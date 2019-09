"No estamos intentando simplemente imitar lo que hacen las grandes compañías" Entrevista con Kishida, presidente de Sony Mobile

Como cada año, Sony aprovechó el escenario de la feria IFA para anunciar su nuevo smartphone. En esta ocasión, el protagonista del evento fue el Sony Xperia 5, una versión ligeramente más compacta del Xperia 1 que anunciaron el año pasado y que introduce algunas mejoras en cámara.

Aprovechando nuestra presencia en IFA, tuvimos la ocasión de hablar con Mitsuya Kishida, presidente de Sony Mobile. Durante el encuentro hablamos acerca del recién anunciado Xperia 5, la situación de Sony en el mercado actual, su nueva estrategia y mucho más.

Los nuevos Xperia

La primera pregunta es sobre el Xperia 5 ¿Por qué este nombre? Porque sacasteis primero al mercado el Xperia 1 y ahora el 5.

El Xperia 1 era el primer terminal real de una nueva generación de teléfonos y decidimos establecerlo como punto de partida. En aquel entonces decidimos establecer la distinción en nuestro portfolio del Xperia 1 al 10 y a principios de año en Barcelona sacamos al mercado el Xperia 1 y el Xperia 10. Entre estos dos terminales empezaremos a sacar toda la gama de teléfonos de esta generación, un compromiso a largo plazo por nuestra parte. El Xperia 5 es simplemente un modelo que está en medio y es un terminal delgado y bonito [enseña el teléfono] que posicionamos como centro de esa gama de terminales Xperia. Con este modelo queremos llegar a un abanico más amplio de consumidores que con el Xperia 1.

Habéis lanzado la primera pantalla panorámica con el Xperia 1, CinemaWide, y ahora la hemos visto en el Xperia 5, pero también en un par de teléfonos Motorola que han adoptado el mismo formato. ¿Vais a continuar con este formato en vuestros dispositivos móviles? ¿Creéis que va a pasar a ser un estándar?

No creo que por el momento haya ninguna otra pantalla 21:9 en el mercado. Aunque otros fabricantes estén lanzando pantallas del tipo 19:5...

Motorola tiene una pantalla 21:9

¿En Serio?

Sí, los Motorola One Action y One Vision.

Bueno, no importa. 21:9, CinemaWide, 4K OLED... somos los únicos con esas características. No se trata solamente del tamaño de la pantalla...

[Le enseñamos un modelo de Motorola con pantalla 21:9] Parece que estáis creando tendencia.

Pero mira esto. La pantalla tiene un agujero. La razón por la que ponemos una pantalla de 21:9 es que es el formato de las películas en el cine. Cuando grabas una película se graba con esas dimensiones y cuando vas al cine la pantalla es de 21:9. Pero si pones un agujero, vas a hacer que algunos de los contenidos del creador de la película salgan mal. No se trata simplemente del tamaño de la pantalla, sino de cómo finalizamos nuestros productos y cómo proporcionamos una experiencia de usuario a través de una pantalla 21:9. Eso es lo importante. Así que continuaremos fabricando pantallas 21:9 que sean compatibles con el formato de películas del cine y con el modo 16:9 puedes disfrutar de dos pantallas, una arriba y otra abajo.

En cuanto a vuestra estrategia, muchas compañías deciden lanzar dos smartphones a la vez, una versión normal y quizá una versión Pro o Plus. Sin embargo, vosotros habéis lanzado el Xperia 1 a principios de año y ahora sacáis el Xperia 5, que es como una especie de versión compacta del Xperia 1 con algunos cambios, pero básicamente con el mismo hardware. ¿Por qué esta estrategia y por qué no sacar los dos terminales a la vez como suelen hacer Samsung o Apple?

No creo que el hardware sea el mismo. Tenemos razones para seguir una agenda determinada. No estamos intentando simplemente imitar lo que hacen las grandes compañías. Si hiciéramos las cosas de la misma manera que Samsung, entonces siempre tendríamos que competir contra Samsung. No puedes ser líder, sino que tienes que depender de lo que haga Samsung. Aunque a primera vista parezca simplemente una versión más simple o compacta, es diferente. Su principal característica, la pantalla de 21:9, con CinemaPro y triple lente, y también el hecho de que va a dirigido a un grupo diferentes de consumidores. Por ejemplo, en el caso del Xperia 1 los usuarios son predominantemente masculinos, pero queremos dirigirnos a un público más amplio y con el Xperia 5 también queremos atraer al público femenino. Aunque los cambios sean pequeños, es muy importante para el público femenino que la sensación de uso sea agradable.

