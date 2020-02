Samsung Galaxy S20 y Galaxy Flip Z: todo lo que creemos saber de ellos a una semana de su presentación

Este año los nuevos buques insignia de Samsung se anticipan al Mobile World Congress 2020, como pudimos saber a principios del mes de enero. En ese anuncio no dijeron más que la fecha del primer Unpacked de este año, pero por diversas filtraciones ya se han bautizado y creemos saber bastante de los Samsung Galaxy S20.

Así, al parecer la compañía habría cambiado la nomenclatura para que este año no fuese correlativa y en vez de S11 pasasen a ser S20. Pero lo que sí parece mantenerse con respecto al año pasado es que no habrá únicamente dos variantes, sino que habrá al menos tres variantes y un posible móvil plegable. Hacemos un buen repaso de lo que se ha ido filtrando.

Otra vez cuatro nuevos móviles, pero una estrategia distinta

El año pasado Samsung dejó atrás lo de lanzar dos modelos Galaxy S para que fuesen cuatro, de modo que además de los dos modelos más estándar (por así decirlo) hubiese uno más básico y otro que integrara el soporte a 5G. Así quedaba la primera ronda:

Hablamos de primera ronda porque a primeros de este año, y después de haber presentado dos Galaxy Note (y no sólo uno como hasta 2018), vino un Samsung Galaxy S10 Lite junto a un tercer Note. Tras todo esto, lo que se rumorea para este año son los Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus 5G y Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, según una gran filtración en la que se mostraban nombres y características.

De arriba a abajo: Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, según las filtraciones de Evan Blass

Estos tres móviles tendrían un compañero de honor: un nuevo móvil plegable que lleva asomando desde hace tiempo en el terreno de las presuntas imágenes y afirmaciones y que al parecer se llamará Samsung Galaxy Flip Z. Un dispositivo que tomaría el testigo del Samsung Galaxy Fold, pero sin ese formato híbrido que vimos y más centrado en ser un móvil (y no tablet).

Así, en lo que vemos con respecto a la estética y la construcción es que tomarían las líneas de ese S10 Lite que veíamos, el cual a su vez las ha ido heredando de los Galaxy A más recientes como el Samsung Galaxy A71. Módulo para las cámaras traseras en forma de ficha de dominó y a un lado, pantalla aparentemente curva a los lados y diseño en general más suavizado y característico de los Galaxy S en comparación a lo "cuadrados" que suelen ser los Note.

Por su parte, el Galaxy Flip Z se asemejaría más al concepto del nuevo Motorola Razr en cuanto a que sería más compacto que el Fold, pero con un exterior quizás algo más suavizado y también con las líneas de diseño de los Galaxy S y sus esquinas en curva. Lo veíamos además en un supuesto vídeo filtrado hace un rato.

El tamaño de las pantallas sería de 6,2, 6,7 y 6,9 pulgadas para el S20, S20 Plus y S20 Ultra 5G respectivamente, con lo que veríamos al menos una diagonal de récord en un Galaxy S alcanzando casi las 7 pulgadas. El Galaxy Flip Z integraría una pantalla plegable de 6,7 pulgadas según la última gran filtración, esta vez sin pantalla exterior (bien esto, Samsung), si bien se ha llegado a ver un pequeño panel AMOLED externo en un supuesto vídeo de 1,06 pulgadas (300 x 116 píxeles) que encajaría en los renders de esa filtración.

Diagonales entre las 6 y las 7 pulgadas con ratio 20:9 y una resolución WQHD+ para los 3 Galaxy S, además con tasa de refresco de 120 Hz. Para el Flip Z veríamos una pantalla con resolución FUllHD+ (2.636 x 1.080 píxeles) y formato 22:9, y para todos el agujero central para la cámara frontal que está imperando desde los Note 10.

Potencia y 5G

Los nuevos Galaxy S suelen ser el vehículo de estreno del nuevo procesador de Samsung para su gama alta, así como el de Qualcomm jugando con las versiones según mercados. De este modo, veríamos modelos con el Exynos 990 y el Snapdragon 865 para los S20 y el Snapdragon 855+ para el Flip S, de modo que a diferencia del Fold heredaría un modelo del año pasado.

No hay detalles de la memoria RAM, pero algo se ha hablado del almacenamiento interno. Los S20 partirían de los 128 GB, con posibilidad de ampliar hasta 1 TB con tarjeta microSD. Por su parte, el Flip S integraría un almacenamiento de 256 GB UFS 3.0.

El Galaxy Flip S. Imagen: Evan Blass

Para alimentar esto y el resto de componentes, las baterías partirían de los 4.000 mAH para el S20 más básico, con 4.500 y 5.000 mAh para el S20 Plus y el S20 Ultra respectivamente. El Flip Z, más compacto, integraría una pila de 3.300 mAh, una capacidad que vimos por ejemplo en el Samsung Galaxy A7 (2018).

AKG seguiría poniendo su granito de arena en los altavoces en todos los terminales y, como cabría pensar, también llegarían todos con USB tipo C y Bluetooth 5.0. El soporte a WiFi 6 también se ha hablado para el Flip >, por lo que lo suyo es que también lo viésemos en los Galaxy S20, al igual que el soporte a 5G (quizás SA).

