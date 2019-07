La Comisión Europea multa a Qualcomm con 242 millones de euros por "vender bajo coste los chipsets 3G y expulsar a sus rivales"

Nueva multa de la Comisión Europea a una gran empresa tecnológica. Si ayer veíamos que Vestager apuntaba hacia Amazon, hoy vemos la resolución de un caso que llevaban desde 2015 investigando. La Comisión ha decidido multar a Qualcomm con 242 millones de euros por "abusar de su posición en el mercado de chipsets 3G.

Según explica la Comisaria Margrethe Vestager: "Los chips de banda base son componentes clave para que los dispositivos móviles puedan conectarse a Internet. Qualcomm vendió estos productos a un precio inferior al costo para los clientes clave con la intención de eliminar a un competidor. El comportamiento estratégico de Qualcomm impidió la competencia y la innovación en este mercado".

La decisión es resultado de un conflicto que ocurrió entre los años 2009 y 2011. Un periodo donde Qualcomm disponía, según los datos de la Comisión, con aproximadamente el 60% del mercado. Tres veces más que su más cercano competidor. Esto permitió a Qualcomm jugar con los precios y vender los chipsets por debajo del precio de coste a Huawei y ZTE, eliminando cualquier oportunidad para que estas compañías eligieran a sus rivales.

