Nunca llueve a gusto de todos: acabamos de descubrir que las precipitaciones han causado estragos en el pulpo gallego

El pulpo es un animal de interés en la costa gallega, al fin y al cabo, este animal es utilizado como el ingrediente principal de uno de los platos más populares de su gastronomía. Sin embargo la pesca de este cefalópodo tan singular arrastra dificultades a la hora de satisfacer la demanda del mercado.

Tras la pista del pulpo. Ahora un nuevo estudio en el que han participado investigadores del Instituto Investigaciones Marinas del CSIC y del Pescanova Biomarine Center, nos da una importante pista sobre el estrés en el pulpo común (Octopus vulgaris). Se trata de una pista que puede ayudarnos a proteger las pesquerías de estos animales e, incluso, mejorar el trato que reciben en el incipiente sector de la acuicultura.

Oferta y demanda. El pulpo a la gallega de nuestras mesas no suele tener su origen en Galicia. No estamos hablando de la disputa gallego-leonesa por el origen del pulpo a feira, sino del hecho de que la la pesca de este cefalópodo en las costas gallegas no representa más que una fracción del consumo total del país.

Según datos del Faro de Vigo, la campaña del pulpo 2023/24 se saldó con capturas de 1,5 millones de kg (un descenso notable respecto al año previo); mientras que según datos del Informe del consumo alimentario en España de 2023, el consumo de pulpo (junto al de calamares) de los hogares españoles fue de algo más de 41 millones de kg. Solo en conservas, se consumieron casi 385.000 kg de pulpo según el informe.

¿Pulpo de piscifactoría? Entonces, ¿de dónde llega el pulpo que consumimos? Uno de los orígenes está en las costas africanas, concretamente en el norte del continente. A pesar de ello, la demanda mundial de pulpo implica una enorme presión no solo sobre los caladeros gallegos, sino también a nivel global.

En este contexto, la pesca del cefalópodo avanza hacia una nueva frontera, la del pulpo de acuicultura o piscifactoría. Una frontera envuelta, eso sí en la polémica.

Si bien es cierto que esta práctica podría aliviar la presión sobre los caladeros y proteger especies codiciadas como el pulpo común de la sobrepesca, son muchas las voces que se han alzado contra los últimos proyectos que apuntan en esta dirección. El motivo: el dilema ético de criar para el consumo animales cuya inteligencia suele equipararse con la de algunos de los animales vertebrados más inteligentes como gatos o cuervos.

El estrés del pulpo. No es de extrañar por tanto el interés científico a la hora de comprender aspectos como el estrés en estos animales. Interés reflejado en estudios como el recientemente publicado en la revista Physiology-Endocrinology and Metabolism. Este análisis se centró en los mecanismos de respuesta al estrés y potencial osmorregulación en el pulpo común.

El equipo responsable recurrió a técnicas de cromatografía de líquidos y espectrometría de masas, lo que le permitió contrastar que estos animales no producen cortisol, corticosterona o cortisona, tres hormonas que solemos asociar precisamente con respuesta al estrés y la osmorregulación en animales vertebrados.

Un efecto inesperado. El equipo detalla que sus hallazgos pueden explicar la muerte en masa de pulpos en las costas gallegas vista en épocas de intensas lluvias. Un fenómeno que también se extiende a otros contextos geográficos. Según señalan, las caídas rápidas en salinidad causadas por las lluvias podrían poner en riesgo la “estabilidad fisiológica” de los animales, consecuencia directa de no contar con mecanismos de respuesta a factores externos de estrés como el cortisol.

Ponderando pros y contras. Aprender sobre este fascinante animal no solo nos permite saciar la curiosidad que generan estas criaturas, también puede ayudarnos a protegerlas. También puede ayudar a quienes buscan formas de criar a estos animales en cautividad ya que ahora podemos intuir que las dificultades para responder al estrés pueden estar detrás de las dificultades que esta forma de acuicultura plantea.

También nos puede ayudar a explicar la creciente dificultad para pescar estos animales, una dificultad reflejada en la caída en el volumen de capturas.

Imagen | Pexels