Pero podemos afirmar que hay muchas similaridades: la pantalla es más pequeña, pero las cámaras, el procesador, incluso el diseño... es como una versión en miniatura. Entiendo lo que quieres decir, pero son bastante parecidos.

Entonces, como son bastante parecidos tú crees que deberíamos haberlos sacado al mismo tiempo.

Mi pregunta es por qué no haberlos sacado al mismo tiempo si son tan parecidos.

Tu lógica es que si Samsung lo hace así por qué Sony no lo hace así. Lo que intento decir es que no vamos a imitar la estrategia de Samsung. Nos gusta ser diferentes y únicos y es la razón por la que lo hemos hecho así. Tiene que ser el momento perfecto para sacar un producto al mercado.

La siguiente pregunta es sobre las cámaras. El zoom es una de las características más importantes en la fotografía móvil de la actualidad. Hemos visto smartphones con zooms muy espectaculares y Sony tiene una triple cámara de fotos, pero no cuenta con un rango de zoom muy amplio. ¿Cómo vais a competir en este ámbito? ¿Estáis preparando algo en esta línea?

Por supuesto también estamos considerando ese tipo de funciones, pero en cuanto a la cámara de fotos tenemos muchísima experiencia a la hora de fabricar cámaras digitales y también ha habido una gran guerra de competidores en cuanto al número del zoom, el número de píxeles... pero hay una conclusión clara y es que el zoom o el número de píxeles no le va a dar al consumidor la experiencia perfecta. En vez de centrarnos en esos números, lo que nos gusta es ser únicos a la hora de proporcionar el mejor uso para los consumidores. Somos la única empresa que proporciona el mismo sensor de imágen para las lentes triples. el mismo sensor de imágen: muy amplio y objetivo de telefoto con la misma resolución. Si haces zoom, el usuario puede disfrutar de la misma resolución. No se trata del número del zoom o del número de píxeles, pero de la experiencia general del uso de la cámara y Sony tiene la ventaja de trabajar así. Puedes confiar en nosotros porque queremos hacer las mejores cámaras del mundo.

La experiencia multimedia ha sido una de las principales funciones en la línea Xperia desde siempre, pero ahora con el Xperia 1 y el Xperia 5 os estáis centrando más en el ámbito cinematográfico, tanto a la hora de reproducir vídeos en su pantalla como en la creación de contenidos, ¿Creéis que es una prioridad para el usuario común?

Tengo que admitir que en los últimos 2-3 años hemos perdido un poco nuestra visión principal: ¿Qué tipo de producto debería fabricar Sony Mobile? Esa es la razón por la que nos sentamos con todo el nuevo equipo de gestión corporativa, discutiendo mucho sobre en qué cosas creemos y por qué existe Sony Mobile en el mercado. De ahí llegamos a la conclusión de que tenemos que aportar experiencias de uso más allá de la imaginación. En cierto sentido, realmente necesitamos anticipar qué tipo de usuario va a seleccionar el Xperia 1 o el Xperia 5 y esa es la razón por la sacamos opciones como el modo cine o la creación de películas o la creación de música, etc.

¿Se podría decir que no queréis complacer a todo el mundo y que queréis centraros en un tipo de usuario más específico?

Para poder reconstruir nuestra marca Xperia realmente queremos centrarnos en la aceptación de los mejores profesionales y una vez que estos usuarios hayan aceptado el Xperia 1 y el Xperia 5 como modelos muy buenos, esos aspectos se trasladarán a los consumidores más generales. No estoy diciendo que vayamos a ignorar al consumidor, puesto que Sony siempre tiene presente las tendencias de los consumidores y seguiremos haciéndolo. Pero para que podamos reestablecer una marca Xperia sólida tenemos que centrarnos en... aunque se trate de un mercado específico, queremos que esos profesionales reconozcan el valor de los teléfonos Xperia.

Sony ha hecho un gran trabajo últimamente en cuanto a actualizaciones de Android, ¿tenéis fecha de lanzamiento para Android 10? Es oficial desde hace un par de días.

Todavía es demasiado pronto para confirmar una fecha, pero estamos trabajando para implementarlo en todos nuestros últimos modelos.

En cuanto a 5G, muchos fabricantes de teléfonos móviles ya cuentan con algún terminal con tecnología 5G, pero Sony todavía no, ¿Por qué?

