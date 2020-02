Comparativa de los Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra frente al iPhone 11 Pro Max, el Pixel 4 XL y más: empieza el tú a tú más interesante en pantallas, rendimiento y fotografía

Samsung ha cumplido lo anticipado y mostrado su primera hornada de topes de gama. Tres son los móviles que la componen, por lo que se torna bastante interesante el poder hacer una comparativa de los Galaxy S20 con su competencia más directa.

Los smartphones de Samsung llegan en el primer trimestre cuando muchos fabricantes aún no han sacado su artillería. Es por esto que en la siguiente comparativa veremos configuraciones bastante variadas, teniendo en cuenta que en algunos casos los móviles tienen meses de antigüedad y que los S20 estrenan procesador, así como otros componentes.

Los smartphones que hemos seleccionado para esta comparativa son los siguientes:

Las nuevas líneas de diseño llegan a los Galaxy S

Si hacemos un repaso de la estética de los Galaxy S, normalmente han sido los encargados de presentar cambios que de alguna manera u otra se han transmitido al resto de gamas. No obstante, en este caso Samsung ha unificado rasgos que estamos viendo en los Galaxy A/M y los últimos Note, quedando así lo que parece un patrón a seguir por los móviles de la marca.

Comparación de los frontales del Samsung Galaxy S10 Lite, S20 Ultra y Note 10+ (la imagen no está a escala).

Esta vez no hay dobles cámaras frontales, de modo que la isleta de las mismas es idéntica para todos y queda al centro, como vimos en los Note 10 y en móviles de gama inferior como el Samsung Galaxy A51. De este modo, no opta por módulos extraíbles como los OnePlus o muchos OPPO ni por la muesca que sigue siendo seña de identidad de los iPhone y su Face ID, o de manera más discreta para muchos otros móviles sin sistema avanzado de reconocimiento facial como algunos Xiaomi.

Al margen del porcentaje de aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla según las dimensiones, en cuanto a nuestra experiencia lo que deja aprovechar más la pantalla es el recurrir a un sistema de navegación por gestos (que por ahora no vemos en One UI 2.0 al seguir optando por la barra como tirador) en conjunto con un módulo mecánico. Habrá que ver cómo le sienta el nuevo frontal a los S20 con respecto a los S10, pero probablemente la experiencia sea similar a lo que vimos recientemente en el A51.

Citando de nuevo este móvil, es también otro de los que asienta el diseño de la trasera que vemos en los S20 y que ya vimos en los S10 y Note Lite, que optaron por los módulos en forma de ficha de dominó a un lado y no a los diseños que tuvieron sus antecesores. Una opción que permite alojar las tres y cuatro cámaras traseras que integran, si bien en el caso del Ultra es bastante más notorio.

Comparación de traseras del Samsung Galaxy S10+, Note 10+, S10 Lite, S20+ y S20 Ultra (la imagen no está a escala).

El frontal de los S20 recuerda bastante al de los S10, con bordes reducidos, pantalla agujereada y "barbilla"

Que nos guste más o menos dependerá de nuestras preferencias, aunque aquí lo principal es que su ubicación y tamaño no hagan que sea más fácil de tapar accidentalmente al hacer una foto como ocurre a veces con el Mi Note 10. Posteriormente hablaremos del tamaño para relacionarlo con la batería, pero anticipamos que el Ultra bien se gana su apellido al ser el segundo más voluminoso de esta selección y el Galaxy más grande hasta la fecha, mientras los otros dos S20 no llegan a estar entre los diez más voluminosos de esta comparativa.

El S20 Ultra bien se gana su apellido al ser el segundo más voluminoso de esta selección

El módulo de cámaras traseras del Honor View30 Pro también sobresale mucho, llegando a balancearse ligeramente si lo tenemos apoyado en una superficie. Habrá que ver si el S20 Ultra tiene el mismo "problema".

Sin botón físico específico para Bixby (gracias), el acabado es en brillo y están construidos en metal y cristal, recordando bastante a lo previo también con las esquinas y pantallas curvadas. Materiales y formas que tampoco difieren mucho de la tónica mantenida por la mayoría de fabricantes (también en esa base con USB tipo C, altavoz y sin jack de audio), si bien los iPhone 11 Pro tienen trasera mate.

