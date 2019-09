Ocho casos abiertos que tiene la Comisión Europea y Vestager contra las tecnológicas por prácticas abusivas

"Basada en los méritos, en base a los precios, la calidad, los servicios y la innovación", así define Margrethe Vestager su visión sobre la competencia justa. Una postura que ha llevado a la política liberal danesa a convertirse durante sus años como Comisaria Europea de la Competencia en "la mujer que asusta a Silicon Valley", como la definió el New York Times por sus numerosas investigaciones contra empresas de tecnología como Google, Amazon, Intel o Qualcomm.

Ahora la Comisión ha decidido apostar de nuevo por ella durante esta nueva legislatura, otorgándole más poderes si cabe con la cartera de Agenda Digital. Cinco años más para continuar teniendo el "poder de imponer multas, que son más que una simple línea en una hoja de cálculo, multas que son lo suficientemente grandes como para disuadir a estas grandes empresas de romper las reglas", como definió recientemente la propia Vestager en la Conferencia de Autoridades nórdicas de Competencia.

Estos son algunos de los casos que Competencia tiene abiertos, investigaciones que todavía no están cerradas y podrían acabar convirtiéndose en nuevas multas. Grandes empresas de tecnología cuyas decisiones serán analizadas en detalle.

A finales del mes de junio, la Comisión Europea abrió una investigación al fabricante de chips Broadcom por restringir la competencia con prácticas abusivas por su posición de liderazgo en los sistemas de chips y chipsets WiFi para módems y decodificadores de televisión.

En palabras de Vestager:

La Comisión llevará a cabo esta investigación de manera prioritaria, pero será en este nuevo curso político donde se deberá dar una respuesta. A principios de 2018, Broadcom intentó adquirir Qualcomm pero la posible compra fue bloqueada por el presidente Trump por "representar un riesgo para la seguridad nacional". Recientemente, el fabricante de chips ha comprado la empresa CA Technologies por 18.900 millones de dólares para diversificar su negocio más allá de los semiconductores y ganar terreno en EE.UU.

El pasado mes de marzo, Daniel Ek, CEO de Spotify, anunció que había interpuesto una demanda ante la Comisión Europea contra Apple por limitar la competitividad. Una demanda que según el Wall Street Journal, la Comisión habría recibido y estaría en proceso de abrir una investigación formal. No sería la primera vez que Competencia investiga a Apple, ya que en 2016 fue multada por sus ayudas fiscales en Irlanda.

Según Spotify, "Apple impone una tasa del 30% discriminatoria a sus competidores para poner en ventaja sus propios servicios". Una tasa que provocaría que Spotify tenga que incrementar artificialmente sus precios. En respuesta, Apple explicó que sus tasas eran "razonables" y que "después de usar la App Store durante años para hacer crecer su negocio de manera espectacular, Spotify busca mantener todos los beneficios del ecosistema de la App Store, incluidos los ingresos sustanciales que obtienen de los clientes de la App Store, sin hacer ninguna contribución al mercado".

Se trataría de la primera vez que Apple se enfrenta a una investigación en Europa por prácticas abusivas relacionadas con su tienda de aplicaciones. En manos de la nueva Comisión de Competencia está anunciar la apertura oficial de la investigación y comprobar hasta qué punto las prácticas de Apple han sido abusivas. Paralelamente, el Tribunal Supremo de los EE.UU ha aprobado la demanda antimonopolio que se inició en 2011, un célebre caso conocido como Apple Inc v. Pepper.

La Comisión ya ha dado por probada la hipótesis con la que se empezó a investigar a BMW, Daimler y el grupo VW formado por Volkswagen, Audi y Porsche. Años después del 'Dieselgate', los fabricantes alemanes de coches se encuentran ante otra investigación de la Comisión por haber acordado entre ellos "frenar en un periodo que comprende entre el 2006 y 2014, el desarrollo y la implantación de determinados sistemas de control de las emisiones".

Así es como definía Margrethe Vestager este caso que fue descrito como el "círculo de los 5":

"Las empresas pueden cooperar de muchas maneras para mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, las reglas de competencia de la UE no les permiten confesar exactamente lo contrario: no mejorar sus productos, no competir en calidad. Nos preocupa que esto sea lo que sucedió en este caso y que Daimler, VW y BMW pueden haber infringido las reglas de competencia de la UE. Como resultado, a los consumidores europeos se les puede haber negado la oportunidad de comprar autos con la mejor tecnología disponible. Los tres fabricantes de automóviles ahora tienen la oportunidad de responder a nuestros hallazgos."