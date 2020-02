Las cámaras de los Samsung Galaxy S20, S20plus y S20 Ultra, explicadas: 108 megapíxeles, vídeo 8K y la apuesta por el zoom

Llevamos bastante tiempo esperando a que Samsung haga una apuesta en sus cámaras lejos de diferenciarse o llevarse titulares, y más centrada en recuperar el puesto que años atrás ocupaba estando más claramente por encima de los relativamente pocos rivales que tenía. Este año lo empiezan con algo que sobre el papel nos parece atractivo, ya que más allá de ese sensor de 108 megapíxeles vemos que el fabricante ha buscado destacar en zoom también con las cámaras de los Samsung Galaxy S20.

Son tres configuraciones, distintas entre ellas y a lo que vimos en las de los Note 10, aunque con algunos aspectos que se mantienen como la integración de sensor de profundidad en el S20+ y el Ultra y el apostar por una mejora en el vídeo. Como solemos hacer, después de cada presentación de smartphones punteros y habiendo digerido ya tanta especificación y novedad, vamos a dar un repaso en detalle y con calma de las cámaras de los nuevos Galaxy S.

Especificaciones técnicas de los Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra

Los Galaxy S llegan en el primer trimestre del año para estrenar procesador de la casa (y de Qualcomm, cuando ha sido posible). Esta familia ha variado en modelos según generación, empezando a desdoblar lo que era una única configuración en varias (partiendo de curvar o no la pantalla), con dos, tres y hasta cuatro modelos como vimos el año pasado con los S10, si bien deberíamos decir cinco si contamos con el Samsung Galaxy S10 Lite que nos daban a conocer en días de CES 2020 a principios de año.

De este modo, los S20 empatan técnicamente en el Exynos 990, resolución de pantalla y diseño del frontal y parte del chasis, así como en la ausencia de minijack de audio y la integración una vez más de sensor de huellas ultrasónico en la pantalla. Las diferencias están en la RAM, llegando a los 16 GB en el caso del Ultra, en el tamaño, la batería y en las cámaras como veremos a lo largo de este artículo.

SAMSUNG GALAXY S20 SAMSUNG GALAXY S20+ SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA DIMENSIONES Y PESO 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 163 g 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 186 g 166,9 x 76 x 8,8 mm 220 g PANTALLA Dynamic AMOLED 6,2 pulgadas QHD+ 563 ppp HDR10+ Dynamic AMOLED 6,7 pulgadas QHD+ 525 ppp HDR10+ Dynamic AMOLED 6,9 pulgadas QHD+ 511 ppp HDR10+ PROCESADOR Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) RAM 8/12 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 12/16 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO 128 GB + MicroSD 1 TB 128/512 GB + MicroSD 1 TB 128/512 GB + MicroSD 1 TB SOFTWARE Android 10 + OneUI Android 10 + OneUI Android 10 + OneUI CÁMARAS TRASERAS Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS

Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS

Zoom: óptico híbrido 3x, digital 30x Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS

Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS

Zoom: óptico híbrido 3x, digital 30x

Sensor ToF Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 108 MP, 0,8µm (12 MP, 2,4µm), f/1.8, OIS

Telefoto: 48 MP, 0,8µm (12 MP, 1,6µm), f/3.5, OIS

Zoom: óptico híbrido 10x, digital 100x

Sensor ToF CÁMARA FRONTAL 10 MP, 1,22µm, f/2.2 10 MP, 1,22µm, f/2.2 40 MP, 0,7µm (10 MP, 1,4µm), f/2.2 CONECTIVIDAD 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO BIOMETRÍA Sensor de huellas bajo la pantalla/br> Reconocimiento facial Sensor de huellas bajo la pantalla/br> Reconocimiento facial Sensor de huellas bajo la pantalla/br> Reconocimiento facial OTROS Protección IP68 Protección IP68 Protección IP68 BATERÍA 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh PRECIO 128 GB: 909 euros (rosa, gris, azul)

128 Gb 5G:1.009 euros (rosa, gris, azul) 128 GB: 1.109 euros (azul, gris, negro)

128 Gb 5G con Galaxy Buds+: 1.209 euros(azul, gris, negro) 128 GB 5G con Galaxy Buds+: 1.359 euros(gris, negro)

512 GB 5G con Galaxy Buds+: 1.559 euros(gris, negro)

Todos están también protegidos ante salpicaduras de agua y polvo teniendo la certificación IP68 y preparados para el 5G tanto NSA como SA, con altavoces de la mano de AKG. También incorporan carga rápida e inalámbrica, así como su carga inversa propia llamada PowerShare.

