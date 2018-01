La cuenta atrás para el "Día Cero" sigue adelante: la crisis de Ciudad del Cabo nos recuerda la peor cara del cambio climático

Ciudad del Cabo se ha convertido en el laboratorio mundial del cambio climático. Como os contábamos hace unos días, la ciudad sudafricana podría convertirse en la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua. No se trata de una posibilidad teórica, ni una simulación por ordenador: es una cuenta atrás que acabará el 12 de abril.

O antes, porque el gobierno de la ciudad ya ha dejado claro que cuando las reservas de agua lleguen al 13,5% de su capacidad, los grifos dejarán de echar agua. Ese será el "Día Cero". Así se están preparando los cuatro millones de ciudadanos del Cabo para la primera gran crisis urbana del cambio climático.

Lo cierto es que la sequía que afecta esta zona de Sudáfrica tiene más de tres años. No es una sorpresa y precisamente por eso, la situación en Ciudad del Cabo es una lamentable oportunidad de ver si las ciudades contemporáneas tienen herramientas suficientes para implementar políticas que logren controlar las consecuencias del Cambio climático.

No son solo las dificultades que tienen para implementar políticas preventivas que realmente consigan gestionar mejor los recursos. Sino que la ciudad entera se está convirtiendo en un laboratorio social de cómo cambian las prácticas y conductas en plena crisis medioambiental.

Y no está siendo fácil: Hasta ahora el gobierno de Ciudad del Cabo había impuesto un límite de 87 litros por persona y día. Sin embargo, sus estimaciones dicen que solo el 41% de la población respeta este límite y eso ya ha adelantado el "Día Cero" casi quince días. Por ello, a partir del 1 de febrero el límite se reducirá a 50 litros.

No es fácil vivir con 50 litros al día si no estás acostumbrado. Según datos de la BBC, de promedio en Sudáfrica se gastan aproximadamente unos 15 litros de agua por minuto en la ducha y otros 15 litros por cada descarga de inodoro. Algunos políticos locales como la jefa del gobierno de la Provincia Occidental del Cabo, Hellen Zilde, ya han comentado que solo se ducha una vez cada tres días en un esfuerzo por concienciar una población que hasta ahora vivía de espaldas al problema de la sequía.

Cape Town is in a water crisis, and could run dry by April. pic.twitter.com/QBrmPQgu3T