Al igual que llevo diciendo a lo largo de la entrevista, nos gusta crear buenas soluciones a ojos de los consumidores. Vamos mano a mano con los consumidores a nivel global para saber qué nuevas soluciones podemos crear. Se parece a cuando pasamos de 2G a 3G, 3G a 4G, 4G a 5G... siempre hay alguien que va a ser el primero en lanzar productos al mercados, la nueva generación, pero no quiero ser así, lo que quiero es crear algo en conjunto con los operadores. Una vez que tengamos una respuesta satisfactoria será el momento para lanzar productos al mercado. Pero no te preocupes, que lo haremos [risas].

La nueva Sony Mobile en el mercado actual

Con respecto al mercado y sus estrategias, ¿Cuál es la posición de Sony en el mercado de teléfonos móviles en este momento?

Nuestra posición en el mercado es muy pequeña, pero creo que hay muchas cosas que podemos cambiar gracias a esto. Nos gustaría que nuestra aportación sea completamente única. Empezando desde el año pasado, nos hemos dado cuenta de que vamos a darle la vuelta para 2020, año en el que vamos a hacer que este sector de negocio sea rentable. Estamos de camino a ese objetivo con una hoja de ruta que incluye al Xperia 1, al 5... está el 5G también está en esa hoja de ruta.

¿Tenéis alguna cifra sobre la cuota de mercado en Europa o España?

No podemos revelar las cifras exactas, pero es como ha dicho Kishida y creo que este año ya hemos visto resultados en los esfuerzos de reestructuración. Ya hemos reducido pérdidas y estamos de camino a convertirlo en un negocio rentable. Creo que podemos afirmar que estamos contentos con el progreso que estamos haciendo. Todavía no hemos llegado hasta donde queremos llegar, pero confiamos en que lo haremos pronto.

¿Y qué puedes decirnos sobre la fusión de la división de Sony Mobile con la de televisiones, audio y cámaras?

Con la era del 5G cada vez más productos van a estar conectados. Las cosas que creamos en Sony, todo va a estar conectado. Así que para poder hacerlo tenemos que sobrepasar las barreras de esas diferencias en cuanto a organización. Todos los equipos de Sony tienen que actuar como uno y el equipo de teléfonos móviles tiene que continuar proporcionando una plataforma tecnológica de telecomunicaciones. Estoy contento con la nueva solución de Sony, llamada Electronic Products & Solutions que también reúne a la televisión y al audio.

El futuro

Parece que estéis creando una nueva filosofía en Sony en este nuevo Sony Mobile, ¿Vamos a ver muchos teléfonos de gama baja y media u os vais a centrar en la gama alta?

Nos centramos en crear productos excelentes para Xperia, dependiendo del país y del momento. Si creemos que tuviéramos que sacar un productos de gama media lo haríamos. Ahora mismo, la gama de productos va del Xperia 1 al Xperia 10 y si fuera necesario y llega el momento intentaríamos ampliar esa gama de productos.

La clave [de los móviles plegables] es si deberíamos utilizar esa tecnología en los teléfonos móviles o no. Quizás deberíamos utilizarla en gafas, relojes, televisores...

¿Cuál es vuestra opinión sobre los teléfonos plegables? ¿Ha cambiado desde principios de año cuando se lanzaron los primeros terminales? Porque han cambiado muchas cosas desde entonces...

A nivel personal, creo que mi opinión no ha cambiado. Esa tecnología es muy única y muy interesante, innovadora. La clave es si deberíamos utilizar esa tecnología en los teléfonos móviles o no. Quizás deberíamos utilizarla en gafas, relojes, televisores... no lo sé. La tecnología es fascinante y seguiremos estando al tanto.

Una pregunta sobre el futuro, ¿Dónde crees que estarán los smartphones de aquí a 5 años? ¿Cómo te los imaginas?

Existen muchas discusiones sobre si los smartphones han tocado techo, pero la industria de los smartphones sigue estando en sus primeros pasos y no creo que esta industria vaya a desaparecer. Los smartphones continúan siendo más y más inteligentes y depende de la forma. Puede que la forma sea diferente y que la tarjeta SIM esté por todas partes. Sin embargo, los smartphones, independientemente de la forma que tengan, van a seguir vendiéndose.

¿Dónde quieres ver a Sony de aquí a 5 años?

Queremos continuar siendo un competidor único de aquí a 5 años y más allá. Puede que para entonces seamos uno de los principales fabricantes, no lo sabemos. El problema no es si somos uno de los principales fabricantes o no, lo que queremos es ser únicos en la industria.