La Unión Europea está decidida a evitar que las empresas tecnológicas europeas terminen desarrollándose bajo el control de capital procedente de EEUU o China. Para evitarlo, según Financial Times, Bruselas está preparando un fondo de hasta 50.000 millones de euros denominado STEF (Sovereign Tech Equity Fund o Fondo Soberano de Inversión en Capital Tecnológico) que será utilizado para respaldarlas, especialmente a aquellas que compiten en las industrias de la inteligencia artificial (IA) y los ordenadores cuánticos.

Europa tiene centros de investigación punteros, mucho talento y empresas prometedoras tanto en el ámbito de la IA como en el de los ordenadores cuánticos. De hecho, los dos artífices de la base tecnológica que ha dado lugar al desarrollo de las máquinas cuánticas, Ignacio Cirac y Peter Zoller, son europeos. Español, el primero, y austríaco, el segundo. El problema es que a los centros de investigación europeos les cuesta mucho trasladar su conocimiento a la industria. Los estadounidenses y los chinos lo hacen mucho mejor.

El problema de Europa no es generar innovación. Lleva varios siglos haciéndolo con mucho éxito. Su problema es que cuando intenta trasladar este esfuerzo a la industria, muchas de sus empresas tienen dificultades para conseguir la financiación que necesitan para dejar de ser empresas emergentes y transformarse en grandes compañías internacionales. A veces el dinero acaba llegando, pero cuando procede de fondos estadounidenses o chinos el control de las empresas se difumina. Es exactamente lo que Bruselas quiere evitar.

El plan es invertir en capital y no limitarse a conceder subvenciones

El fondo STEF no persigue entregar subvenciones. Lo que quiere la Unión Europea es adquirir participaciones en sus tecnológicas y compartir tanto sus riesgos como sus posibles beneficios. Es una estrategia muy diferente a las otras que ha puesto en marcha en este escenario hasta ahora. Lo que aún no está claro es de dónde procederán esos 50.000 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones podría participar, aunque no tendría necesariamente por qué asumir todo el riesgo. De hecho, cabe la posibilidad de que la administración del fondo finalmente recaiga en un administrador independiente.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

El proyecto Stargate de EEUU ha movilizado 500.000 millones de dólares con el propósito de respaldar y acelerar el desarrollo de la IA

Sea como sea, hay otra pregunta a la que sí podemos responder: ¿serán suficientes 50.000 millones de euros para impulsar a las empresas tecnológicas europeas y competir con EEUU y China? No, no lo serán. Solo el proyecto Stargate de EEUU contempla una inversión de 500.000 millones de dólares para respaldar y acelerar el desarrollo de la IA. En este plan participan, entre otras empresas, OpenAI, SoftBank, Oracle, MGX, Nvidia, Microsoft o Arm. El proyecto Stargate es 9,1 veces mayor que el fondo europeo.

El Gobierno chino ha ideado un modelo diferente, pero también es más ambicioso que el plan europeo. Su apuesta pasa por combinar la financiación directa del Estado, los fondos de inversión públicos y la participación de empresas y gobiernos locales. Solo su tercer fondo para la industria de los semiconductores ha movilizado 47.500 millones de dólares, y ya ha puesto en marcha un nuevo fondo tecnológico de unos 144.000 millones de dólares que será utilizado para financiar empresas tecnológicas en fases tempranas, compañías pequeñas y proyectos industriales de largo recorrido.

El plan europeo es bienvenido, sí, pero no basta para permitir a Europa competir en igualdad de condiciones con China y EEUU.

Imagen | ASML

Más información | Financial Times | Reuters

En Xataka | Europa se está cansando de ser una segundona en la industria de los chips. Y Países Bajos propone liderarla