Que está dispuesta a dar la batalla. En declaraciones recogidas por La Razón, la plataforma asegura que "continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso" y acusa a Consumo de haber empleado una "metodología indiscriminada", incluyendo tanto "anuncios que muestran licencias" como "otros que podrían no necesitarla, como arrendamientos de temporada". "También ha ignorado de forma deliberada resoluciones del Supremo que dejan claro que no todos los anuncios de Airbnb requieren número de registro".

¿Es el primer toque de atención? No. El Gobierno (al igual que otras administraciones regionales) lleva tiempo pendiente de los pisos turísticos, entre otras razones por las tensiones que genera en el mercado residencial. Una de sus iniciativas más ambiciosas consiste en un registro único de alquileres vacacionales que busca centralizar la gestión, que todos los pisos registrados tengan licencia y que plataformas como Booking o la propia Airbnb velen por que las viviendas anunciadas cumplen las directrices que marca la ley para el alquiler.

El aviso lanzado por Consumo es importante por otra razón, más allá de la posibilidad de retirar casi 66.000 viviendas del mercado del alquiler turístico. Supone un nuevo toque de atención que se añade al expediente sancionador abierto a finales de 2024 a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por incumplir la normativa sobre publicidad o los activados el pasado febrero.

¿Por qué es importante? Por el debate generado a lo largo de últimos años en torno al alquiler turístico y su impacto en el precio de la vivienda y por la situación legal en la que se encuentran muchos apartamentos que se arrendan a viajeros.

Hace apenas dos meses El País se hizo eco de un cálculo de Consumo que revela que apenas el 7% de los anuncios de viviendas turísticas que se ofrecen en Madrid tienen licencia. El Ejecutivo cruzó la publicidad de 16.335 apartamentos turísticos de la ciudad con la información de 1.131 permisos en vigor otorgados por el Ayuntamiento. Su conclusión: hay 15.204 viviendas al margen de la ley.

