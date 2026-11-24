Tras once días marcados por las caídas bursátiles casi continuadas, el domingo por la noche, el consejo de Nvidia recibió una llamada poco habitual: la de Donald Trump. De acuerdo a lo publicado por Semafor, el presidente en persona les pidió en privado el regreso de Jensen Huang con la misma insistencia con la que lo había hecho en público. Poco después, los directivos votaron por unanimidad que sí.

Lo llamativo es la velocidad del cambio de opinión del consejo. Esos mismos consejeros habían aceptado la dimisión de Huang el 11 de noviembre y ya le buscaban sustituto. Días después reafirmaron que no lo readmitirían. Tal y como ya apuntaron desde The New York Times, en los despachos de Washington y Wall Street comenzó a asentarse una idea impulsada desde el seno del despacho oval: "Nvidia es demasiado grande como para caer".

La presión desde fuera. Según publicaba Axios, Trump presionó para que Huang volviera a tomar las riendas de Nvidia dada su importancia para la economía de EEUU, y lo defendieron presentando al directivo como una víctima del "estado profundo". Elon Musk y Travis Kalanick también activaron sus palancas de presión pidiendo su regreso. Tras la votación que marcaba su retorno, Trump llamó a Huang "gran patriota y tesoro nacional".

Tal y como subrayan en Foreign Policy, Washington nunca dio a Huang la sesión de seguridad habitual cuando investigaba a Alice Huang. El Gobierno consideraba a Nvidia demasiado importante estratégicamente como para cuestionarla o exigirle responsabilidades sobre sus actos.

El Banco de la IA. La clave del papel de Nvidia en el ecosistema de la IA en EEUU es que no solo vende chips: ha dado respaldo financiero a muchas empresas de computación en la nube. Tanto es así, que en el ámbito financiero de Silicon Valley se conoce a la compañía como "banco central de la IA" por las inversiones de la compañía en empresas que desarrollan esta tecnología, para luego venderles sus chips. Si cae Nvidia, buena parte de la economía de la IA cae con ella.

El lunes, tan pronto como se supo de su reincorporación, las acciones de Nvidia se dispararon más del 31%, unos 950.000 millones de dólares. Trump reconoció que la bolsa pudo influir en su decisión, aunque dijo que pesó más el beneficio a largo plazo. Stacy Rasgon, directora general y analista de Bernstein Research, admitió a CNBC que todos sabían del riesgo de depender de una sola persona, pero que todos eligieron ignorarlo.

Dudas que siguen abiertas. Aunque Huang tiene a más de 60 personas a su cargo directo, Nvidia no ha designado a un sucesor para su CEO, lo cual es algo temerario teniendo en cuenta el alcance de la influencia de Nvidia. Pero más preocupante es el hecho de saber que no puedes despedir a tu CEO porque tiene en su mano la estabilidad de uno de los mayores motores económicos de EEUU.

A nivel político, la injerencia de Trump en la restitución de Huang se vigila con recelo. No solo por la guerra de poder interna que se intuye en este caso entre Marco Rubio y JD Vance. La senadora demócrata Elizabeth Warren quiere saber qué funcionarios dieron la información de seguridad nacional que Nvidia citó en su comunicado de restitución de Huang.

Tres comités republicanos de la Cámara han citado a Huang y al asesor jurídico Tim Teter a declarar sobre si realmente Huang representa un riesgo para la seguridad de EEUU por su relación con Alice Huang. Sus respuestas dirán cuánto pesó la presión externa ejercida por Trump en el voto del consejo.

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