El auge de la IA ha desatado una carrera por desarrollar los mejores chips de memoria y por construir y alimentar cada vez más centros de datos que los alberguen. Y como consecuencia de ello, muchos dispositivos de consumo han encarecido significativamente su precio durante el último año. La crisis de componentes está desolando toda la cadena de suministro tecnológica, y en este Black Friday los tibios descuentos se empiezan a notar.

Por qué importa. La memoria RAM y almacenamiento flash está presente en casi cualquier dispositivo que puedas comprar, por lo que cuando su precio sube, el precio del dispositivo suele seguirlo. Tal y como comparte el The Wall Street Journal, el coste de algunos chips de memoria se ha multiplicado hasta por diez en un año.

Esta subida en el coste de la memoria viene como consecuencia de la gran demanda de chips por parte de las empresas tecnológicas para alimentar antes que nadie sus centros de datos, lo que terminan por agotar todo el suministro de varios años consecutivos. Y las empresas de memoria, como no podía ser de otra manera, venden su producto al que mejor pague.

Qué hay detrás. Los centros de datos de IA necesitan enormes volúmenes de memoria para entrenar y ejecutar modelos, y su gran capacidad financiera les da una ventaja sobre los fabricantes de electrónica de consumo. Solo tres empresas dominan la producción: Samsung, SK Hynix y Micron, y no pueden aumentar su capacidad lo suficientemente rápido. SK Hynix ha agotado su memoria DRAM y orientada a la IA hasta 2029, y Micron ya ha vendido al menos 150.000 millones de dólares de suministro en contratos plurianuales.

Qué tenemos en las tiendas. Tal y como señala el WSJ, las subidas llegan a productos muy conocidos. Apple ha subido los precios de los MacBook entre 100 y 500 dólares, según el modelo, y el iPhone 18 Pro y el Pro Max empiezan 100 dólares más altos que los modelos del año pasado. Tim Cook ya comparó la escasez con “una inundación cada cien años”.

Entre otros ejemplos se encuentran las consolas. Tanto PlayStation, como Xbox y Nintendo han subido el precio de sus consolas significativamente y en varias rondas. Es la primera vez que sus productos suben de precio desde que se pusieran a la venta, unos seis años en el caso de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Xbox ha incrementado sus precios un 33% más que hace un año, y más de lo mismo con PS5.

Entre otros productos que señala el WSJ, el Echo Dot de Amazon también ha tenido una subida significativa en un periodo de descuentos como el Black Friday, subiendo hasta un 60% su precio. Y esta situación se extrapola a muchos otros dispositivos de consumo.

Subir el precio no es la única alternativa. Algunos fabricantes están recortando especificaciones discretamente, como es el caso de Motorola con su Edge 70 Neo, que solamente cuenta con una versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, entre otros fabricantes. La escasez también golpea con más fuerza a las empresas más pequeñas. Otro ejemplo que cita el WSJ es la empresa Framework Computers, conocida por sus portátiles con componentes intercambiables, que cita que varios de sus proveedores han retirado sus acuerdos, teniendo que recortar en memoria.

Cuánto queda. Counterpoint Research proyecta que la capacidad de producción de DRAM crecerá un 50 % entre este año y 2028, cuando se espera que entren en funcionamiento nuevas fábricas. El director financiero de SK Hynix, Kim Woo-hyun, dijo en la conferencia de resultados de la empresa el mes pasado que el suministro puede seguir ajustado hasta 2030, así que toda esperanza de que el sobrecoste de los dispositivos mengue, se desvanece.

Un Black Friday con menos pegada. Y es que ofertas hay, evidentemente, y muchas, pero el descuento en aquellos dispositivos vulnerables a esta crisis de componentes no es tan gordo como otros años. Así que como consejo práctico, si necesitas un portátil, un móvil u otro dispositivo de consumo, la sensación general que está dejando el sector es la de aprovechar los descuentos de ahora, porque no tiene pinta de que los precios vayan a bajar en un futuro próximo.

Y esto, como consejo personal: que todo lo que compres vaya sobrado en RAM y en almacenamiento, así tu dispositivo podrá aguantar el tirón durante muchos más años.

Imagen de portada | Montaje producido por Xataka y asistido por IA

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