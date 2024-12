Estamos a dos años del inicio del "apagón nuclear" en España. Ir a contracorriente plantea muchas dudas y pocas certezas

Por el momento el Gobierno español mantiene intacto su itinerario: las plantas nucleares que están en operación dejarán de producir electricidad entre 2027 y 2035. Su parada definitiva se producirá más allá de los 40 años de vida útil. De hecho, Almaraz I y II dejarán de operar con 44 años de servicio; Ascó I y II con 46 años; Cofrentes con 45 años, y, por último, Vandellós II y Trillo con 47 años. Sea como sea el debate acerca del apagón nuclear español está encima de la mesa, y con toda probabilidad seguirá siendo objeto de discusión durante años.

Si nos ceñimos a su modelo energético Alemania, que cerró su última central nuclear el 15 de abril de 2023, y España van a contracorriente. Y es que la apuesta de algunos países por la energía nuclear está fuera de toda duda. EEUU, China y Francia encabezan la clasificación que contabiliza el número de reactores nucleares que tienen las naciones que han apostado por esta forma de generación de electricidad. La proliferación de centros de datos para inteligencia artificial (IA) ha desencadenado en EEUU un interés casi desmesurado por la construcción de más plantas nucleares, pero en este ámbito el país más ambicioso es China.

Y es que la nación liderada por Xi Jinping tiene la misma cantidad de reactores nucleares que Francia en operación: 56. Solo EEUU supera a estos dos países con sus 94 reactores nucleares activos. No obstante, China está construyendo 30 reactores más y planea poner a punto otros 37. Presumiblemente no tardará en medirse de tú a tú con EEUU en este ámbito. En cualquier caso, la energía nuclear de fisión no ha dicho su última palabra. Y es que según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) la potencia nuclear mundial se multiplicará por 2,5 en 2050.

España se enfrenta a grandes desafíos

La predicción del OIEA describe el escenario más favorable al desarrollo de la energía nuclear, en el que los 372 GW de potencia nuclear mundial existentes en 2023 se incrementarán paulatinamente hasta los 950 GW en 2050. En este escenario esta forma de generación de energía se verá impulsada por los objetivos climáticos y la necesidad de sostener el suministro eléctrico. No obstante, la OIEA también plantea un escenario de crecimiento moderado en el que la potencia nuclear global crecerá hasta los 514 GW, lo que representa un 40% más que la potencia disponible actualmente.

En la coyuntura actual es evidente que abandonar la energía nuclear completamente, que es lo que se ha propuesto la Administración española, exige poner a punto un modelo energético distinto al actual en el que la energía que procede de las plantas nucleares pueda ser reemplazada con eficacia por otras fuentes energéticas que no conlleven la emisión de gases de efecto invernadero. Este es el gran desafío al que se enfrenta España.

"Puede llegar a pasar que alguien quiera revisar la fecha del cierre nuclear con el propósito de adelantarla"

Pedro Fresco (@PedroFresco), un reputado experto en los mercados energéticos y las energías renovables, sostiene que "las centrales nucleares acabarán cerrando, pero tienen que cerrar poco a poco. La razón por la que se ha hecho un calendario de cierre, además de por motivos técnicos y logísticos, es no afectar a las emisiones del sistema eléctrico de una forma importante. Ahora no es viable cerrarlas todas, pero sí es posible hacerlo poco a poco".

Además, Pedro apunta que "el calendario del apagón nuclear no solo es realista, sino que el propio Gobierno español ha conseguido que muchas de las empresas propietarias, que querían cerrar a los cuarenta años las centrales nucleares porque no eran rentables, hayan aceptado extender la operación hasta los cuarenta y cinco y los cuarenta y seis años. De hecho, puede llegar a pasar que alguien quiera revisar la fecha del cierre nuclear con el propósito de adelantarla".

La visión de Alfredo García, un experto en energía nuclear mucho más conocido en X por su alter ego @OperadorNuclear, es muy diferente. "Creo que es una estrategia muy electoralista. El Partido Socialista lleva muchos años incorporando en su programa electoral la idea de que cuando llegue al poder cerrará las centrales nucleares al finalizar su vida de diseño, que son cuarenta años. En el artículo que escribí para Xataka hace algún tiempo expliqué que se trata de un mito. Realmente esos cuarenta años definen un periodo mínimo en el que tienes que garantizar que la central funciona correctamente y con seguridad para asegurar la inversión que se ha realizado. No es una fecha de caducidad".

Más allá de las opiniones encontradas que tienen algunos expertos en el mercado energético, la realidad se impone. Como hemos visto, es imprescindible sustituir la energía generada actualmente por las plantas nucleares por energía procedente de fuentes no contaminantes. Y, además, es necesario abordar el desmantelamiento de las centrales en condiciones de máxima seguridad. Las empresas públicas españolas Enusa y Ensa proponen la construcción de una planta portátil y modular diseñada expresamente para procesar las toneladas de residuos de media y baja radiactividad de las centrales nucleares españolas. Esta es una parte del plan, pero le seguiremos la pista muy de cerca para manteneros al tanto de todo lo que está por llegar.