Triple y cuádruple cámara, zoom óptico 3x y un zoom digital de récord

La apuesta fotográfica de los Galaxy S suele ser la más potente de la marca cada año (junto con los Note) estrenando alguna característica tanto de hardware como de software. Las que estamos viendo para los S20 parten de las tres cámaras traseras para el S20 estándar con la tríada de moda (lente estándar + zoom óptico + gran angular), llegando al telefoto 3x para los modelos intermedios y con zoom óptico 10x en el caso del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Este último estrenaría sensor de 108 megapíxeles y sería el único con doble cámara frontal según parte de las filtraciones, aunque en los renders que hemos visto posteriormente no vemos más de una lente (con un sensor de 40 megapíxeles, mucho para una frontal). Para los Plus y Ultra además veríamos sensor ToF que no integrarían ni el S20 raso ni el Flip Z.

El módulo de cámaras traseras del S20 Ultra se ve bastante más protuberante y ancho que el resto, apoyando además el rumor de que llegaría a los 100x de zoom digital. Así que en principio ese apellido "Ultra" sería en gran parte por las diferencias en este apartado.

Una imagen promocional filtrada por Evan Blass

La duda es: ¿mantendrán la apertura dual como reclamo principal? Lo ha sido desde los Galaxy S9, aunque el aporte de dicha característica es cuestionable y quizás sea más probable (y con sentido) lo [último que se ha filtrado(https://www.xatakandroid.com/moviles-android/samsung-galaxy-s20-podra-usar-sus-tres-camaras-al-tiempo-filtraciones) sobre que puedan hacer una foto con las tres cámaras a la vez. Si parece que habrá nueva app de cámara, y en cuanto al resto de One UI lo que sí hemos visto en relación al software es que han estado preparando Quick Share, una especie de AirDrop, y lo estrenarían con estos móviles.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy S20 y el Flip Z según las filtraciones

Samsung Galaxy S20 5G Samsung Galaxy S20 Plus 5G Samsung Galaxy Ultra 5G Samsung Galaxy Flip Z Pantalla Dynamic AMOLED 6,2" WQHD+

Ratio 20:9

3.200 x 1.440

Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic AMOLED 6,7" WQHD+

Ratio 20:9

3.200 x 1.440

Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic AMOLED 6,9" WQHD+

Ratio 20:9

3.200 x 1.440

Tasa de refresco de 120 Hz AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.636 x 1.080 píxeles)

Formato 22:9

Secundaria: Super AMOLED de 1,06 pulgadas (resolución 300 x 116 píxeles) Procesador Samsung Exynos 990 de 7 nm Samsung Exynos 990 de 7 nm Samsung Exynos 990 de 7 nm Snapdragon 855+ Versiones 128GB

MicroSD hasta 1 TB 128GB

MicroSD hasta 1 TB 128/512GB

MicroSD hasta 1 TB 256 GB UFS 3.0 Cámaras traseras 12 megapíxeles (principal)

64 megapíxeles (telefoto, 3x óptico, 30x digital)

12 megapíxeles ultra gran angular 12 megapíxeles (principal)

64 megapíxeles (telefoto, 3x óptico, 30x digital)

12 megapíxeles ultra gran angular

Sensor ToF 108 megapíxeles (principal)

48 megapíxeles (telefoto, 10x óptico, 100x digital)

12 megapíxeles ultra gran angular

Sensor ToF 12 MP f/1.8

12 MP f/2.2 (gran angular, 123º) Cámara frontal 10 megapíxeles

Grabación en 4K y 60 fps 10 megapíxeles

Grabación en 4K y 60 fps 40 megapíxeles

Grabación en 4K y 60 fps 10 megapíxeles f/2.4 Batería 4.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 9W 4.500 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 9W 5.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 9W 3.300 mAh

Carga rápida de 15W

Carga inalámbrica de 9W Dimensiones y peso 152 x 68 x 7,9 mm

164 gramos 162 x 74 z 7,8 mm

188 gramos 167 x 76 x 8,8 mm

221 gramos 167,9 x 73,6 x 7,2 mm

15,3 mm cuando está plegado Otros Protección contra polvo y agua IP68

Altavoces estéreo Dolby Atmos de AKG Protección contra polvo y agua IP68

Altavoces estéreo Dolby Atmos de AKG Protección contra polvo y agua IP68

Altavoces estéreo Dolby Atmos de AKG Lector de huellas lateral

Desbloqueo facial

Altavoces estéreo AKG

Dolby Atmos

Con respecto a los colores, según las filtraciones de Evan Blass hemos visto que el color gris plomo sería el común en todos los casos, estando el rosa únicamente para el S20, el azul claro para éste y el S20 Plus y el negro para éste último y el Ultra. Por su parte, el Flip tendría al menos variante en morado y en negro.

Ya queda poco para salir de dudas. La cita: el 11 de febrero. Veremos si se cumple todo lo esperado y si anuncian estos cuatro móviles del tirón o se guardan algo para el MWC, aunque parece poco probable.