Resignados a pagar la inflación: el 74% de los trabajadores españoles piensa que es inútil pedir más sueldo

Los trabajadores de España son los que menos aumentos van a pedir en un futuro próximo de un total de 18 países países desarrollados analizados por la firma internacional de investigación de mercados YouGov. El estudio señala que sólo un 20% de los profesionales de nuestro país tienen pensado pedir más salario como consecuencia de la inflación, por el 30% de los franceses que quieren hacerlo, el 33% de los italianos o el 40% de los estadounidenses, según Bloomberg. Sólo los alemanes se acercan a un porcentaje tan bajo con un 26% del total.

Pérdida de tiempo. El principal motivo que señalan los trabajadores españoles es que consideran que pedir un aumento será una pérdida de tiempo. El 74% de los que dijeron a YouGov que no se planteaban negociar su salario aseguraron que no lo harían porque estimaban que no había posibilidades de que el empleador accediese. El 15% dijo que no lo pedirían porque estaban contentos con su salario, y el 12% restante porque acababan de aumentárselo.

De todos los trabajadores encuestados, los españoles son los que más pesimismo muestran con respecto a la negativa de sus empresas a negociar su salario. Los italianos son los segundos, ya que casi un 73% de ellos considera que pedir más salario es una pérdida de tiempo, los hongkoneses los terceros (72,4%), los chinos los cuartos (71,9%) y los franceses los quintos (68,5%).

Peticiones moderadas. Asimismo, los españoles que sí se plantean pedir el aumento no serán demasiado agresivos con sus demandas: el 37% asegura que pedirá entre un 2,1 y un 5% más, y el 23,5% entre un 5,1 y un 10% más. Sólo el 12% dijo que solicitaría una subida superior al 10%, y el 17% de los encuestados señaló que no estaba todavía seguro de cuánto pediría.

En esto, sin embargo, los españoles sí siguen la tónica general de los trabajadores de los países desarrollados, ya que muy pocos harán peticiones de subida por encima del 10%, y en la mayoría las demandas de aumentos se situarán entre el 2,1 y el 5%.

La inflación ya es un problema. Cabe recordar que 2021 se cerró con la mayor subida de precios de los últimos 30 años (un 6,5%) en España y que las previsiones apuntan a que este año aumentarán un 3,5% más, aunque la difícil situación por la que atraviesan las relaciones internacionales como consecuencia de la guerra de Ucrania puede disparar esa cifra.

De hecho, el estudio de YouGov también recoge que el 66% de los trabajadores españoles considera que el coste de la vida ha aumentado mucho en el último año, y el 25% dice que ha aumentado un poco. Los profesionales de nuestro país son, junto con los italianos, los que más perciben que han subido los precios de los 18 países en los que se ha hecho el estudio.

El estudio. YouBov ha encuestado a 20.000 personas de 18 países diferentes para realizar esta encuesta, entre los que se encuentran varios de la Unión Europea, China, Canadá, Estados Unidos, Australia o la India, entre otros.

Imagen | Annie Spratt