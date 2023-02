El drama de las tarjetas gráficas: las noticias que llegan desde China son un varapalo para los fabricantes

Corren malos tiempos para los fabricantes de GPU y tarjetas gráficas. El auge de la minería de criptomonedas provocó que durante 2019, 2020 y 2021 estas empresas vendiesen todo el hardware gráfico que eran capaces de fabricar. Además, esta coyuntura las colocó en una posición favorable que ha propiciado un incremento muy importante de los precios y la especulación. Y, mientras tanto, los usuarios nos hemos quedado desprotegidos y a merced de un mercado inusualmente agresivo.

Este es el lugar del que venimos, pero el panorama está cambiando. Y lo está haciendo a toda velocidad. El incremento drástico del precio de la energía y la crisis que están atravesando las criptodivisas como resultado de la caída de la cotización de las principales monedas digitales y las dudas que arroja su estabilidad han provocado que minar criptomonedas no sea rentable. A los mineros ya no les interesa acaparar las tarjetas gráficas, y no solo eso; muchos de ellos han inundado el mercado al poner a la venta las GPU que usaban para minar.

El bandazo que ha dado el mercado de las tarjetas gráficas comenzó a acentuarse durante el tercer trimestre de 2022. De hecho, las cifras que ha recogido la consultora Jon Peddie Research (JPR) son escalofriantes. El dato más impactante de todos refleja que durante el tercer trimestre del año pasado la distribución de tarjetas gráficas se contrajo en un 42% comparada con la del mismo periodo de 2021. Es una barbaridad. Y desde entonces el panorama no ha mejorado a pesar de que NVIDIA y AMD han lanzado su nueva generación de soluciones gráficas.

En China las ventas han caído un 42% y probablemente Occidente irá detrás

Las cifras no dejan el más mínimo resquicio por el que puedan entrar las dudas: el mercado de tarjetas gráficas vive su peor momento desde 2008. Sin embargo, esta herida no está afectando a las tres grandes compañías por igual. La cuota de mercado de Intel, de nuevo según JPR, se ha incrementado en un 10,3%, mientras que la de AMD se ha reducido en un 8,5%, y la de NVIDIA ha mermado en un más tímido 1,87%. Eso sí, la posición de Intel en este mercado se ve favorecida por su dominio en el ámbito de los gráficos integrados, especialmente en el terreno de los ordenadores portátiles. Esto es lo que explica estas cifras.

La distribución en China en enero de 2023 se ha contraído un 42% si la comparamos con la del mismo periodo de 2022

En cualquier caso, para rizar aún más el rizo y consolidar una tendencia que sin duda debe de estar preocupando mucho a los fabricantes de GPU y tarjetas gráficas, las noticias que llegan desde China reflejan que esta crisis se está agudizando. Y es que las cifras que ha recogido la publicación asiática My Drivers defienden que la distribución de tarjetas gráficas en este país de proporciones continentales durante el mes de enero de 2023 se ha contraído un 42% si la comparamos con la del mismo periodo de 2022. Es evidente que es una caída muy abrupta que delata el delicado momento que atraviesa esta industria.

Curiosamente, la venta de hardware gráfico se incrementó un 9% en China en enero de 2023 frente a diciembre de 2022, pero todavía es pronto para saber si estamos ante un cambio de tendencia, o, lo más probable, frente a un breve repunte como consecuencia de la llegada de las nuevas tarjetas gráficas que han colocado en las tiendas AMD y NVIDIA. Sea como sea el mercado chino es lo suficientemente grande para que podamos considerarlo un reflejo de lo que está sucediendo en Occidente. En abril será interesante comprobar cómo ha evolucionado este mercado durante el primer trimestre del año. En cualquier caso, lo mejor que nos puede pasar a los usuarios es que los precios se moderen lo antes posible. Crucemos los dedos.

Más información: My Drivers