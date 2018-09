Apple paga la multa de 14.300 millones de euros a Irlanda, pero Irlanda no quiere ese dinero

Más de dos años han pasado desde que la UE finalizara su investigación a Apple: la empresa de Cupertino había recibido ayudas fiscales por parte del gobierno irlandés, lo que acabó provocando una multa de 13.000 millones de euros por impago de impuestos.

Esa sentencia provocó que Apple decidiera pagar esa multa con intereses, y por fin lo han hecho. En total han pagado los 13.100 millones euros de la multa más 1.200 millones de euros más por los intereses acumulados. Con ello la UE ha decidido cerrar el caso definitivamente, pero la resolución ha sido algo extraña y en Irlanda han bloqueado la cuenta en la que han recibido ese dinero.

La investigación de la UE pretendía evitar abusos por las mejores condiciones tributarias en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es uno de los más bajos de toda la Unión Europea.

Today Irish Minister of Finance @Paschald confirmed the full recovery of €14 bn of illegal aid to Apple (unpaid taxes). Good. So we can close the Court action on recovery.

Sin embargo en Irlanda no recibieron bien la sentencia a pesar de que económicamente les favorecía. El gobierno irlandés de hecho ha anunciado que han recuperado los 14.000 millones de euros de ayuda ilegal (en impuestos no pagados) a Apple.

Como revelan en The Guardian, eso no significa que todo esté por fin arreglado. Han cumplido con los requisitos de la UE, pero lo han hecho dirigiendo el pago a una cuenta de garantía bloqueada.

¿La razón? Que seguirán apelando la decisión de la Unión Europea. En Irlanda siguen manteniendo que Apple nunca recibió un trato especial, y que la apelación "era importante para preservar el atractivo de Irlanda para los inversores".

Positive news this evening that the @EU_Commission is closing the Court action and dropping infringement proceedings following on from recovery of of alleged State aid from Apple. Always Ireland's intention to comply with our legal obligations in this regard