Los iPhone 11 Pro siguen siendo la nota discordante en estética, con un módulo muy característico y la trasera mate.

Pantalla: características y diseño del frontal

No hay modelo “e” en esta tanda de Galaxy S y todos mantienen resolución y tipo de pantalla, variando la densidad según las pulgadas. Van de las 6,2 a las 6,9 pulgadas, una diagonal que se acerca a lo que alcanzó el Samsung Galaxy J Max superando por 0,1 pulgada lo que vimos en el Note 10+. Récord propio en los Galaxy, pero ni mucho menos en general, viendo que cada vez vemos pantallas más grandes llegando a las 7,2 pulgadas del Huawei Mate 20 X y a la espera de lo que podamos ver en plegables (la pantalla pplegable del Galaxy Fold es de 7,3 pulgadas).

Tampoco hay novedad en el tipo de pantalla y vemos un AMOLED que encaja con la tendencia actual (y la trayectoria propia del fabricante), empatando a resolución y optando por un QHD+ para los tres. Así se colocan por encima de los móviles de gama alta que renuncian a superar el FullHD+, como vemos en algunos Xiaomi, Realme, OnePlus, LG, Huawei y este Xperia, con densidades por encima de los 500 píxeles por pulgadas (superando al Note 10+ y al iPhone entre otros).

Con pantalla curva, tasa de refresco de hasta 120 Hz y resolución QHD+, quizás los S20 den una experiencia similar a la que tuvimos con el OnePlus 7 Pro (en la imagen), aunque la curvatura parece menor en los nuevos Galaxy.

Algo que también han mantenido es la curvatura en la pantalla. Una característica que hasta la fecha tiene un fundamento estético, de modo que se consigue un efecto mayor de “todo pantalla” y da cierto toque de apariencia quizás más llamativo que las pantallas planas.

LG mantuvo el notch y la resolución QHD para su V50 (en la foto), aunque en otros topes de gama opta por FullHD+. Una jugada similar a la que hacen Huawei o OnePlus.

Lo hemos visto también hemos visto en Huawei, Xiaomi y OnePlus, y no siempre da la mejor experiencia con el agarre o la interacción, pero en nuestras primeras impresiones no hemos apreciado toques fantasma y de hecho notamos mayor comodidad que en otras ocasiones al ser curvas de menor grado que en sus predecesores.

Tipo de pantalla Diagonal Resolución Densidad Aspecto ratio Porcentaje p/f Samsung Galaxy S20 Dynamic AMOLED (Infinity-O) 6,2” QuadHD+ 563 ppp N.d. N.d. Samsung Galaxy S20+ Dynamic AMOLED (Infinity-O) 6,7” QuadHD+ 525 ppp N.d. N.d. Samsung Galaxy S20 Ultra Dynamic AMOLED (Infinity-O) 6,9” QuadHD+ 511 ppp N.d. N.d. Samsung Galaxy Note 10+ Dynamic AMOLED (Infinity-O) 6,8” 3.040 x 1.440 px 498 ppp 19:9 92,2% Huawei Mate 30 Pro OLED (notch) 6,53” 2.400 x 1.176 px 409 ppp 18,5:9 94,1% Pixel 4 XL P-OLED 6,3” 3.040 x 1.440 px 537 ppp 19:9 81,3% iPhone 11 Pro Max Super Retina XDR OLED (notch) 6,5” 2.688 x 1.242 px 458 ppp 19,5:9 83,7% Xiaomi Mi Note 10 Pro AMOLED (notch) 6,47” 2.340 x 1.080 px 398 ppp 19,5:9 87,8% LG V50 ThinQ 5G P-OLED (notch) 6,4” 3.120 x 1.440 px 537 ppp 19,5:9 83% OnePlus 7T Pro Fluid OLED (módulo) 6,67” 3.120 x 1.440 px 516 ppp 19,5:9 88,1% Honor View30 Pro AMOLED (perforada) 6,57” 2.400 x 1.080 px 400 ppp 20:9 84,9% Realme X2 Pro Super AMOLED (notch) 6,5” 2.400 x 1.080 px 402 ppp 21:9 84,9% Sony Xperia 5 OLED 6,1” 2.520 x 1.080 px 449 ppp 21:9 80,9%

