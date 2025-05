Japón no quiere quedarse sin su abundante oferta de tarjetas gráficas baratas. Así que se las ha prohibido a los turistas

El tiempo vuela. PS5 y Xbox Series ya rozan los cinco años en el mercado, y Nintendo Switch 2 está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, el mundo del PC sigue otro ritmo: cada año llegan nuevos componentes y, con ellos, precios cada vez más desorbitados. Un ejemplo es el de las tarjetas gráficas de Nvidia con unas RTX 5000 que habían subido de precio (y siguen haciéndolo).

Y no sólo es un problema de precios, también de escasez. Porque hay algunos mercados en los que la alta demanda de estas tarjetas de alta gama se ha vuelto un problema. Pero es un mercado que va a dos velocidades. En Japón se estaría capeando mejor el temporal de la escasez, convirtiéndose en un país ideal para que los extranjeros compren una GPU si van de vacaciones. ¿Su solución? Prohibir la venta de tarjetas gráficas a los turistas.

Pero veamos por qué se pueden encontrar gráficas de alta gama en Japón a precios que no sean absurdos y por qué esas medidas parecen más disuasorias que alto factible.

Japón no quiere quedarse sin tarjetas gráficas

El motivo de esa escasez tiene varias explicaciones. Las GPU de última generación son ideales para disfrutar de los juegos, pero también para montar ordenadores punteros de cara al entrenamiento de la inteligencia artificial. Parece que el mercado no da un respiro a las GPU, ya que hace unos años el problema de escasez fue debido al minado de criptomonedas y a la crisis de los semiconductores.

Hay otros factores que pueden alterar la disponibilidad en el mercado, como los más recientes aranceles, pero lo cierto es que el problema de encontrar una en tiendas a un precio sin inflar debido a esa escasez es algo que arrastra Nvidia desde hace un tiempo. Pero esto, como decimos, es algo que no afecta a todo el mundo y se trata de una situación que está golpeando, sobre todo, a Estados Unidos.

Y, como vemos en Reddit, cuando alguien de un país en el que los precios están por las nubes o, directamente, no hay unidades de ciertos modelos de gráficas va a un país como Japón donde sí hay, se preguntan por qué. La respuesta es compleja y considero que va más allá del simple “porque en otros países no estamos dispuestos a pagar por una GPU lo que cuesta un coche de segunda mano”, como se ha dado en el mismo hilo de Reddit.

Lo primero, algunos minoristas japoneses saben que hay un problema de escasez en otros territorios y que los turistas pueden aprovechar el viaje para llevarse una tarjeta gráfica. Es por eso que, en algunas tiendas, se han colgado carteles avisando de que sólo se venden ciertos modelos a residentes en Japón. Se ha debatido la eficacia de esta medida y se dice que hay tiendas que sólo muestran el cartel como elemento disuasorio, pero también que otras están comenzando a pedir que los compradores demuestren que son residentes en el país.

El cartel rojo dice algo como "la compra de este producto está limitada a residentes en Japón. Está estrictamente prohibida la compra con fines de reventa".

Pero esto no va tanto contra el turista que aprovecha para llevarse una GPU, sino contra el que compra unidades sistemáticamente para la reventa, y aquí se pone a China en el punto de mira. Debido a la imposibilidad de comprar las últimas gráficas de Nvidia en el gigante asiático por la guerra comercial con Estados Unidos y los diferentes vetos, y gracias a la cercanía entre China y Japón, una práctica parece ser la de ir de visita y llenar la maleta con gráficas que se revenden en el gigante asiático.

Cuestión de preferencias culturales

Ese es uno de los motivos por los que en Japón hay gráficas, pero otro puede ser, directamente, cultural y de preferencia de los jugadores japoneses. El tamaño de la vivienda es un enorme condicionante para ciertos hobbys, y el de jugar en un PC es uno de los que se ve afectado. Un portátil entra en cualquier lado, pero estas gráficas se utilizan para montar torres y se necesita un espacio para todo el setup.

Parece de cajón, pero estamos hablando de que el tamaño medio de las viviendas en Japón ha alcanzado su nivel más bajo en 30 años. El promedio es de 92 metros cuadrados y, en las ciudades donde más población se concentra, hablamos de 50 metros cuadrados. Es un espacio incompatible con montar un setup de PC de escritorio y, aunque es un hecho que el número de jugadores en PC ha crecido de manera significativa en la última década, no se sabe cuántos corresponden a juego en portátil y cuántos a juego en sobremesa.

En 2015 se estima que había 11 millones de jugadores de PC, cifra que aumentó hasta los 16 millones en 2023, y AMD también está contribuyendo a esto. Es un dato que no está nada mal, pero el mercado de las consolas sigue por encima, representando alrededor del 20% del mercado total de videojuegos. Aquí tiene mucho que ver una Nintendo Switch que se ha vendido como pan caliente en Japón. Desde su lanzamiento, del total de 152 millones de unidades en todo el mundo, se estima que sólo en Japón se han vendido más de 35 millones.

De hecho, en 2021, del 100% de consolas vendidas en Japón, se calcula que Switch representó algo más del 78%, lo que muestra claramente la preferencia por el juego portátil. Ahora bien, el sistema que realmente domina en el país es el móvil como dispositivo de juego, con un estimado del 66% del total. Aquí, como decíamos, se mezclan preferencias culturales, ese gusto por plataformas portátiles y el poco espacio en las casas de las ciudades en las que se acumula el grueso de población del país.

Y todo eso nos puede dar la respuesta de por qué hay tarjetas gráficas de alta gama disponibles en Japón y por qué el precio no está inflado. O puede que todo sea mucho más simple y, como comentaban en Reddit, en muchos países no hay escasez porque no van a pagar por una GPU lo mismo que por un coche de segunda mano.

Aunque habría que ver ese mercado de coches segunda mano, que también se ha encarecido considerablemente.

