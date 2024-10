Los detractores de la energía nuclear se van a disgustar. La potencia nuclear mundial se multiplicará por 2,5 en 2050 según la OIEA

La apuesta de algunos países por la energía nuclear está fuera de toda duda. EEUU, China y Francia encabezan la clasificación que contabiliza el número de reactores nucleares que tienen las naciones que han apostado por esta forma de generación de electricidad. La proliferación de centros de datos para inteligencia artificial (IA) ha desencadenado en EEUU un interés casi desmesurado por la construcción de más plantas nucleares, pero en este ámbito el país más ambicioso es China.

Y es que la nación liderada por Xi Jinping tiene la misma cantidad de reactores nucleares que Francia en operación: 56. Solo EEUU supera a estos dos países con sus 94 reactores nucleares activos. No obstante, China está construyendo 30 reactores más y planea poner a punto otros 37. Presumiblemente no tardará en medirse de tú a tú con EEUU en este ámbito. Aun así, esta no es la única razón por la que este país asiático se ha colocado en la vanguardia de la energía nuclear. Su mejor baza es su capacidad de innovación.

En junio de 2023 la Administración China de Seguridad Nuclear dio el visto bueno al reactor de sales fundidas y torio, bautizado como TMSR-LF1. Esta máquina es la primera de su clase en todo el planeta, y presumiblemente entrará en operación este año. Este reactor nuclear se encuentra en el complejo industrial Minqin de la provincia de Gansu, en el norte de China. Tiene una potencia de 2 megavatios térmicos (MWt), y, aunque no será el primer reactor nuclear de cuarta generación en actividad, y tampoco el primero que utilizará torio como combustible, sí será el primero de sales fundidas que empleará este elemento químico.

La OIEA prevé un crecimiento muy importante de la energía nuclear

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha publicado hace apenas unos días un informe muy detallado titulado "Energy, electricity and nuclear power estimates for the period up to 2050". En él analiza el futuro a corto y medio plazo de la energía nuclear y profundiza en su rol como medio de generación de electricidad que puede contribuir a la consecución de los objetivos climáticos globales. No obstante, lo más interesante es que esta organización predice que la potencia nuclear mundial se multiplicará por 2,5 en 2050.

La OIEA también plantea un escenario de crecimiento moderado en el que la potencia nuclear global crecerá hasta los 514 GW

Esta predicción describe el escenario más favorable al desarrollo de la energía nuclear, en el que los 372 GW de potencia nuclear mundial existentes en 2023 se incrementarán paulatinamente hasta los 950 GW en 2050. En este escenario esta forma de generación de energía se verá impulsada por los objetivos climáticos y la necesidad de sostener el suministro eléctrico. No obstante, la OIEA también plantea un escenario de crecimiento moderado en el que la potencia nuclear global crecerá hasta los 514 GW, lo que representa un 40% más que la potencia disponible actualmente.

Ambos escenarios son plausibles, pero en la coyuntura actual en la que la proliferación de centros de datos para aplicaciones de IA en EEUU, China, Europa, Japón y otros países desarrollados ya está en marcha, resulta razonable asumir que el más probable es el primero. El que prevé un incremento de la potencia nuclear mundial hasta alcanzar los 950 GW en apenas dos décadas y media. Además, la OIEA cree que los nuevos reactores nucleares modulares y compactos (SMR o Small Modular Reactor) interpretarán un papel fundamental en el futuro inminente de la energía nuclear. De hecho, prevé que en 2050 serán los responsables de la generación de hasta el 24% de la electricidad mundial. No está pero que nada mal.

