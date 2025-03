A dos años del apagón nuclear, las eléctricas tienen un temor: que el cierre de las centrales suba la factura de la luz

El Gobierno de España acordó un apagón escalonado de centrales nucleares entre 2027 y 2035. Sin embargo, el debate que parecía zanjado en 2019 ha vuelto a reabrirse con muchos actores implicados.

Batalla campal. El epicentro del problema empezó con la central de Almaraz, ya que es la primera que deberá cerrar dentro de dos años según el calendario pactado. Sin embargo, las eléctricas, el Gobierno, la oposición y la población han abierto el debate sobre si seguir con el plan de cierre o extender la vida útil de las plantas nucleares.

Una renegociación. Las compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) están enfrentadas tanto entre sí como con el Gobierno central sobre el cierre de las centrales nucleares. Por un lado, Iberdrola y Endesa están buscando cómo obtener condiciones más favorables que les permitan mantener operativas las centrales nucleares sin incurrir en pérdidas económicas, según ElDiario.es. Además, añaden que hay un aumento de la demanda por los centros de datos y deben aseguran la estabilidad del suministro, porque de lo contrario la luz podría encarecerse hasta un 25%. Por otro lado, el resto de las eléctricas, como Naturgy y EDP, han mostrado menos interés en prolongar la vida útil de las nucleares, ya que han ajustado a la baja el valor contable de sus activos en este sector, cómo han explicado en Expansión.

El problema principal es la multipropiedad, ya que cualquier prórroga requiere unanimidad entre los socios de cada central. Para desbloquear la situación, las empresas exploran soluciones como una miniprórroga de 2-3 años o el intercambio de activos, donde las empresas reorganizarían la propiedad de las centrales para que haya menos socios en cada planta, lo que facilitaría la toma de decisiones.

Mientras el Gobierno... Sigue con la misma postura de que el cierre debe seguir el calendario pactado de 2019, pero ha mostrado cierta flexibilidad. Según Expansión, el Ministerio de Transición Ecológica ha señalado que cualquier renegociación del cierre de Almaraz o de otras plantas solo es posible si las eléctricas se ponen de acuerdo primero entre ellas.

Las voces a favor. Como informamos en Xataka, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para abrir la posibilidad de prorrogar las centrales nucleares. La iniciativa, presentada por el Partido Popular salió adelante con el respaldo de Vox y un diputado de UPN, además de la abstención de Junts y ERC. Eso sí, al tratarse de una figura no vinculante, su aprobación no conlleva cambio alguno en el calendario de cierre formalizado hace seis años, pero sí refleja la posición de la Cámara.

La apuesta por la renovable. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) ha establecido que para dentro de cinco años se debe generar el 81% de la electricidad con fuentes renovables y está cerca de conseguirlo. En los últimos dos meses, según los datos proporcionados por Red Eléctrica de España (REE), la energía nuclear ha representado un 20% de la generación total de electricidad. Este porcentaje ha aumentado debido a la caída en la producción de energía solar.

Este cambio en el panorama energético reabre el debate sobre la necesidad de una fuente de energía continua, especialmente ante el creciente consumo energético de centros de datos impulsados por la inteligencia artificial, que requieren un suministro constante y estable. Por otro lado, se abre otro interrogante, en cuanto al uso del almacenamiento energético que podría ser una de las alternativas, pero en el país todo ese excedente de energía renovable se está dando en los pantanos.

El futuro. Mientras el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España sigue abierto, las investigaciones han comenzado a dar pasos hacia la fusión nuclear. El proyecto RODAS, que busca avanzar en esta tecnología emergente, se presenta como una nueva ventana dentro del sector energético, con el objetivo de desarrollar una fuente de energía limpia y prácticamente inagotable, como hemos destacado en Xataka. Sin embargo, aún queda camino por recorrer y mucho por probar antes de que la fusión nuclear se convierta en una alternativa viable a gran escala.

Imagen | Frobles

