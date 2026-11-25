Xiaomi ha encadenado su tercer trimestre seguido con caída de ingresos, y su beneficio neto ha caído un 68%, hasta 3.900 millones de yuanes (unos 535 millones de euros).

La causa principal no es culpa de la propia Xiaomi, sino que viene de fuera: la memoria se ha encarecido muchísimo porque los centros de datos de IA se quedan con buena parte de la producción.

Por qué es importante. La subida afecta a todos los fabricantes, pero no a todos por igual. La memoria más cara pesa mucho más en un móvil de 150 euros que en uno de 1.200, porque en el primero el margen ya era estrecho.

La subida afecta a todos los fabricantes, pero no a todos por igual. Según Omdia, la memoria ya supone casi el 60% del coste de los componentes de un móvil de menos de 400 dólares. En los de menos de 99, más del 64%.

Apple y Samsung tienen más colchón gracias a su gama alta. Xiaomi vende buena parte de su volumen por debajo de esa franja.

Entre líneas. Xiaomi, como hubiese hecho casi cualquier otra empresa cotizada, ha preferido proteger el margen antes que el volumen. Ha distribuido cerca de un 30% menos de móviles, pero el precio medio ha subido un 40%, y los ingresos de la división solo han caído un 0,8%, hasta 45.600 millones de yuanes (unos 6.50 millones de euros).

Según Counterpoint, ha reducido su presencia en los precios más bajos –tendencia que ya viene de lejos– y en mercados que no considera prioritarios para no vender teléfonos a pérdidas. Es la respuesta más lógica que puede dar a un coste que no puede controlar, y explica que los ingresos hayan caído mucho menos que las unidades vendidas.

No es una estrategia solo de Xiaomi. Omdia ya avisó en julio de que Transsion, Oppo, Vivo y Honor estaban subiendo precios para no perder sus márgenes. Transsion, el gran vendedor de móviles baratos en África, calculaba que su beneficio de 2025 caería más de un 50% por el mismo motivo.

El contraste. El coche no ha podido amortiguar este golpe. La división de vehículos eléctricos e IA ha perdido 3.400 millones de yuanes (unos 466 millones de euros), con menos entregas y más inversión en IA.

Los electrodomésticos y demás productos conectados han ingresado 27.200 millones, un 1,4% menos, aunque los grandes electrodomésticos y los portátiles han crecido.

Mientras tanto en España. Xiaomi sigue entre las tres marcas más usadas, pero el reparto se ha movido. Según StatCounter, que no mide las ventas sino los móviles en uso a partir del tráfico web:

En diciembre de 2024, Xiaomi llegó a ser la marca más usada, con un 29,5%.

En agosto de 2026 tenía un 22,2%.

En ese tiempo, Apple ha pasado del 20,5% al 31,4%.

Y ahora qué. Lu Weibing, presidente de Xiaomi, ya ha dicho que tiene asumido que la memoria seguirá cara durante 2027. No es el único que lo piensa en la industria y de hecho el problema no es solo suyo sino de todos: la escasez ya ha subido los precios de otros fabricantes, Apple incluida.

En un mercado como el español, donde Xiaomi se ha hecho religión gracias a la relación calidad-precio, eso puede traducirse en...

Precios algo superiores en los modelos nuevos.

Menos opciones en la franja más barata (quizás sin vuelta atrás), que ya venía quedando arrinconada frente a las series T y los topes de gama que Xiaomi está impulsando cada vez más.

La fórmula del móvil de 150 euros con prestaciones de uno de 400 ya no solo depende de su buen hacer como fabricante, sino de algo que Xiaomi no puede controlar: lo que gigantes como Microsoft, Google, OpenAI y compañía estén dispuestos a pagar por la memoria que consiguen acaparar.

Imagen destacada | Xiaomi

En Xataka | Xiaomi 18 Pro Max, primeras impresiones: mucho más que una pantalla trasera para llamar la atención de los más fanáticos