El esquema fotográfico de los Samsung Galaxy S20

Los nuevos buques insignia de Samsung parten de la triple cámara trasera en su modelo más básico y suben a cuatro en el tope de gama, el Ultra. La marca apuesta por la tríada de moda (zoom + gran angular + angular) y con algo que se ha cargado de golpe: la apertura variable.

Samsung apuesta por la tríada de moda (zoom + gran angular + angular) para los tres y con algo que se ha cargado de golpe: la apertura variable

Una característica que veíamos enfatizada desde su incorporación en los Samsung Galaxy S9 como propiedad estrella y que no acababa de convencernos en los sucesivos análisis, mientras otros fabricantes sí lo hacían con triples cámaras, modos retrato cada vez más avanzados y zoom impresionantes en los milímetros que permite un móvil. Y esto último es a lo que parecen aspirar los nuevos Samsung a tenor de las características físicas de sus cámaras:

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Se añaden sensores de 64 y 108 megapíxeles en las cámaras principales de los S20+ y Ultra, además de llevar un paso más allá el zoom que vimos en los Samsung Note 10+, que quedaba en 2x. En las cámaras frontales lo que más llama la atención es que se integra un sensor de 40 megapíxeles, con fusión de 4 en 1 píxeles para obtener fotografías de 10 megapíxeles con píxeles de 1,4 micrómetros.

Los sensores de las cámaras principales son mayores a los que vimos en el S10 en cuestión del tamaño, unas 1,7 veces en el caso de los S20 y casi tres veces más en el caso del S20 Ultra. Esto es interesante por las ventajas que tiene disponer de un sensor grande, con un tamaño en el caso del S20 Ultra que supera al del mítico Nokia Lumia 1020 (1/1,55 pulgadas) o al del Huawei P30 Pro (1/1,7 pulgadas).

Samsung Galaxy S20 y S20+: la mejora más ajustada y la tardía democratización de la triple cámara trasera

El Samsung Galaxy S10e no ha tenido heredero oficial y no es algo que extrañe: pese a ser un interesante móvil dentro del poco nutrido sector de compactos, a principios de año vinieron los Galaxy S Lite como propuesta rebajada de los buques insignia y bastante más cercana en características. Al fin y al cabo, el S10e llegaba con doble cámara trasera en 2019 y eso ya sabía a poco en un móvil de alta gama.

El Samsung Galaxy S20 ejerce su papel de “opción básica” con una configuración más interesante que la del S10e, con empate casi técnico con el S20+ pero bastante conservativa en cuanto al S10 y S10+:

Se añade un teleobjetivo (no presente en el S10e) en el S20, siendo el mismo sensor y lente que el del S20+.

(no presente en el S10e) en el S20, siendo el mismo sensor y lente que el del S20+. La configuración es prácticamente la misma que el S20+ , a excepción del sensor ToF para profundidad.

, a excepción del sensor ToF para profundidad. Se mantienen los estabilizadores ópticos con respecto a los S10, quedando en la angular y el teleobjetivo.

con respecto a los S10, quedando en la angular y el teleobjetivo. El teleobjetivo pierde luminosidad con respecto al de los S10, pero gana zoom digital (hasta 30x versus a los 10x del S10).

Yendo más al detalle, dado que ahora no hay apertura dual, en este caso la cámara angular tiene una lente con apertura fija de f/1.8, menor que la máxima de aquella apertura dual (f/1.5). Eso sí, aunque se mantienen los 12 megapíxeles se trata de píxeles más grandes (1,8 µm respecto a 1,4). Y con píxeles más grandes se logra más detalle y luminosidad.

Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20+.

El fabricante no ha hablado de las distancias focales, pero según la información de GSM Arena serían de 26 milímetros para la angular y 13 mm para la ultra gran angular. Con esto no podemos saber exactamente los aumentos del zoom óptico, pero si los 3x ya son del híbrido probablemente se conserven los 2x del tele del S10.

Con estabilizador óptico para el tele y la lente angular, el vídeo con la gran angular opta a un estabilizador por software. Posteriormente hablaremos de las novedades en las funciones de software, dado que varias se mantienen en común en los tres, como la estabilización por inteligencia artificial (parece que al equipo de marketing le gustó aquello de la AIS de Huawei).

Samsung Galaxy S20+ (izquierda) y S20 (derecha).

