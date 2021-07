Cómo Steve Ballmer negoció su contrato con Microsoft para llegar a un patrimonio de 80.000 millones de dólares

Cuando Steve Ballmer entró en Microsoft no recibió ninguna acción. Tampoco aparece en la mítica foto de los once primeros trabajadores de la compañía. Aunque posteriormente escaló y acabó recogiendo el testigo de Bill Gates como CEO de Microsoft, Ballmer llegó en 1980 y se le considera el trigésimo empleado. Pero gracias a una peculiaridad con su contrato, acabó consiguiendo el 8% de las acciones de Microsoft.

Una jugada maestra que hoy en día le ha permitido colocarse entre los más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 80.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Steve Ballmer y Paul Allen, cofundador de Microsoft, tenían sus diferencias, pero como reconoció el propio Ballmer tras la muerte de Allen en 2018, fue un "amigo, profesor y mentor". El conflicto entre las dos personalidades de Microsoft tuvo uno de sus episodios más intensos cuando Bill Gates ofreció el 8,75% del stock de Microsoft a Ballmer.

Según relata el propio Paul Allen en su libro 'Idea Man: A Memoir by the Co-founder of Microsoft', la idea inicial fue ofrecerle hasta el 5% de la empresa, porque estaban seguros que Ballmer no dejaría Stanford a menos que tuviera un porcentaje de las acciones.

Sin embargo, Gates terminó por ofrecerle el 8,75%, considerablemente más de lo que Paul Allen había acordado. "Mira, tenemos que tener a Steve. Recuperaré los puntos extra de mi parte", expresaba Gates. Una postura que Allen aceptó y ejemplifica como Ballmer logró conseguir más stock de lo que los propios cofundadores de Microsoft tenían pensado darle.

