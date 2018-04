Exclusiva: Los trabajadores de Amazon España planean una huelga a nivel europeo en pleno Prime Day o Black Friday

Durante los pasados 21 y 22 de marzo tuvo lugar la primera huelga de los trabajadores de Amazon en España, que logró un seguimiento del 98% según los sindicatos. La dirección de Amazon se anticipó a ella derivando la gran mayoría de los pedidos a la planta de Barcelona o directamente a Francia, con el objetivo de que el paro no rompiese el flujo de trabajo habitual y los pedidos no sufrieran retrasos.

Las semanas posteriores no han servido para solucionar el conflicto, y menos desde que Amazon anunció la implantación unilateral del convenio sectorial a partir del 1 de abril mediante un comunicado de dos hojas pegado en el tablón de anuncios del centro logístico. Tras este revés se están preparando nuevas acciones a lo largo del mes, las cuales, de resultar infructuosas, terminarían dando paso a la convocatoria de una huelga a nivel europeo durante las fechas de mayor actividad de la compañía: o bien durante el Prime Day (julio) o durante el Black Friday (noviembre).

El calendario de movilizaciones para abril

13 de abril . Concentraciones frente a las sedes de Manpower (12.00 h) y Adecco (17.00 h) -ambas gestionan las contrataciones temporales de Amazon- en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, respectivamente.

20 de abril . Concentración frente a las oficinas centrales de Amazon España. A las 11.00 h tendrá lugar la salida desde la plaza Legazpi, sobre las 11.30 h pasará frente al centro logístico UES1 (Prime Now) en la calle del Hierro, y a las 12.00 h llegada a la sede corporativa.

26 de abril. Concentración frente al centro de Amazon MAD4 en San Fernando de Henares. De 13.00 h a 16.00 h, durante las entradas y salidas de turno.

"Queremos una huelga en toda Europa"

Fuentes internas de la compañía nos explican que sindicatos y empleados valoran estas movilizaciones como parte de una hoja de ruta mucho mayor en el caso de que antes de que finalice mayo no se restituya el convenio sectorial y se vuelva al anterior, vigente hasta el 31 de marzo. "Si no se sientan con la Representación Legal de los Trabajadores tras estas tres convocatorias habrá más, y cada vez más agresivas. Partimos de la base de que no queremos que se pierda ningún derecho de los que teníamos".

También apuntan a que sus servicios jurídicos ya están trabajando para dar sus premisas y que en los próximos días comenzarán a poner "las denuncias y demandas oportunas, vía Inspección de Trabajo y vía judicial". La paralización de la actividad se contempla como la más efectiva, y más desde la huelga del 21 y el 22 de marzo. No obstante, se quiere retrasar en la medida de lo posible, ya que esta afecta a la empresa, pero también a los empleados, que pierden un porcentaje de su suelda por secundar la huelga. La consigna que circula entre los trabajadores es clara:

“La presión debe ser constante, y la resistencia debe ser mantenida y continuada. No debemos dejar respirar a la Dirección de Amazon”.

Esas mismas fuentes nos explican que ya se están estableciendo los contactos para tener preparado un plan secundario en el caso de que termine abril sin Amazon volviendo a sentarse a negociar con los trabajadores. "La huelga indefinida es la última opción para la resolución del conflicto, pero antes se deben practicas otras medidas como la huelga en días de producción claves".

Esos días de producción claves son, como decíamos, el Prime Day y el Black Friday. Y no se conforman como otra huelga madrileña, sino que apuntan a una huelga a nivel europeo "para evitar el esquirolaje". Los dos centros logísticos de Barcelona han mostrado su apoyo a esta opción, y con los europeos ya se están estableciendo los primeros contactos. No sería descabellado: a la situación actual hay que sumar que Alemania, Italia y Francia ya realizaron paros en fechas anteriores.