Aún no podemos hablar del aprovechamiento del frontal al no contar con esos datos, pero cabe esperar cifras similares a las que vimos en el Note 10+ al tener un solo agujero para la cámara frontal, aunque la forma del panel es más parecida a la que vimos en los S10. Es decir, quizás lleguen al 90% que superaron los Note y no alcanzaron los S10.

Samsung Galaxy S20+.

Lo que sí se ha confirmado es que la tasa de refresco es de hasta 120 hercios, colocándose así en la liga de esos móviles “no gaming” que optan por este refresco para aumentar la fluidez. Supera así los 90 hercios de OnePlus y a muchos topes de gama actuales, si bien ya hemos visto que los 120 Hz han llegado a gamas inferiores con Redmi, Realme y POCO, aunque tendremos que esperar a probarlos mejor para ver si esta frecuencia se mantiene (o se desactiva según app) y si se nota en a experiencia.

El Pixel 4 XL (izquierda) y el Sony Xperia 5 se diferencian del resto al no optar ni por muesca, ni por módulo ni por agujero para la cámara frontal.

Potencia y rendimiento: se aviva la batalla por la máxima RAM

Los Galaxy S20 se encargan de estrenar nuevo procesador, y al menos para Europa vendrán con procesador de la casa: el Exynos 990. Un SoC preparado para el 5G, los sensores de 108 megapíxeles y los 120 Hz que tendremos que probar para ver qué tal rinde, guiándonos en parte también por cómo quede en los benchmarks habituales con respecto a rivales directos como el Snapdragon 865 y el Kirin 990 y Apple A13 Bionic antes de que lleguen sus iteraciones anuales.

Sobre el papel, el 990 está bastante a la par del 865 de Qualcomm, si bien ambos tienen soporte a sensores fotográficos y vídeo con mayor resolución. Aunque los estadounidenses son los que han tirado de los núcleos Cortex-A77 para tareas pesadas, más nuevos que los A76 que vemos en el Kirin y el Exynos. Todo esto es muy teórico y habrá que ver si los nuevos núcleos mantienen el consumo y por ahí pueden salir ganando los A76, pero quizás no sean diferencias perceptibles.

Habrá que ver si la curvatura, los hercios y los GB de RAM se notan entre los S10 (izquierda) y los S20 (derecha).

Lo que destaca más es quizás que el S20 Ultra llegue a los 16 GB de RAM en su configuración más alta. Una memoria que no hemos visto previamente en móviles y que tenemos ganas de probar, sobre todo para ver si el salto cualitativo es tal como ocurrió de 2 a 4 GB o de 4 a 6 GB, y no tanto de 6 a 8 ó 12 GB.