En cuanto a los ángulos de visión, el angular es de 79 grados, el tele de 76 grados y el gran angular es de 120 grados, siendo mayores los del telefoto y el angular con respecto al S10. No conocemos el tamaño del sensor del ultra gran angular, pero sí que los fotodiodos son más grandes que en el del S10 (y parejos al resto), por lo que aunque se haya mantenido la apertura máxima de la lente quizás se logre algo más de luminosidad (y detalle).

Conviene comentar también que este móvil se beneficia de una de las principales novedades: la grabación en 8K. Para ello se recurre al sensor del teleobjetivo y a sus 64 megapíxeles para reunir los píxeles necesarios para esta resolución (33 megapíxeles), dado que el principal se queda en 12 megapíxeles, pudiendo capturar fotografías mientras se graba a esta resolución de 33 megapíxeles.

Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra.

Hablando de la cámara frontal, queda en un sensor de 10 megapíxeles que parece equivalente al de los S10, aunque con una lente cuya apertura máxima es algo menor (f/2.2 frente a f/1.9 en sus predecesores), por lo que quizás sea menos luminosa y logre algo menos de desenfoque natural. Habrá que ver si en esta cámara subjetiva se conserva la función de vídeo con enfoque selectivo, dado que como veremos más adelante sí sigue presente en las traseras.

Por último, el sensor ToF del S20+ es lo que ellos llaman sensor DephtVision haciendo referencia a su principal función: medir la profundidad de una manera más fidedigna. De este modo, su principal uso es medir las distancias y que así pueda aplicarse un desenfoque adecuado.

Samsung Galaxy S20 Ultra: la joya de la corona con los 108 megapíxeles por bandera

Con la presentación de los primeros sensores de 108 megapíxeles y el soporte por parte del Exynos 990 esperábamos que esta resolución llegase a los sensores de los móviles de Samsung tarde o pronto, sobre todo después de que Xiaomi se lanzara con esto mismo para su Mi Note 10. La gracia de esto es no tanto la cantidad de megapíxeles, sino el tamaño del sensor y el de cada fotodiodo, y en esto último está la clave: que la unión de los píxeles haga la fuerza.

Esto no es nuevo, dado que llevamos un tiempo viendo cómo los fabricantes recurren al pixel binning para agrupar píxeles de forma virtual para que estos tándems actúen como uno solo. Esto es, al final, multiplicar por cuatro la información lumínica que capta cada unidad en el caso de que se unan cuatro píxeles como ocurría con la llamada tecnología Tetracell de Samsung.

Con el S20 Ultra estrenan Nonacell, ya que ahora no se fusionan 4 píxeles (2x2), sino 9 (3x3), obteniendo así fotos de 12 megapíxeles a partir de ese sensor de 108

Pero en el S20 Ultra el pixel binning también es ultra. Con el de Tetracell se pasa a Nonacell, porque ahora no se fusionan 4 píxeles (2x2), sino 9 (3x3), obteniendo así fotos de 12 megapíxeles a partir de ese sensor de 108 para que haya más iluminación y detalle (con píxeles que pasan de ser de 0,8 µm a 2,4 µm).

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Eso sí, la apertura de la lente se mantiene en f/1.8 como veíamos en los otros S20, de modo que sigue siendo menor que la de algunos móviles rivales como el Huawei P30 Pro (f/1.6) y el de récord en este sentido, el Honor 20 Pro (f/1.4). Habrá que ver qué tal sienta el aumento de tamaño de sensor y fotodiodos cuando más exigen las condiciones, como son las largas exposiciones y la baja luz.

Pese a la apertura, Samsung promete buenos resultados (como el que vemos aquí) por el tamaño del sensor principal, entre otros aspectos.

No podemos dejar de hablar de ese zoom que fue sido el verdadero protagonista del evento, aunque hay bastante matices. Tampoco sabemos los detalles de las focales de estas cámaras, que según GSM Arena equivalen a 26 milímetros para el angular (79 grados de campo de visión), 102 milímetros para el telefoto (24 grados) y 13 milímetros para el ultra gran angular (120 grados), pero con esto tendríamos un zoom óptico de 3,92x, con lo cual o bien se ha redondeado o es que las focales son otras (quizás 27 o 104 ó 108 para el tele).

El zoom óptico es el que no tiene pérdida de calidad y de ahí que sea tan importante para una buena experiencia con la cámara cuando deseamos ampliar o que el recorte sea lo más nítido posible. Aunque en la práctica recurrimos habitualmente al híbrido, dado que permite acercar más los ítems que tenemos lejos.

