JP Morgan rescata al First Republic Bank y da por cerrada la crisis bancaria apagando la bomba de las hipotecas jumbo

Ya es el tercer banco que quiebra en este 2023. El First Republic Bank ha sido finalmente rescatado por JP Morgan, en una operación sincronizada con los reguladores. El primer banco de Estados Unidos ha apostado por pagar 10.600 millones de dólares y asumir todos los depósitos y activos que pertenecían al First Republic Bank. Un rescate multimillonario donde de paso JP Morgan se hace con las suculentas hipotecas jumbo.

Rescate y aquí no ha pasado nada. Según explica JP Morgan Chase en un comunicado, el gran banco se queda con 173.000 millones de dólares en préstamos; 30.000 en valores y 92.000 en depósitos. Salvo la deuda corporativa, el JP Morgan asumirá todos los activos.

De hecho, las 84 oficinas que el First Republic Bank tenía por todo el país, pasarán a reabrirse como oficinas de JP Morgan. El objetivo es que todos esos clientes simplemente ahora pasen a engordar la cartera de JP Morgan.

La confianza que no daba el First Republic Bank, sí la ofrece JP Morgan. La caída de First Republic Bank viene a raíz de su relación con el Signature Bank. En el clásico efecto contagio, los inversores del banco ahora rescatado pensaron que su dinero no estaba asegurado, por lo que empezaron a retirarlo en masa.

Estas dudas sobre la viabilidad del First Republic Bank no afectan a JP Morgan, el primer banco de EE.UU y uno de las mayores empresas financieras del mundo. Simplemente porque en caso de que JP Morgan no pudiera afrontar esos depósitos, el menor de los problemas sería ese.

Un rescate privado, pero organizado por el Gobierno. "El Gobierno nos ha pedido dar un paso al frente y lo hemos hecho", explica Jamie Dimon, presidente del JP Morgan. Ellos han puesto 9.600 millones de dólares para los depósitos y calculan que necesitarán invertir unos 2.000 millones en reestructuración por la transacción, pero el fondo de garantía de depósitos (FDIC) también ha colaborado por 11.800 millones de dólares.

Afortunadamente para los intereses de JP Morgan, sus inversores han recibido la noticia positivamente y sus acciones han subido hoy más de un 2%.

Las hipotecas jumbo son el motivo de fondo. Una de las características del First Republic Bank era la gran cantidad de hipotecas jumbo, nombre por el que se conoce a aquellos depósitos de clientes con un alto poder adquisitivo. El caso es que únicamente hasta 250.000 dólares están asegurado por la FDIC, pero esas hipotecas rondan el millón de dólares.

Esos inversores temían que sus fondos desaparecieran y por eso decidieron irse del First Republic Bank. Con la compra de JP Morgan el asunto cambia. Pues esas sumas tan elevadas no se ven como un problema, sino al contrario. JP Morgan ha conseguido de golpe cientos de clientes premium.

Y lo hace en la costa oeste, lugar donde el First Republic Bank tenía mucha clientela y JP Morgan no había logrado tener un dominio tan claro como en el resto del país.

¿Se acabó la crisis bancaria? Es lo que aseguran desde JP Morgan, quienes han ido viendo todo este asunto desde arriba. "Esta parte de la crisis ha terminado", ha asegurado Jamie Dimon. El CEO de JP Morgan cree que el "sistema bancario estadounidense es muy estable".

La crisis bancaria de EEUU se ha descrito como una crisis de confianza. Veremos si el movimiento del primer banco estadounidense es suficiente para calmar las aguas o los inversores siguen intranquilos y provocan la caída de otros bancos al retirar sus activos.

Imagen | Håkan Dahlström

