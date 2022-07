Unos reptiles nos acaban de revelar un secreto que llevábamos milenios buscando: la eterna juventud

Jonathan cumple 190 años en 2022. Puede que incluso alguno más. Cuando nació en España gobernaba aún Fernando VII, Otto von Bismarck y Charles Darwin eran dos jovenzuelos y faltaban un buen puñado de décadas para el vuelo histórico de los Wright. De todo eso el indolente Jonathan nos puede contar más bien poco. La razón: es una enorme tortuga gigante de Seychelles alojada en la isla de Santa Elena… Y el animal terrestre más longevo del que se tiene constancia.

El de Jonathan es un caso excepcional, pero seguramente lleves media vida escuchando lo longevas que pueden ser las tortugas. Tanto que no es extraño —como ocurre con el famoso quelónido de la isla de Santa Elena— que sobrevivan a sus dueños humanos. Pero... ¿Cuál es el motivo?

Investigadores de las universidades del Sur de Dinamarca, el Noroeste de Illinois y Penn State han investigado en profundidad cómo envejecen las tortugas y otros reptiles.

Fruto de su trabajo son dos estudios publicados en Science que desgranan algunas teorías que nos ayudan a entender un poco mejor cuál es el secreto de su longevidad y cómo son posibles “milagros” naturales —de los que tienen mucho de ciencia y nada de magia— como el del bicentenario Jhony.

Uno de los equipos, integrado por 144 científicos dirigidos por la Universidad del Noroeste de Illinois y la Penn State, se dedicó a analizar los datos de ectotermos —animales de “sangre fría”, como las tortugas— de 107 poblaciones repartidas por el mundo de 77 especies distintas de reptiles y anfibios. Su objetivo era aclarar con datos empíricos y a gran escala qué de cierto hay en las observaciones que sugieren que estos animales pueden disfrutar de vidas excepcionalmente longevas.

Una de sus primeras conclusiones es que las tortugas, cocodrilos y salamandras disfrutan de tasas de envejecimiento particularmente bajas y —aún más curioso— que los fenotipos protectores, como los caparazones, espinas o veneno, facilitan un envejecimiento más lento o “insignificante”.

“Podría ser que su morfología alterada con caparazones duros les proporcione protección y haya contribuido a la evolución de sus historias vitales, incluyendo un envejecimiento insignificante y una longevidad excepcional”, explica Anne Bronikowski, coautora del estudio publicado en Science.

