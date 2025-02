Una pequeña victoria para las nucleares en España: el Congreso ha mostrado su intención de prorrogar su vida útil

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España. La iniciativa, presentada por el Partido Popular, ha salido adelante con 171 votos a favor (de los 349 emitidos), gracias al respaldo de Vox y un diputado de UPN, además de la abstención de Junts y ERC. Eso sí, al tratarse de una figura no vinculante, su aprobación no conlleva cambio alguno en el calendario de cierre formalizado hace seis años, pero sí refleja la posición de la Cámara y emplaza al Gobierno a valorar posibles medidas en esa dirección.

Ningún cambio en el apagón nuclear. El Gobierno marcó el rumbo de la futura política energética en 2019, cuando acordó con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP el cierre escalonado de las cinco centrales nucleares del país. Está previsto que las tareas de desmantelamiento comiencen en 2027 y se extiendan hasta 2035, con algunas instalaciones dejando de producir electricidad antes que otras. Para ello, se están poniendo en marcha varias medidas en paralelo, como el desarrollo de un cementerio de residuos radiactivos y un laboratorio portátil para su traslado.

La nuclear sigue siendo una fuente de energía significativa. Según el Foro Nuclear, con datos de Red Eléctrica, las centrales nucleares generaron el 19,57% de la electricidad en España en 2024. No solo fue la tecnología con mayor número de horas de funcionamiento a plena potencia (el 83,27% del total de horas), sino también la segunda fuente de producción más importante del país, solo por detrás de la eólica. En la actualidad, los planes del Gobierno pasan por las energías renovables, pero algunos actores creen que esta apuesta dará como resultado un sistema eléctrico menos robusto y estable que el actual.

Centrales nucleares de España

Europa asiste al “renacimiento” de la nuclear. Mientras España mantiene firme su calendario de cierre nuclear, en buena parte de Europa la tendencia es la opuesta. Un ejemplo claro es Francia, que hace una década planeaba reducir su dependencia de la energía atómica, pero en 2022 cambió de rumbo. No solo abandonó aquella idea, sino que decidió apostar por nuevos reactores. Finlandia, Eslovaquia, Polonia, República Checa y Hungría también han anunciado o están considerando la construcción de nuevas plantas nucleares. Las razones para hacerlos son muchas, pero una de ellas es la inteligencia artificial (IA).

IA y energía nuclear. Los centros de datos que entrenan los modelos de lenguaje de próxima generación requieren enormes cantidades de energía. Estas infraestructuras de vanguardia operan con las unidades de procesamiento más avanzadas de compañías como NVIDIA, lo que dispara su demanda eléctrica. Ante la necesidad de un suministro abundante y estable, los gigantes tecnológicos han empezado a cerrar acuerdos para acceder directamente a energía nuclear. Microsoft, Google, Oracle y otras empresas ya han dado pasos en esa dirección. Y algunos gobiernos, como el estadounidense y el francés, están apoyando estas iniciativas.

Estados Unidos ha dado luz verde al uso de terrenos federales para la construcción de centros de datos y busca agilizar tanto los permisos como el acceso de las tecnológicas a la energía nuclear. Mientras tanto, Francia avanza con fuerza para convertirse en un actor clave del sector. No solo está impulsando “el mayor campus de IA de Europa” con inversión de Emiratos Árabes Unidos, sino que también impulsa un centro de datos de más de 1 gigavatio de potencia en colaboración con Fluidstack. “La electricidad está disponible, solo hay que conectarse”, afirmaba esta semana Emmanuel Macron.

Una pequeña victoria, aunque sin cambios concretos. Como hemos visto arriba, la proposición no de ley ha salido adelante con el apoyo de Junts y ERC, partidos catalanistas en cuya región se encuentran las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Estas instalaciones generan el 60% de la electricidad que se consume en Cataluña, lo que subraya la relevancia del debate. Sin embargo, más allá de reflejar una postura política y reavivar la discusión sobre el futuro de la energía nuclear en España, la medida no altera el calendario de cierre previsto. A día de hoy, el plan oficial sigue su curso y no hay indicios de que vaya a modificarse.

