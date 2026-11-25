Para Trump, indultar a Jensen Huang es una opción, según le ha dicho él mismo al New York Post. Pero ni siquiera cree que haga falta llegar ahí. Y lo ha dicho en el Despacho Oval, con la cotización de NVIDIA en la mesa. "No está mal, ha bajado un par de puntos", dijo mientras miraba los números. "Al final ha repuntado".

Qué ha ocurrido. Once días ha estado Jensen Huang fuera de la empresa que cofundó hace más de treinta años. Dimitió tras reconocer una relación con una ejecutiva de Megaspeed a la que se vincula con la inteligencia china –de momento sin pruebas–, y luego fueron saliendo más, al menos dos con empleadas. El consejo no quería recuperarlo, pero Trump presionó y el lunes lo acabaron readmitiendo.

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Por qué es importante. Huang tiene que pasar por el Congreso la semana que viene, el 1 de diciembre ante comités de la Cámara y el 3 ante el Senado. El senador republicano John Kennedy cree que se acogerá a la Quinta Enmienda para no autoincriminarse.

Huang ni siquiera ha empezado a declarar todavía, pero el presidente ya ha dejado caer que, si las cosas se tuercen, lo puede acabar indultando. TechCrunch dice que es una opción que Trump vaya a darse el caso de acabar necesitándolo. Recordemos que nadie ha acusado a Huang de nada, de momento.

El rastro del dinero. Trump tenía al menos 12 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de 2025, según ABC News. La Casa Blanca ha insistido en que sus cuentas son gestionadas por terceros, de forma independiente.

Ahora además se plantea que el Gobierno entre en el accionariado de Nvidia, como ya entró en Intel con un 10% el año pasado por una cuestión estratégica. No lo ha propuesto todavía, pero cree que aún está a tiempo.

El problema es cómo pagarlo.

Con Intel, el Gobierno no puso dinero como tal. Lo que hizo fue convertir en acciones subvenciones que ya le había concedido.

Nvidia no tiene subvenciones que convertir. Repetir ese 10% a precio de mercado costaría unos 375.000 millones de dólares, siete veces más que todo lo que la Ley CHIPS reservó para la industria entera.

Si Trump quiere su parte de Nvidia, le saldrá más barato cobrarla por la vía que ya utiliza: un arancel del 25% sobre los chips que vende a China.

Entre líneas. Hay que sumar los papeles que tiene Trump en esta historia:

Ha recolocado al CEO.

Tiene en la mano el indulto.

Es accionista.

Ha deslizado que quizá pronto también lo sea su Gobierno.

Su administración controla las exportaciones de chips a China, que es justo lo que el Congreso quiere investigar.

Cuesta encontrar a alguien en esta historia que no dependa de él.

Y ahora qué. Queda la pregunta de quién manda de verdad en un consejo de administración. El de Nvidia dijo "no" y ha acabado diciendo "vale" después de una llamada desde la Casa Blanca. Cualquier consejero de una empresa estratégica en Estados Unidos habrá tomado nota esta semana: la votación más importante ya no se hace en la sala del consejo.

Y Huang llega al Capitolio sabiendo que, pase lo que pase, la última palabra no la tendrá el Congreso.

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