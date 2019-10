Exynos 990 y Exynos 5123: el procesador y el módem 5G multibanda en 7 nanómetros para los buques insignia de Samsung de 2020

Los móviles de Samsung fueron siempre y siguen siendo muy conocidos, pero no es ni mucho menos el único negocio de este gigante tecnológico y su división de semiconductores le aporta un buen pico de ganancias. La compañía se ha adelantado al año que viene para darnos a conocer dos componentes que veremos probablemente en sus buques insignia del año que viene: el procesador Exynos 990 y el módem Exynos 5123.

Los componentes han sido presentados en el Samsung Tech Day 2019, escenario que han aprovechado para dar a conocer su procesador más potente hasta la fecha. Normalmente el fabricante lanza versiones de sus móviles de gama más alta con distinto procesador según región, y a Europa y otros mercados llegan los que integran un Exynos, así que a todas luces lo veremos en móviles de alta gama de año que viene.

Exynos 990

Samsung se ha puesto las pilas en unidades de procesamiento y 5G. Hace poco conocíamos el Samsung Exynos 980, su primer diseño de CPU con 5G integrado, recogiendo el testigo del Exynos 9825 que ya hemos conocido blindando los Note 10.

Pero el Exynos 990 viene con mayor rendimiento y se basa (como el módem) en litografía ultravioleta extrema de 7 nanómetros, cuando los que hemos mencionado se basan en 8 nm. Lo que nos dice Samsung es que el 990 logra mejorar en un 20% el rendimiento gracias a la GPU y otro 20% extra por las modificaciones en la CPU.

El fabricante no ha hecho públicos los datos sobre las velocidades de los núcleos, pero lo que sabemos es que son dos núcleos Cortex A76, dos núcleos personalizados y cuatro núcleos Cortex A55 (2 + 2 + 4). Aquí es donde Samsung marca esa diferencia del 20% de rendimiento, ya que el Exynos 9825 integra un Cortex A76.

Por su parte, ese otro 20% extra de rendimiento lo traería la nueva gráfica, una ARM Mali-G77 MP11 que recoge el testigo de la Mali-G76 que vimos en los Exynos 9820 y 9825. Aunque lo que también han destacado (y que es casi ya imprescindible en los procesadores para móviles de la actualidad) es la unidad de procesamiento neural, la cual tiene dos núcleos y se integra en el 990 junto a la de procesamiento digital (DSP).

El Exynos 990 soporta memoria DDR5, lentes de hasta 108 megapíxeles (ya lo tenía el 980, de cara a soportar el ISOCELL Bright HMX) y ojo, pantallas con una tasa de refresco de 120 hercios (¿se meterá Samsung en la de momento emergente batalla de los Hz?). De este modo, parece que el año que viene la primera remesa de buques insignia contaría con el Exynos 980 y con el 990 para la segunda (o sea, Galaxy S y Note).

Exynos 990 Construcción 7nm EUV CPU 2 x núcleos personalizados

2 x Cortex-A76

4 x Cortex-A55 GPU Mali-G77 MP11 NPU Dual core integrada RAM LPDDR5 Pantalla WQUXGA (3840 x 2400)

4K UHD (4096 x 2160) Cámara Una lente: 108 MP

Dual: 24.8 MP + 24.8 MP Vídeo 8K 30fps

4K UHD 120fps

Códecs 10-bit HEVC(H.265), H.264 y VP9 Almacenamiento UFS 3.0

UFS 2.1 Conectividad Compatible con 5G con el módem (no integrado)

Exynos Modem 5123

El procesador per se no incluye soporte para la conectividad 5G, y ahí es donde entra el Exynos Modem 5123. Éste no es el primer módem 5G de la compañía, pero se trata de una versión mejorada del Exynos 5100, multibanda y contando con esta litografía de ultravioleta extrema 7 nm en vez de los 10 nm del anterior.

Como decíamos, no sólo es compatible con el 5G. El nuevo módem es compatible virtualmente con cualquier conectividad, desde el 5G mmWave por debajo de los 6 Ghz hasta LTE, 4G, 3G y 2G. El fabricante sí habla de velocidades en este caso apuntando velocidades de descarga de hasta 5,1 gigabits por segundo en la franja por debajo de los 6 GHz, de 7,35 Gbps en mmWave y hasta 3,0 Gbps de bajada y 422 Mbps de subida en 4G gracias al soporte para la modulación 1024 QAM (lo cual se incorpora por primera vez en este chip).

Explican en Anadtech que sigue siendo un módem grande, de hecho el Exynos 5100 es aún el más pequeño de la casa con 56,03 milímetros cuadrados. En todo caso, la compañía apunta a que el Exynos 990 entrará en producción a finales de este año como el 980, veremos qué es lo que integran los Galaxy S de la nueva generación en 2020.