Procesador RAM ROM SD Samsung Galaxy S20 Exynos 990 7 nm (máx. 2,73 GHz + 2,6 Ghz + 2 GHz) 8 / 12 GB (LPDDR5) 128 GB Sí (hasta 1 TB) Samsung Galaxy S20+ Exynos 990 7 nm (máx. 2,73 GHz + 2,6 Ghz + 2 GHz) 8 / 12 GB (LPDDR5) 128 / 512 GB Sí (hasta 1 TB) Samsung Galaxy S20 Ultra Exynos 990 7 nm (máx. 2,73 GHz + 2,6 Ghz + 2 GHz) 12 / 16 GB (LPDDR5) 128 / 512 GB Sí (hasta 1 TB) Samsung Galaxy Note 10+ Exynos 9825 7 nm (2x2.73 GHz Mongoose M4 + 2x2.4 GHz Cortex-A75 + 4x1.9 GHz Cortex-A55) 12 GB 256/512 GB Sí (hasta 1 TB) Huawei Mate 30 Pro Kirin 990 7 nm (2x2.86 GHz Cortex-A76 + 2x2.09 GHz Cortex-A76 + 4x1.86 GHz Cortex-A55) 8 GB 128 / 256 GB NM (hasta 256 GB) Pixel 4 XL Snapdragon 855 7 nm (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485) 6 GB 64 / 128 GB No iPhone 11 Pro Max Apple A13 Bionic 7 nm ( (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) 4 GB 64 / 256 / 512 GB No Xiaomi Mi Note 10 Pro Snapdragon 730G 8 nm (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) 8 GB 256 GB No LG V50 ThinQ 5G Snapdragon 855 (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485) 6 GB 128 GB Sí OnePlus 7T Pro Snapdragon 855+ 7 nm (1x2.96 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485) 8/12 GB 256 GB No Honor View30 Pro Kirin 990 7 nm (2x2.86 GHz Cortex-A76 + 2x2.09 GHz Cortex-A76 + 4x1.86 GHz Cortex-A55) 8 GB 128 / 256 GB No Realme X2 Pro Snapdragon 855+ 7 nm (1x2.96 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485) 6 / 8 / 12 GB 64 / 128 / 256 GB No Sony Xperia 5 Snapdragon 855 (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485) 6 GB 128 GB Sí

En cuanto al almacenamiento, los S20 vuelven a llegar al terabyte tirando de microSD, con el almacenamiento base hasta 512 GB que vimos en el Note 10+ y se mantiene para el S10+ y el Ultra. Con esto están por encima del tope de la mayoría de la competencia, con empate con los iPhones en cuanto a almacenamiento interno máximo de base.

Cámaras: la llegada del sensor de 108 megapíxeles a Samsung

Cada vez vemos mayor afán por lograr mayores resoluciones y en parte también sensores de mayor tamaño. Samsung cumple ahora con los 108 megapíxeles para el Ultra, con un sensor de 1/1,33 pulgadas como el del Xiaomi Mi Note 10 Pro, pero esto no tiene por qué predefinir nada a nivel de calidad de las fotografías dada la importancia del procesado y cada vez más de la fotografía computacional.

El modulazo del S20 Ultra y sus cuatro cámaras.

Aunque llama más la atención que hayan dejado de lado los intentos con características de cuestionable resultado como la apertura variable para invertir en el zoom, lo cual cobra mayor importancia en el Ultra al dar fotos más grandes que permitirán recortes de mayor calidad (en teoría). En este móvil además tenemos zoom óptico de cuatro aumentos, híbrido de 10x y hasta 100x de digital.

El S20+ se queda en 64 megapíxeles para su sensor principal.

Se pone pues más cerca de competir con los máximos exponentes en zoom móvil en la actualidad: Huawei y OPPO, aunque no parece suficiente como para alcanzarles cuando éstos ya han logrado buenos resultados con más aumentos. Si bien en las pruebas que hemos hecho hemos visto que el digital perdía calidad más o menos como veíamos en los 50x del Huawei P30 Pro, aunque en los S20 y S20+ el zoom de 3x ya es híbrido.

Otro aspecto que puede ser determinante para rivalizar con su competencia es el vídeo, llegando en este caso a grabar en 8K. Nos dio buenas sensaciones en las primeras pruebas, pero sobre todo habrá que ver si puede cambiarse entre lentes (sin que haya un salto brusco) y si hay mejora en la estabilización.

Cámaras traseras Cámaras frontales Samsung Galaxy S20 Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS

Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS, zoom óptico híbrido 3x 10 MP, 1,22µm, f/2.2 Samsung Galaxy S20+ Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS

Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS, zoom óptico híbrido 3x

Sensor ToF 10 MP, 1,22µm, f/2.2 Samsung Galaxy S20 Ultra Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 108 MP, 0,8µm (12 MP, 2,4µm), f/1.8, OIS

Telefoto: 48 MP, 0,8µm (12 MP, 1,6µm), f/3.5, OIS, zoom óptico híbrido 10x

Sensor ToF 40 MP, 0,7µm (10 MP, 1,4µm), f/2.2 Samsung Galaxy Note 10+ Ultra gran angular 16 MP, f/2.2, 123º, 1.0µm

