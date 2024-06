China pisa muy fuerte en energía nuclear: ya tiene los mismos reactores en operación que Francia

China es una potencia en energía nuclear. Su apuesta por esta tecnología de generación de electricidad es muy sólida, y, además, su capacidad de innovación está fuera de toda duda. Para reparar en ella tan solo tenemos que prestar atención a sus últimos dos hitos. En junio de 2023 la Administración China de Seguridad Nuclear dio el visto bueno al reactor de sales fundidas y torio, bautizado como TMSR-LF1. Esta máquina es la primera de su clase en todo el planeta, y presumiblemente entrará en operación este año.

Este reactor nuclear se encuentra en el complejo industrial Minqin de la provincia de Gansu, en el norte de China. Tiene una potencia de 2 megavatios térmicos (MWt), y, aunque no será el primer reactor nuclear de cuarta generación en actividad, y tampoco el primero que utilizará torio como combustible, sí será el primero de sales fundidas que empleará este elemento químico. No obstante, la ambición de este país asiático no termina aquí; ya planea construir un reactor de sales fundidas y torio de más capacidad para 2030.

China tutea a Francia y se atreve a mirar a EEUU

En enero de este año el país liderado por Xi Jinping volvió a firmar otro logro en materia de energía nuclear: inició la operación comercial del primer reactor de 4ª generación del planeta. Esta máquina está instalada en la central nuclear Shidao Bay-1, que está alojada en la provincia de Shandong, en el extremo noreste de China. No obstante, lo más interesante es que se trata de un diseño modular compacto de origen estrictamente chino conocido como HTR-PM (High-Temperature Reactor-Pebble bed Modules), que podemos traducir al español como reactor modular de lecho de bolas de alta temperatura.

Este dato es impactante: 25 de los 59 reactores nucleares que están en construcción residen en China

Este dispositivo se caracteriza por emplear helio como refrigerante y grafito como moderador. Los elementos de combustible nuclear que utiliza son, curiosamente, esféricos, y están recubiertos de grafito. Durante los próximos años China Huaneng instalará 19 reactores HTR-PM adicionales en la central nuclear Shidao Bay-1, de modo que cada unidad reunirá dos reactores que operarán una turbina de vapor de 210 MW. Este es, sin lugar a dudas, el futuro de la energía nuclear para las próximas décadas. Al menos hasta que la fusión nuclear comercial esté lista (según EUROfusion llegará durante la década de los 60).

Sea como sea la auténtica noticia es que hace apenas unas semanas, en mayo, inició la operación comercial el reactor número 4 de la central nuclear Fangchenggang ubicada en Guangxi, en el sur de China. Esta máquina es un reactor de agua a presión 'Hualong One' de diseño íntegramente chino. Entrega 1.000 MWt y su construcción comenzó en diciembre de 2016, aunque ha superado una fase de pruebas presumiblemente larga. Esta central nuclear tiene otro reactor idéntico que se suma a las dos unidades 'Hualong One' en operación en la planta nuclear de Fuqing.

Actualmente, gracias al inicio de la operación comercial del reactor 4 de la planta Fangchenggang, China tiene 56 reactores nucleares en operación. Exactamente los mismos que Francia. El país que más reactores operativos tiene es EEUU, que suma nada menos que 94, pero el país de Xi Jinping puja cada vez más alto en este escenario. Y es que según Foro Nuclear 25 de los 59 reactores nucleares que están en construcción residen en China, por lo que no sería extraño en absoluto que a medio plazo este último país supere a EEUU y se erija como la nación con más reactores de fisión en operación. Ya veremos.

