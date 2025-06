Se suponía que Bitcoin venía a salvarnos de la descentralización. Un tercio ya está en manos de unos pocos grandes actores

Las "ballenas" de bitcoin cada vez son más grandes. Así lo indica un reciente estudio de Gemini y Glassnode en el que se habla de las grandes "tesorerías centralizadas de bitcoin", que ya controlan el 30,9% de los bitcoins que circulan en la actualidad. El dato es llamativo, pero no es del todo concluyente, y la descentralización de la criptomoneda sigue siendo elevada.

216 ballenatos. En 2021 hablábamos de cómo los 10.000 inversores más importantes de bitcoin controlaban más de un tercio de todas las criptomonedas en circulación. Eran las grandes ballenas del mercado, personas o entidades que habían acumulado enormes cantidades de criptodivisas. Esa concentración ya era preocupante, pero ahora lo es más: según los datos del citado estudio, ahora son 216 grandes entidades centralizadas las que controla un tercio de todos los bitcoin en circulación.

Una tendencia al alza. El informe señala cómo el número total de bitcoins que han acabado adquiriendo las grandes entidades institucionales y de custodia ha crecido hasta los 6.145.207 bitcoins. Eso supone un incremento del 924% en la cantidad de bitcoins que ese tipo de entidades tenía hace una década.

Del odio al amor institucional. Durante la pasada década la inmensa mayoría de las instituciones se mantuvieron alejadas de bitcoin, pero en estos últimos tiempos hemos vivido un singular cambio en la mentalidad de dichas entidades. Empresas y gobiernos han comenzado a invertir en bitcoins de forma extraordinaria, y el amor institucional es hoy en día claro exponente de la situación —y el precio— del bitcoin.

Empresas que apuestan fuerte. Hace semanas que el valor de bitcoin no sufre grandes cambios, pero el entusiasmo por parte de las grandes entidades continúa. Strategy, la firma liderada por Michael Saylor, sigue comprando como si no hubiera mañana y ya tiene 592.000 de estas criptodivisas. Muy lejos están otras como Mara Holdings (49.179) o Twenty One Capital, que ya posee 37.230 bitcoins. Tesla, por cierto, tiene 11.509 bitcoins, aunque aquel interés inusual parece haberse frenado. Empresas como el exchange Coinbase (9.267) o el grupo "minero" Hut 8 Mining Corp (10.273) también demuestran ese interés por ir acaparando más y más bitcoins.

Y los países, también. No solo son las empresas: algunos gobiernos han hecho fuertes inversiones también en esta criptomoneda o la han obtenido de incautaciones. EEUU es un buen ejemplo: casi la totalidad de sus 207.189 bitcoins proceden de las operaciones realizadas contra Silk Road o lo que se recuperó en 2022 tras el hackeo de Bitfinex en 2016. El país norteamericano es el que más BTC tiene por delante de China (194.000) o Reino Unido (61.000). El Salvador, que fue especialmente notorio por acabar convirtiendo bitcoin en moneda de curso legal para luego dar marcha atrás, tiene muchos menos, 6.089 bitcoins. Siguen siendo muchísimos.

Una concentración engañosa. Aunque los datos de Gemini son llamativos, son también algo confusos, sobre todo porque en su definición de grandes entidades entran los grandes mercados de compraventa de criptodivisas y los ETF y productos financieros basados en bitcoin. Pero es que en realidad las criptodivisas que acumulan dichas entidades centralizadas —que ciertamente lo son— no son de esas entidades en su inmensa mayoría, sino de los inversores que las utilizan y operan en este mercado a través de dichos productos financieros.

Una cifra más realista. Estudios similares como el realizado por BitMEX Research en abril revelan una concentración algo menos preocupante. De los 21 millones de bitcoin que acabarán produciéndose, el 11,9% está en manos de empresas y gobiernos, pero sobre todo de ETFs y fondos, como también indica BitcoinTreasuries. La gran mayoría (el 69,4%) está en manos de inversores independientes, y sorprende especialmente cómo un 7,5% de todos los bitcoins que se han producido han acabado perdiéndose para siempre. Ese porcentaje era aún mayor en 2017, pero desde entonces parece que quienes invierten en ellos han tomado muchas medidas para evitar perderlos.

Imagen destacada | Erling Løken Andersen

