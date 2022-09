Nuevos AirPods Pro (2ª generación): los mejores AirPods prometen cancelar hasta el doble de ruido y llegan con altavoz en la caja

Han tardado casi tres años en llegar, pero ya están aquí. Apple acaba de presentar los nuevos AirPods Pro (3ª generación) en el evento 'Far Out' que estamos siguiendo en directo en texto y en Twitch, y donde esperamos encontrarnos con enormes novedades como los iPhone 14.

La compañía lo fía todo a mejorar la cancelación de ruido y la autonomía, con pequeñas novedades aquí y allá en seguridad, micrófonos y más.

Nuevo chip H2 y mejoras internas para un conjunto general que cambia poco

Una de las grandes novedades de los AirPods Pro 2 es que son táctiles de una forma distinta a los anteriores. Ahora podremos controlar el volumen de la reproducción, como ya hacen otros dispositivos del mercado.

La carcasa es nueva, aunque no difiere mucho. En cuanto a autonomía, ahora Apple habla de un 33% más de autonomía, con hasta 6 horas en una sola carga. Tampoco falta la opción de encontrar la caja con Find My. Además, en este sentido, a esta parte de los AirPods Pro le han añadido un nuevo altavoz para que podamos escucharlo mejor cuando lo busquemos, aunque también avisa de batería baja y notifica cuando comenzamos a cargar los auriculares, como el iPhone. Para que no lleguen a perderse, ahora la caja tiene una pequeña hendidura para colocar pequeñas cuerdecitas.

Con los nuevos AirPods Pro, Apple se ha centrado en mejorar lo que ya tenía en los AirPods Pro, pero sin las grandes mejoras que quizá cabía esperar tras todo este tiempo. Con la nueva generación, llega el chip H2 de Apple silicon. Este, además de las mejoras típicas de eficiencia, permite cancelar hasta el doble de ruido que el modelo anterior, algo a lo que contribuyen mejores micrófonos.

Junto a las 6 horas de tiempo de reproducción mencionadas en una carga, Apple sube a 30 horas de reproducción el tiempo que podemos escuchar en total cuando recarguemos desde la caja.

Hablando de caja, en ella encontraremos nuevas almohadillas de tamaño incluso más pequeño (XS), para que resulten cómodos a más tipos de oído.

Disponibilidad y precio de los AirPods Pro (2ª generación)

Los AirPods Pro mantienen su precio en dólares, por lo que estarán disponibles en lanzamiento a 249 dólares. Actualizaremos cuando tengamos el precio en euros y fecha de lanzamiento.