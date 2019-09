Margrethe Vestager es reelegida Comisaria de Competencia para continuar con su inspección sobre los gigantes tecnológicos

Es la luterana que ha puesto patas arriba a la industria tecnológica. Margrethe Vestager ha sido desde 2014 la Comisaria de Competencia de la Unión Europa, un alto puesto de responsabilidad y donde ha tenido la tarea de inspeccionar a los gigantes europeos. Un control que ha derivado en históricas multas millonarias a empresas como Google, Qualcomm o Facebook.

Meses después de las elecciones europeas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha anunciado oficialmente el nuevo equipo de comisarios. Entre ellos se encuentra Vestager, quien ha sido reelegida de nuevo para ser Comisaria de Competencia.

La propia Vestager confirmaba en su cuenta personal de Twitter la decisión de la Comisión, agradeciendo la oportunidad y marcando la importancia de la igualdad de género dentro de los comisarios designados.

#vdLcommission @vestager to continue as Competition Commissioner, and to coordinate the digital agenda: https://t.co/WGgxCYhz1K https://t.co/r4Hfi5KTBV