Nuevos iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2 y todas las novedades del evento de Apple

Apple acaba de finalizar su keynote de septiembre. El evento, denominado 'Far Out', nos ha dejado un montón de productos nuevos, muchos de los cuales esperábamos casi con certeza debido a las filtraciones que circularon durante los últimos meses.

Como suele ocurrir por estas fechas, el gran protagonista ha sido el teléfono de la compañía de Cupertino, el iPhone, pero también hemos visto nuevos relojes inteligentes Apple Watch y hasta nuevos auriculares inalámbricos AirPods Pro.

A continuación encontrarás todos los productos presentados por Apple este miércoles 7 de septiembre. Si deseas más información, en el enlace que acompaña el nombre de cada producto encontrarás todos los detalles y sus fichas técnicas.

Todas las novedades de 'Far Out' de Apple

iPhone 14. Estamos frente al móvil que aspira, un año más, a convertirse en un superventas. A diferencia de sus hermanos Pro, el iPhone 14 conserva el notch y mantiene el chip A15 Bionic. Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas OLED Super Retina XDR con brillo mejorado, pero sin cambios de resolución.

El sensor principal sigue siendo de 12 MP, y llega acompañado de uno secundario, también de 12 MP. No obstante, Apple explica que ha mejorado las capacidades fotográficas, tanto en captura de imágenes como en vídeo. El nuevo iPhone estará disponible desde 1.009 euros.

iPhone 14 Plus. Vuelve el apellido "Plus". En este caso, se traduce en una pantalla de mayor diagonal, 6,7 pulgadas para ser específicos, pero con un diseño idéntico al iPhone 14, incluso el corazón también es el A15 Bionic. Las cámaras siguen en 12 MP, pero también mejoran, no solo a nivel de hardware, sino también en software gracias a Photonic Engine.

Un mayor tamaño, significa mayor espacio para la batería. Aunque Apple no ha brindado los detalles en mAh, indica que ofrece hasta 20 horas de reproducción de vídeo. Es compatible, además, con carga rápida a 20 W y carga inalámbrica. ¿Precio? Desde 1.159 euros.

iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. La mejora de diseño más notable de estos teléfonos, que llegan en 6,1 y 6,7 pulgadas, es el rumoreado adiós al notch. Este ha sido reemplazado por un nuevo sistema llamado Dynamic Island, que ofrece una nueva forma de mostrar notificaciones.

Por dentro, estos modelos Pro llegan con el nuevo procesador de Apple, el A16 Bionic de 4 nanómetros. Se trata de un chip que promete ser un 20% más eficiente que el A15 Bionic que conocemos desde el año pasado y que en 2022 seguirá muy vivo por estar incorporado en los iPhone 14 y 14 Plus.

A nivel fotográfico estamos frente a la opción más ambiciosa de Apple. Los teléfonos finalmente dejan atrás los 12 MP de la cámara principal. Ahora tienen uno de 48 MP, que sigue acompañado de un par de 12 MP (ultra gran angular y telefoto), y el frontal, también de 12 MP.

También hemos visto como Always on Display llega en exclusiva a la pantalla de estos iPhone. No obstante, también comparten funcionalidades con el resto de la gama, como el sistema satelital para emergencias y el funcionamiento sin tarjeta SIM. El precio arranca desde los 1.319 euros.

Apple Watch SE. El reloj inteligente más barato de Apple se ha renovado con el system in package SiP S8, un componente clave del nuevo Apple Watch Series 8, nuevos sensores de movimiento con detección de accidentes de tráfico y más. Se venderá desde 299 euros.

Apple Watch Series 8. Este nuevo modelo incorpora un sensor de temperatura con características orientadas al ciclo menstrual. También llega con detección de accidentes, nuevas esferas y correas, y batería con hasta 18 horas de autonomía en modo normal. ¿Precio? Desde 499 euros.

Apple Watch Ultra. Los rumores decían que íbamos a ver un reloj enfocado en los usuarios más exigentes, y se han hecho realidad. Estamos frente a un dispositivo que hace foco en la personalización, con un nuevo botón; las funciones avanzadas y la duración de la batería.

El dispositivo cuenta con una caja de titanio que es acompañada por una pantalla de cristal de zafiro capaz de ofrecer un brillo de hasta 2000 nits, el doble que los otros Apple Watch. Incluso tiene un modo nocturno especialmente diseñado. Se podrá comprar por 999 euros.

AirPods Pro. La segunda generación de los mejores auriculares inalámbricos In Ear de Apple llegan con una interesante promesa: cancelar hasta el doble de ruido que la versión anterior. Esto llega acompañado de mayor duración de batería, un altavoz en la caja y más. Su precio es de 299 euros.

iOS 16. Apple finalmente ha confirmado la fecha de lanzamiento de la versión final de iOS 16. Esta estará disponible para todos los usuarios a partir del próximo 12 de septiembre. Eso sí, los iPhone 7 y todos los dispositivos anteriores se quedarán fuera de la actualización.

En Xataka | Apple confirma que iPadOS 16 llegará después de iOS 16. Esto es lo que sabemos