Gran angular: 12 MP, AF, f/1.5-2.4, OIS, 77º, 1.4µm

Telefoto: 12 MP, f/2.1, OIS, 45º,1.0µm

Sensor profundidad: VGA, f/1.4, 72º 10 MP, AF, f/2.2, 80º Huawei Mate 30 Pro Ultra gran angular: 40 MP, f/1.8, 18mm, 1/1.54", PDAF

Angular: 40 MP, f/1.6, 27mm, 1/1.7", PDAF, OIS

Telefoto: 8 MP, f/2.4, 80mm, 1/4", PDAF, OIS, zoom óptico 3x

TOF 3D Dual: 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm

TOF 3D Pixel 4 XL Angular: 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS

Telefoto: 16 MP, f/2.4, 50mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x Dual: 8 MP, f/2.0, 22mm, 1.22µm, no AF

TOF 3D iPhone 11 Pro Max Gran angular: 12 MP, f/2.4, 13mm

Angular: 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS

Telefoto: 12 MP, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x Dual: 12 MP, f/2.2, 23mm

Sensor SL 3D Xiaomi Mi Note 10 Pro Ultra gran angular: 20 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.8", 1.0µm, AF láser

Angular: 108 MP (8P), f/1.7, 25mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, AF láser, OIS

Telefoto: 12 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, AF láser, zoom óptico 2x

Telefoto: 5 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF, AF láser, OIS, zoom óptico 5x

Macro: 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm LG V50 ThinQ 5G Ultragran angular: 16 MP, f/2.2, 17mm, AF

Angular: 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OISTelefoto: 12 MP, f/2.2, 51mm, 1.0µm, PDAF, zoom óptico 2x 8 MP (f/1.9, 80˚) + 5 MP (f/2.2, 90˚) OnePlus 7T Pro 48 Mpx (f/1.6 OIS+EIS) + 8 Mpx tele (f/2.4, OIS, 78 mm) + 16 MP ultra gran angular (f/2.2, 117º)

Vídeo: 2160p@30/60fps EIS 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.0", 1.0µm Honor View30 Pro Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 16mm, 1.4µm, PDAF, AF láser

Angular: 40 MP, f/1.6, 27mm, 1/1.7", PDAF, AF láser, OIS

Telefoto: 8 MP, f/2.4, 80mm, 1/4", PDAF, AF láser, OIS, zoom óptico Dual: 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm

Gran angular 8 MP, f/2.2, 17mm Realme X2 Pro Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, 16mm, 1/3.2", 1.4µm, PDAF

Angular: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, PDAF

Telefoto:13 MP, f/2.5, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, zoom óptico 2x Profundidad: 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3", 1.0µm Sony Xperia 5 Angular: 12 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Telefoto: 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, zoom óptico 2x, OIS

Gran angular: 12 MP, f/2.4, 16mm, 1/3.4", 1.0µm 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4", 1.12µm

Vemos cambios también en la apuesta de las cámaras frontales. No hay dos como vimos en parte de los S20 y sí integran rivales como el Pixel 4 XL, el Mate 30 Pro o el Honor, por lo que el modo retrato no se verá beneficiado del sensor ToF que éstos sí integran.

Xiaomi llegó antes con los 108 megapíxeles, pero sin conseguir dejar atrás a sus rivales.

Lo que más destaca aquí es que el Ultra una vez más hace honor a su apellido e integra un sensor de 40 megapíxeles en su cámara subjetiva, por encima de los 32 que vemos en las de algunos Huawei y Honor. También se unen píxeles para obtener fotografías de mayor calidad, aunque parte del poco realismo histórico de las autofotos en los Samsung está en el procesado, veremos si aquí hay algún salto.

Samsung Galaxy S20.

Batería y dimensiones: el tamaño importa si queremos lo más completo

Hemos visto que el apellido Ultra está motivado por características (dejado a un lado el marketing), diferenciándose así más el S20+ del estándar y a su vez del más grande y potente. Integrar una pantalla de casi 7 pulgadas tiene la consecuencia de derivar a su vez en más volumen, lo cual da más peso total, pero también más espacio para componentes.

