Una 'stablecoin' que no se puede minar, con lenguaje de programación propio y una reserva opaca: así se diferencia Libra del resto de criptomonedas

Libra es la nueva moneda digital impulsada por Facebook. Una iniciativa de gran alcance que cuenta con el apoyo de importantes compañías y se postula como una fuerte alternativa a las criptomonedas más populares. Al igual que estas, Libra estará basada en Blockchain pero las similitudes terminan ahí, ya que estamos ante una moneda digital con unas características muy concretas.

Las criptomonedas tienen una serie de propiedades que las diferencian de las monedas tradicionales. Entre ellas se incluye una responsabilidad descentralizada, acceso abierto en el que cualquiera puede conectarse y una mayor seguridad a través de la criptografía. Pero lejos de ser todas iguales, lo cierto es que hoy en día tenemos criptomonedas muy diferentes. Algunas totalmente descentralizadas pero muy volatiles como Bitcoin y otras ligadas a diferentes valores, conocidas como 'stablecoins'. Libra sería del segundo tipo, pero su configuración es bastante especial.

Una vez la Asociación Libra ha dado a conocer el 'White Paper', hemos podido examinar cómo funcionará esta nueva moneda digital, cómo está creada y qué tipo de operaciones permitirá realizar.

Depende de lo que definamos como criptomoneda. Si nos referimos a la manera en la que se aceptan las transacciones y se aprueban los pagos, entonces Libra sí es una criptodivisa. En este caso, Libra utiliza un protocolo denominado HotStuff desarrollado hace unos meses por VMWare. Sin embargo, si como los más puristas definimos criptomoneda en lo relativo a cómo se gestiona la red, entonces Libra no sería una criptomoneda como tal, simplemente una "moneda digital".

Para entender cómo funciona Libra debemos diferenciar tres elementos clave: la Asociación Libra, encargada de tomar decisiones; Libra Blockchain, un nuevo tipo de Blockchain que permitirá establecer los denominados 'Smart Contracts' y finalmente la propia Libra (≋), la criptodivisa. Una 'stablecoin' cuyo valor estará ligado a un fondo de monedas fíat como el euro, el dólar o el yen.

Libra será una moneda open source al estar bajo licencia Apache 2.0. Los desarrolladores podrán leer, construir y participar en el programa de parches. Si eres un desarrollador interesado, Libra ha puesto ya a disposición una preview de Libra testnet, junto con la documentación necesaria. Por el momento se encuentra en las primeras fases de desarrollo, pero estamos ante una plataforma abierta.

Para explorar y trabajar con Libra, la organización ha presentado además un nuevo lenguaje de programación, Move, así como una nueva máquina virtual. En el caso de Libra Blockchain, la intención de la plataforma es lanzar Libra Core, escrito en Rust y que acabará convirtiéndose en un nuevo protocolo abierto alternativo a Blockchain.

Facebook explica que su equipo ha tenido un rol principal en el desarrollo de Libra Blockchain y de momento en 2019 seguirá actuando como su más importante desarrollador.

Una vez la moneda digital se lance en 2020, Facebook mantendrá el mismo privilegio que el resto de miembros fundadores. Es decir, tendrá voto en la gestión de Reserva Libra así como de futuros desarrollos pero el funcionamiento de Libra no está relacionado en modo alguno con el ecosistema de aplicaciones de Facebook.

Adicionalmente, Facebook ha creado una subsidiaria denominada Calibra. Se trata de una empresa a través de la cual se gestionará la moneda Libra dentro del ecosistema de Facebook. Mientras que para la gestión de Libra Facebook únicamente contará con su influencia como miembro fundador, a través de Calibra sí podrá aplicar sus respectivas políticas.

En caso de dudar de la privacidad de Facebook, David Marcus, director de Calibra, recomienda entonces simplemente "apostar por alguno de los monederos de nuestros competidores".

La nueva criptodivisa hace uso de una cadena de bloques propia llamada Libra Blockchain basada en un protocolo de consenso llamado Byzantine Fault Tolerant (BFT). Por el momento la Asociación Libra es el principal responsable, pero según los documentos mostrados la intención es que en el futuro se proceda a una moneda totalmente descentralizada, donde cada individuo podrá validar nuevos nodos y confirmar que la transacción es segura. Claro está, esto es una promesa de futuro.

Al igual que otras criptomonedas como Ethereum o Tezos, por el momento la responsabilidad de la estructura recae en sus miembros inaugurales, donde cada uno de ellos tendrá un nodo propio para ofrecer acceso a la red. Actualmente hay 28 miembros fundadores, pero según la Asociación Libra en el momento de lanzamiento se espera contar con 100.

Según The Block, el coste estimado anual de mantener un nodo de validación de Libra es de unos 280.000 dólares, suficiente alto para dejar fuera a muchos entusiastas. Más allá del coste, tampoco está muy claro cómo sería esta transición ya que debería contar con el beneplácito de la Asociación Libra.

Tal y como está diseñada, Libra Blockchain empezará siendo por autorización con un sistema Proof-of-Stake (PoS), lo que significa que solo los miembros fundadores tendrán el hardware necesario para participar en el proceso de consenso necesario para crear nuevas monedas. Es una solución que ya hemos visto en otras soluciones empresariales como R3 y ConsenSys. Y es que según la visión de Facebook, los sistemas 'permissionless' como Bitcoin por ahora todavía no están preparados para alcanzar audiencias globales.

¿Cómo se crean nuevas Libras entonces? Para ello se ha creado otro elemento, los 'Libra Investment Tokens'. Se trata de unos tokens en poder de los miembros fundadores que equivalen al porcentaje de activos de la reserva. Es decir, la "moneda" equivalente que utilizarán los miembros fundadores para crear más Libras en su poder. Con esto, a medida que crezca la cantidad de Libras también crecerá la reserva de monedas fíat que ayudará a que no aumente la volatilidad. Una medida de seguridad según explica Facebook.

