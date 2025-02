La domesticación de los gatos sigue siendo un misterio. Pero estamos más cerca de saber dónde y por qué sucedió

Los gatos y los perros son dos de los animales más cercanos a los humanos, pero su camino hacia la domesticación fue muy diferente. Mientras que los perros fueron criados como aliados en la caza, los gatos se acercaron a nosotros por otras razones que la ciencia aún está desentrañando

Hay quien piensa que los gatos se domesticaron ellos solos, y un estudio busca fechar esa domesticación de los felinos que pasaron de vivir con nosotros... a vivir a cuerpo de rey.

El gato de Chipre. Parece que todo empezó con el gato de Chipre. Durante mucho tiempo se creyó que fueron los egipcios los primeros en domesticar gatos. Esta creencia se fundamentó en hallazgos de gatos momificados del 2.000 y 1.900 a.C., pero hace 20 años, los investigadores encontraron al “gato más antiguo del mundo”. En una tumba en el poblado neolítico Shillourokambos en Chipre, arqueólogos franceses encontraron un gato enterrado junto a alguien que, se estima, habría sido su dueño.

El esqueleto del gato estaba completo y se encontraba a 40 centímetros del entierro humano. La posición idéntica de los restos, así como herramientas y ofrendas, llevaron a los investigadores a pensar que el entierro se dio al unísono. ¿Y de cuándo data este gato? Del 9.500 a.C. En su día, los investigadores franceses que lo encontraron afirmaron que era “la misma situación que la del hombre con el perro de Israel entre el 12.000 y el 11.000 a.C.” que nos dio pistas sobre los años que el perro lleva con nosotros.

Domados, no domesticados. Hay que matizar este punto. Aunque los gatos lleven 12.000 años con nosotros, no se produjo una domesticación tan fuerte y profunda como con el perro. Muestra de ello es la variedad genética de los perros actuales, descendientes de aquellos que los humanos fuimos modificando mediante cruces para cumplir con nuestros deseos. Un gato doméstico no se diferencia tanto de uno salvaje, y entre ellos guardan un gran parecido.

Win Van Neer es un arquezoólogo belga que considera que los gatos encontrados en las tumbas egipcias de hace 6.000 años respondían a animales que vivían con los humanos, pero “a su aire”. Estaban domados, por lo que no huían ni se comportaban como lo harían en estado salvaje, pero no domesticados como sí estuvieron unos 4.000 años después, también en Egipto.

El gato de Chipre

El proyecto. Tras este contexto, vamos al Proyecto FELIX. Se trata de un estudio que, con fondos europeos, busca analizar más de un millar de muestras arqueológicas de gatos que datan desde hace 10.000 años hasta restos más recientes de los siglos XVIII y XIX. La procedencia del ADN es de sitios arqueológicos de Europa, Cercano y Medio Oriente y del norte de África.

El objetivo es encontrar los datos definitivos que permitan marcar el punto en el que los gatos y los humanos comenzaron a relacionarse, también reconstruir el genoma y los hábitos alimenticios de los gatos antiguos para identificar las características biológicas y ecológicas que dieron lugar a su domesticación.

ADN momificado. Al frente del proyecto se encuentra Claudio Ottoni, un peleogenético de la Universidad de Roma que coordina un equipo de paleontólogos, arquezoologos y biólogos moleculares procedentes de toda Europa. Llevan meses trabajando con más de 1.300 muestras de gatos procedentes de 80 sitios arqueológicos de las zonas antes mencionadas y lo que están buscando para marcar el punto de la domesticación es… cambios en la dieta.

Mediante el análisis del colágeno, están estudiando la evolución de las dietas de los gatos en el tiempo. Por ejemplo, cuándo los gatos comenzaron a comer pescado, piezas que habrían suministrado los pescadores.

Gato momificado en Egipto

Trazar este mapa es complejo. Aunque están analizando restos óseos con éxito, todavía quedan incógnitas por resolver. Por ejemplo, Ottoni comenta que los primeros resultados llevan a pensar que los gatos domésticos de Europa comenzaron con el vínculo de los gatos africanos con los humanos del norte de África. Por ejemplo, romanos que comerciaban a través del Mediterráneo que llevaban gatos a bordo.

El problema es que no se han hallado restos de gatos domésticos europeos de hace 10.000 años, algo que sí ha ocurrido con cerdos y otros animales domésticos, lo que lleva a pensar a los investigadores que los gatos en Europa aún eran salvajes y que ninguno era originario genéticamente de la cepa domesticada del gato, algo que sí se empezaría a dar hace unos 2.500 años en nuestro continente.

Además, están las complicaciones tecnológicas. Uno de los desafíos es el posible daño al ADN causado por la momificación de los restos, pero Van Neer espera que la tecnología actual de secuenciación les ayude a superar ese obstáculo.

Difícil y poco convencional. De momento, hay varias conclusiones claras. Una es que los gatos han tenido un gran éxito a nivel evolutivo, adaptándose a la perfección a los humanos y que, en gran medida, la domesticación del gato fue muy distinta a la de otros animales. Otra es que hay que seguir investigando.

El equipo de Ottoni comenta que hay que seguir analizando el genoma de los gatos antiguos, ya que es “el plano que contiene toda la información sobre el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de un organismo”, y desentrañando esa maraña genética veremos con más claridad cuándo se produjo la domesticación del gato en Europa y otros territorios, una fecha que no tiene por qué coincidir.

Y puede que, en cierto modo, sigan domados, pero no del todo domesticados. Cualquiera que viva con un gato sabe que se le pueden cruzar fácilmente los cables y llevarte un mordisco sin motivo alguno.

Imagen | Alexandr frolov, Science