El S20 Ultra es el segundo más voluminoso de este conjunto como antes avanzábamos, quedando por debajo del Mi Note 10 y por encima del OnePlus 7T Pro

De este modo, el S20 Ultra es el segundo más voluminoso de este conjunto como antes avanzábamos, quedando por debajo del Mi Note 10 y por encima del OnePlus 7T Pro, siendo también el segundo más pesado (por detrás del iPhone y por delante del Xiaomi). El Mi Note 10 Pro es también el que alberga una batería de mayor capacidad, seguido del S20 Ultra y del S20+.

El Xiaomi Mi Note 10 Pro es el más voluminoso y también el que mayor batería alberga, pero al ser tan grande y bastante pesado llega a cansar con ciertos agarres.

Aunque hay muchos aspectos que tener en cuenta como el consumo del procesador, la pantalla y resto de componentes, así como la gestión de consumos en segundo plano, localización y procesos del sistema operativo, normalmente la capacidad de la batería es un buen indicativo preliminar de la autonomía de los móviles, teniendo buenas experiencias normalmente a partir de 4.000 mAh. Es por ello que esperamos tenerlas también en el S20+ y el S20 Ultra, sobre todo en éste último.

Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Superficie del frontal (cm2) Volumen (cc) Batería (mAh) Samsung Galaxy S20 151,7 69,1 7,9 163 104,41 82,48 4.000 Samsung Galaxy S20+ 161,9 73,7 7,8 186 119,32 93,7 4.500 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 126,84 111,6 5.000 Samsung Galaxy Note 10+ 162 77,2 7,9 196 125,3 98,98 4.300

Carga rápida 45W

Inalámbrica Qi

Inversa 9W Huawei Mate 30 Pro 158,1 73,1 8,8 198 115,57 101,7 4.500



Carga rápida 40W>br>Inalámbrica 27W

Inversa Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 120,36 98,78 3.700

Carga rápida 18W

Inalámbrica Qi iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 122,92 99,57 3.969

Carga rápida 18W

Inalámbrica Qi Xiaomi Mi Note 10 Pro 157,8 74,2 9,7 208 117,09 113,22 5.260

Carga rápida 30W LG V50 ThinQ 5G 159,2 76,1 8,3 183 121,15 100,55 4.000

Carga rápida 18W OnePlus 7T Pro 162,6 75,9 8,8 206 123,41 108,6 4.085

Carga rápida 30W Honor View30 Pro 162,7 75,8 8,8 206 123,32 108,52 4.100

Carga rápida 40W

Inalámbrica 27W

Inversa Realme X2 Pro 161 75,7 8,7 199 121,88 106,03 4.000

Carga rápida 50W Sony Xperia 5 158 68 8,2 164 107,44 88,1 3.140

Carga rápida 18W

Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra, tabla comparativa

Nos falta conocer algunos datos aún para afinar comparaciones sobre el papel. Sabemos que los S20 están preparados tanto para el 5G NSA como SA, pero no sabemos si disponen de Bluetooth 5.0 ó 5.1, los vatios de las cargas o si disponen de sonido estéreo, lo cual también puede condicionar mucho la experiencia multimedia.

El Realme X2 Pro es de los pocos de esta selección que conserva el minijack de audio.

Por ahora vemos que están a la altura en la mayoría de aspectos hablando de la gama alta actual, con un claro capitán que sobresale de entre los tres mellizos no sólo en tamaño, sino también en prestaciones, manteniendo aspectos bastante diferenciales como los lectores de huellas ultrasónicos (que otros fabricantes no han mantenido siempre, como Xiaomi o Huawei). Os contaremos más en los análisis que podamos realizar así como en comparativas fotográficas.

El único con sensor de huellas físico de todo este grupo, el LG V50 ThinQ LG. Uno de los primeros móviles a la venta con soporte a 5G.

Para que sea más sencillo poder comparar especificaciones directamente con los Galaxy S20, dividimos todos los móviles en dos grupos poniendo al principio los tres de Samsung, formando tres tablas.