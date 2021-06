'Nobel Run': el juego de mesa español que te pone en la piel de un científico peleándose con papers para hacerse con el Nobel

"Tener una vida científica exitosa es difícil, pero apasionante. Habrá muchas complicaciones por el camino, pero si te rodeas de colegas capaces, peleas por proyectos competitivos y consigues publicar artículos científicos en revistas prestigiosas, lograr el premio Nobel no es una utopía... Bueno, realmente sí lo es, porque mucha gente se ha quedado sin él incluso mereciéndolo".

Con esas palabras nos explica Pablo Garaizar, profesor de la Universidad de Deusto, en qué consiste su nuevo juego de mesa, 'Nobel Run'. Si os gustan los juegos de mesa relacionados con la ciencia y la tecnología seguramente su nombre os resulte familiar, puesto que Garaizar es el creador de 'Moon' y 'Arqueras de Nand'. 'Nobel Run', sin embargo, se aleja de la informática y se adentra en el peculiar mundo de la ciencia. ¿El objetivo? Enseñarnos que conseguir un Premio Nobel no es una utopía, aunque a medias.

Un juego de cartas y mazos para ganar el Premio Nobel

'Nobel Run' es un juego de construcción de mazos o "deck-building". El jugador comienza con unas cartas sencillas: cuatro de trabajo, una de investigación, un predoc (estudiante de doctorado) y un pequeño proyecto local. Cada carta nos ofrece recursos y puntos que tendremos que usar para mejorar el mazo, o lo que es lo mismo en 'Nobel Run', conseguir publicar artículos científicos, proyectos de mayor calado y contratar personal más cualificado. Todo eso nos dará puntos de prestigio. Si llegamos a 20 puntos, nos llevamos el Premio Nobel y ganamos la partida.

Eso son los aspectos más básicos del juego, que luego se va complicando. El resto de jugadores, hasta cuatro, puede echarnos efectos negativos que nos dificultarán llegar a nuestra meta. Tal y como nos explica Garaizar, "el juego representa la carrera de alguien que acaba de empezar en el mundo científico". Su mecánica, como vemos, no es particularmente compleja, pero "requiere de un poquito de estrategia, por eso hemos fijado la edad mínima en 10 años".

El juego ha sido creado por el ya mencionado Garaizar, Lorena Fernández e Iñigo Maestro. La idea surge de Lorena Fernández, directora de comunicación de la Universidad de Deusto, dentro del proyecto europeo Gearing Roles, nos cuenta Garaizar.

"Uno de los objetivos de este proyecto es cuestionar y transformar los roles de género en las carreras profesionales, así que Lorena propuso que desarrolláramos un juego donde se visibilizaran científicas e inventoras de primer nivel para visibilizar su labor y que sirvan de referentes. A partir de esa idea inicial, desarrollamos muchos prototipos hasta que dimos con una mecánica que representaba lo que queríamos contar en el juego".

El juego está lleno de terminología real, como predocs, postdocs, seniors, artículos Q1, etc., algo que en principio choca un poco con un juego enfocado al público más joven. En palabras de su creador, "queríamos hacer un juego lo más realista posible dentro de sus limitaciones, por eso hemos usado la terminología real. Es muy chulo cuando puedes decirle a un familiar o amigo que te han concedido un proyecto europeo o publicado un artículo Q1 y sabe el esfuerzo que supone gracias al juego".

Además de las cartas que nos permiten ganar puntos en el juego, como son los artículos Q1 Open Access (que valen más que los artículos Q4, por ejemplo) o los proyectos internacionales (más valiosos que los locales), el juego nos pone en situaciones "cotidianas dentro de la carrera de una investigadora como la de pérdida de datos, síndrome de la impostora o los cuidados de una persona dependiente". Estos son los efectos negativos de los que hablábamos anteriormente y que nos harán más complicado ganar la partida.

Además de educar al jugador en la terminología del mundo científico, 'Nobel Run' también pone en valor el rol de la mujer en la ciencia. Garaizar nos pone algunos ejemplos:

"Mary Somerville, la mentora de Ada Lovelace, nos dará esfuerzo extra porque no hay nada más valioso que una buena mentora, pero otras cartas pueden tener efectos negativos como la de Jocelyn Bell, que no recibió el premio Nobel en Física de 1974 pese haber trabajado activamente en esos descubrimientos".

Otras científicas que harán acto de presencia son Sally Kristen Ride (física y astronauta de la NASA) y Donna Strickland (tercera mujer de la historia en ganar un Premio Nobel de Física tras Marie Curie y Maria Goeppert-Mayer), entre otras. En total hay 21 científicas e inventoras que nos ayudarán a ganar la partida.

Es, sin lugar a dudas, un juego de mesa de lo más interesante que estará disponible de forma totalmente gratuita en print & play y en formato mecenazgo en KickStarter para la edición física. ¿Por qué liberarlo gratis? Ante esta pregunta, Garaizar nos responde que "la experiencia liberando como print & play los juegos que desarrollamos anteriormente ha sido muy positiva".

Asegura que "por un lado, mucha más gente puede conocer el juego y disfrutarlo en lugares a los que nuestras redes de distribución no llegan". No obstante, afirma que "imprimirlo en casa no sale para nada rentable si está disponible en tiendas, pero tener el juego disponible en versión digital da tranquilidad a quien quiere conocerlo sin comprarlo". "En general, creemos que tiene un efecto muy positivo tanto en las ventas como en la difusión del juego", concluye el profesor.