Valencia temía que el mercado de la vivienda se hundiera en las zonas devastadas por la DANA. Ha ocurrido lo contrario

La DANA que golpeó la provincia de Valencia en octubre fue tan violenta, causó tantos destrozos y afectó a tanta gente, que en las agencias inmobiliarias de la zona temieron que el mercado quedase patas arriba. "Se pensaba que se iba a hundir en la zonas más devastadas", reconoce el sector. La realidad ha sido otra. La región no solo ha mantenido la tensión entre oferta y demanda que sufría antes de la DANA, sino que le ha añadido un factor extra: los daños que sufrieron cientos de hogares.

La Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Ascival) ha publicado un informe que ayuda a entender mejor cómo ha respondido el mercado.

"Vimos que la demanda era fuerte". Nora García Donet, presidenta de Ascival, reconoce que la respuesta del mercado tras la DANA ha sorprendido incluso al sector. Tras las lluvias se temían un pinchazo en el mercado, pero la realidad ha sido bastante distinta: la demanda se mantuvo alta mientras la oferta (que en muchos casos ya estaba sometida a una intensa presión antes del desastre) se vio marcada por la pérdida de hogares arrasados por la lluvia y el barro.

"En los primeros momentos se pensaba que el mercado se iba a hundir en las zonas más devastadas por la DANA, pero pronto vimos que la demanda era fuerte en un contexto en el que habían quedado inoperativas muchas viviendas, y esta tendencia es la que se ha mantenido con el paso del tiempo", señala Donet. Esa ecuación ha acabado trasladándose a otro elemento clave: los precios.

Un porcentaje: 18%. El informe de Ascival aporta un dato fundamental para entender la deriva del mercado: el precio de la vivienda ha aumentado de media un 18% en los municipios golpeados por la DANA. Más concretamente un 18,8% en el mercado de compraventa y un 18,1% en el del arrendamiento. Traducido a dinero contante y sonante eso supone que las casas en venta en las zonas afectadas cuestan de media 171.428 euros mientras que los alquileres ronda los 800.

Las Provincias ha profundizado algo más y calcula que un piso a la venta en las localidades arrasadas por los aguaceros se ha encarecido, de media, unos 32.000 euros. En el caso de las viviendas en alquiler la subida de precios se situarían en 145 euros mensuales. Todo en comparación con los valores de hace siete meses.

¿Cuál es la razón? La misma que suele provocar las alzas de precio en condiciones normales: los desequilibrios entre la oferta y la demanda. En su estudio Ascival señala un desacople creciente entre ambas tanto en el mercado de compraventa como en el del alquiler. En el primer caso, la asociación calcula que la demanda de casas a la venta se ha disparado un 22% mientras la oferta ha caído un 31,3%. En el segundo caso, el del mercado de las propiedades para arrendar, la demanda se ha disparado un 27,1% con la oferta en retroceso (un 38%).

"Poco más de seis meses después de las devastadoras consecuencias de la DANA, la situación inmobiliaria en los municipios afectados sigue la misma tendencia de alza de precios y demanda y contrición de la oferta de vivienda que en el resto del territorio valenciano", señala a modo de conclusión el informe de Asicval.

Esa realidad la constatan las propias agencias de la región. Más de la mitad (54,3%) asegura que la oferta de vivienda a la venta ha disminuido y casi el 90% (87,5%) han notado el aza de precios. El 58% cree también que hay más demanda de alquiler, mientras el 96% considera que la oferta se ha mantenido o ha bajado.

El papel de la DANA. El informe no detalla hasta qué punto la subida puede relacionarse con el efecto de la DANA o su influencia en la oferta y la demanda, aunque sí desliza algunos datos interesantes. El principal es que la mayoría de las personas interesadas en comprar o alquilar casa en los municipios afectados son lugareños. Así lo perciben al menos las propias agencias, que aseguran además que los clientes no parecen especialmente interesados en saber si las propiedades están o no en áreas inundables, pero sí prefieren apartamentos en edificios en altura.

La tensión en el mercado no es nueva, ni ha surgido después del desastre de octubre. En 2024 Idealista publicó un informe en el que ya señalaba que el distrito con mayor presión en la demanda de vivienda de España se situaba en la zona de Parc Central-Horte de Trenor, en Torrent. Durante los últimos meses la vivienda se ha encarecido además en el conjunto de la provincia de Valencia, no solo en las zonas afectadas por la DANA. Lo que sí hicieron las lluvias torrenciales fue arrasar cientos de viviendas, dañándolas o dejándolas temporalmente inhabitables.