Para ello, el sensor de 108 megapíxeles del angular se ayuda del telefoto de 48 megapíxeles, contando ambos con estabilización óptica. De este modo, se obtiene un zoom híbrido también con apenas pérdida, al combinar las fotografías de estos dos sensores (y teniendo en cuenta que el del telefoto, de 48 megapíxeles, cuenta también con el sistema Tetracell para obtener fotos de 12 megapíxeles con píxeles de 1,6 µm).

Muestra de Samsung del zoom digital de 100 aumentos.

Este trabajo conjunto también se realiza para llegar al zoom digital de 100x, para el cual no hay que esperar un resultado sin pérdidas ni mucho menos. Esto hemos de probarlo con los análisis en profundidad habituales, pero por precedentes estos aumentos, por mucha inteligencia artificial y software que influya, requieren de gran estabilización y el resultado a esperar es inferior al del zoom híbrido, sobre todo si hablamos del vídeo.

Cabe decir que la apertura de la lente telescópica es de f/3.5, menos luminosa que el tele del OPPO Reno 10x Zoom (f/3.0), la del Huawei Mate 30 Pro (f/2.4), la del Mi Note 10 (f/2.0) y la del P30 Pro (f/3.4). Así que quizás la resolución de las imágenes finales tenga dificultades en situaciones con baja iluminación.

Y hablando precisamente de vídeo, como cabe esperar este smartphone también puede grabar a 8K. Así, a menores resoluciones se permiten grabaciones a 60 frames por segundo, y los tres heredan la grabación en HDR10+ que vimos en sus predecesores.

En cuanto a la cámara frontal, Samsung saca pecho incorporando una de las mayores resoluciones en una cámara frontal (no es de récord, superada con truco por el Samsung Galaxy A80 o el ASUS Zenfone 6) con esos 40 megapíxeles que anticipábamos. Pero quizás resulta más interesante que también se aplique la unión de píxeles para obtener imágenes de 10 megapíxeles, con píxeles virtuales de 1,4 µm, siendo así mayores que los nativos de las cámaras frontales de los S20 inferiores (1,22 µm), por lo que en teoría se debería notar diferencias con éstos.

El software: que el móvil elija por sí solo la mejor captura

La app no parece cambiar de estética aún y mantiene la interfaz que hemos visto en los móviles que hemos probado ya con One UI, en la que seguiremos encontrando los modos Pro, el enfoque dinámico para fotos y vídeos (modo retrato), la cámara súper lenta a 960 frames por segundo y aplicaciones de realidad aumentada entre otros. Lo que destacan entre las novedades es el Night Hyperlapse, que promete una captura de vídeos nocturnos en formato timelapse mejorada.

Pero algo que nos llamó la atención tanto en los rumores, como en la presentación, como en las primeras impresiones es la función Single Take, que es una ráfaga vitaminada de manera que se capturan imágenes hasta diez segundos y el software dispone de una variedad de formatos, de modo que se “escanea el entorno” y la propia app va seleccionado los momentos más destacados bien en instantáneas o bien en pequeños clips, tirando de AI.

El fabricante sigue matizando el tamaño del sensor (1/1,33 pulgadas), en esta ocasión para recordar que sus terminales incluyen modo noche, consistente en una serie de disparos simultáneos que se fusionan buscando el menor desenfoque y ruido, y recurriendo a la IA en el caso del Ultra. Veremos si se trata de una renovación y pueden realizarse disparos de larga exposición como en los Huawei o el modo de astrofotografía de los Pixel 4.

A la espera de probar todas estas novedades

Los Galaxy S20 no han supuesto una revolución hablando de lo que componen sus cámaras y la compañía se centró mucho en matizar números y destacar un zoom digital de cuestionable utilidad cotidiana, pero no deja de ser algo positivo o esperanzador el camino que al menos con estos nuevos móviles ha tomado el fabricante: ponen fin a características sin aliciente alguno a la experiencia para centrarse en mejorar la que sí se usa y demanda, cumpliendo con cierto mínimo “exigido” en cuanto al número de cámaras de un móvil de gama alta. Además, lo hace con pocas diferencias entre los tres, de manera que elegir la opción más básica significa no renunciar a un tipo de lente (salvo el ToF).

Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra.

Con todo lo visto, nos queda esperar a poder probar bien todas estas ópticas y las mejoras que Samsung haya podido realizar en el procesado, los algoritmos y el resto de elementos que intervienen en el resultado final al hacer clic. Esperamos contároslo lo antes posible, y como siempre al máximo nivel de detalle.