Acabamos de descubrir una nueva especie afectada por un "hongo zombie": las arañas cavernarias

A estas alturas es probable que ya estemos más o menos familiarizados con los hongos del género cordyceps, un grupo de hongos que infectan a hormigas y las controlan, convirtiéndolas en una suerte de zombies. Estos hongos han protagonizado algunas ficciones, quizás la más reseñable en el videojuego The Last of Us y sus obras derivadas.

Pues bien, el cordyceps no es el único “hongo zombie”.

Arañas infectadas. Un equipo de investigadores ha anunciado el descubrimiento de una nueva especie de hongo a la que han denominado Gibellula attenboroughii. Este hongo es capaz de tomar el control del cuerpo de su víctima, que en este caso no es una hormiga, sino oto tipo de artrópodo: las arañas de la especie Metellina merianae.

Gibellula attenboroughii. El modus operandi de estos hongos muestra algunas semejanzas con las especies de cordyceps y ophiocordyceps a las que se denomina popularmente como “hongos zombie” ya que no solo infectan a algunos insectos, sino que llegan a tomar el control del cuerpo de estos para hacer que se desplacen a lugares propicios para diseminar sus esporas.

Esto es lo que hace G. attenboroughii: forzar a las arañas a las que infecta a salir de sus escondites y dirigirse a partes más abiertas de la cueva que suelen habitar, bien a las paredes bien a la bóveda o techo de esta. Una vez ahí el hongo puede asentarse y esparcir sus esporas, que son diseminadas por las corrientes de la cueva hasta alcanzar a nuevos ejemplares de la araña.

En una cueva de Irlanda. La nueva especie fue hallada durante el rodaje de un documental para la BBC británica en una cueva ubicada en Irlanda del Norte. El equipo de rodaje se topó con una araña infectada en la cueva pero en un principio no resultó evidente a qué especie pertenecían ni la araña ni el parásito.

Tras el primer hallazgo en 2021, sucesivos ejemplares de arañas infectadas fueron halladas en otras cuevas de Irlanda, lo que permitió identificar primero a la especie de araña infectada y después, tras estudios morfológicos y moleculares, catalogar la nueva especie fúngica.

El descubrimiento fue hecho público a través de un artículo en la revista Fungal Systematics and Evolution.

Una larga lista. La nueva especie pasa a engrosar una larga lista que poco tiene que ver con los zombies: la de especies nombradas en honor al biólogo y divulgador británico David Attenborough. La lista es extensa e incluye mamíferos, insectos, peces y aves, entre otros. También abarca especies vivas y extintas, y otras pertenecientes a distintos reinos de la vida, como el recién descubierto hongo.

En Xataka | En el improbable caso de un apocalipsis zombi EEUU guardó una estrategia. Se llama COMPLAN y esperan no tener que usarla

Imagen | CABI