La UE acusa a BMW, Daimler y Volkswagen de pactar ilegalmente y frenar el desarrollo de coches menos contaminantes

Siete meses después de iniciar la investigación, la Unión Europea ha anunciado hoy a través de la comisaria Margrethe Vestager que BMW, Daimler y el grupo VW formado por Volkswagen, Audi y Porsche acordaron no competir entre sí y evitaron la competencia en el desarrollo y despliegue de tecnología de reducción de emisiones en sus coches diésel y de gasolina.

Dando por probada la hipótesis con la que empezaron a investigarles y abriendo la puerta a que estos fabricantes de coches sean multados en el futuro. Pese al famoso 'Dieselgate', parece que la industria automovilística alemana no había cambiado su posición y seguía empeñada en entorpecer el avance de nuevas tecnologías menos contaminantes.

La Unión Europea ha concluido que el llamado "círculo de los cinco" acordó frenar en un periodo que comprende entre el 2006 y 2014, el desarrollo y la implantación de determinados sistemas de control de las emisiones en sus automóviles vendidos en el Espacio Económico Europeo. Una maniobra que va en contra de las leyes de la Unión Europea y por la que podría ser multado.

En palabras de Margrethe Vestager:

"Las empresas pueden cooperar de muchas maneras para mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, las reglas de competencia de la UE no les permiten confesar exactamente lo contrario: no mejorar sus productos, no competir en calidad. Nos preocupa que esto sea lo que sucedió en este caso y que Daimler, VW y BMW pueden haber infringido las reglas de competencia de la UE. Como resultado, a los consumidores europeos se les puede haber negado la oportunidad de comprar autos con la mejor tecnología disponible. Los tres fabricantes de automóviles ahora tienen la oportunidad de responder a nuestros hallazgos."