Europa se está cansando de ser una segundona en la industria de los chips. Y Países Bajos propone liderarla

Europa se ha marcado como meta a medio plazo producir el 20% de los circuitos integrados del mercado mundial en 2030, y la Ley Europea de Chips movilizará 43.000 millones de euros entre inversión pública y privada para lograrlo. Además, en junio de 2023 la Comisión Europea aprobó el proyecto IPCEI ME/CT, una iniciativa en la que intervienen catorce países europeos, entre los que se encuentra España, y que movilizará 8.100 millones de euros en financiación pública para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en materia de semiconductores y comunicaciones.

Pese a este esfuerzo la relevancia de Europa en la industria de los semiconductores difícilmente va a equipararse a medio plazo a la que tienen EEUU y Asia en conjunto. El programa 'Chips and Science Act' aprobado por la Administración estadounidense en julio de 2022 está dotado con 52.000 millones de dólares específicamente destinados a la industria de los circuitos integrados. Y ya está dando resultados. Además, el tejido industrial del país liderado por Joe Biden es mucho más extenso y robusto que el europeo gracias al respaldo de compañías como NVIDIA, Intel, AMD, Apple, Qualcomm o Texas Instruments, entre otras.

Si desviamos nuestra mirada hacia Asia la competencia es a todas luces abrumadora. Actualmente en este continente se fabrican el 90% de los chips de memoria, el 75% de los microprocesadores y el 80% de las obleas de silicio. Estas cifras son abrumadoras. Tanto, de hecho, que a medio plazo quedan absolutamente fuera del alcance de Occidente. Taiwán es el país asiático que tiene los números más impactantes. Y es que produce el 90% de los chips de alta integración y el 41% de los microprocesadores disponibles globalmente.

Países Bajos propone una coalición europea

Dirk Beljaarts, el ministro de Economía de Países Bajos, declaró ayer mismo que su Gobierno está decidido a impulsar la creación de una coalición europea que tenga como propósito desarrollar la industria de los semiconductores en el Viejo Continente. Es evidente que pretende ir mucho más allá de la actual Ley Europea de Chips, probablemente porque este plan no es suficiente para competir de tú a tú con China y EEUU. De hecho, Beljaarts ha mencionado expresamente la necesidad que tiene Europa de colocarse al nivel de estos dos competidores en esta industria.

Beljaarts ha mencionado expresamente la necesidad que tiene Europa de competir en condiciones de igualdad con EEUU y China

La razón por la que el Gobierno de Países Bajos se siente legitimado para impulsar y liderar la creación de esta coalición europea es evidente: ASML, la compañía que diseña y fabrica los equipos de fotolitografía más avanzados del planeta, es neerlandesa. Su peso en la industria de los semiconductores es colosal, lo que la ha colocado como el bastión europeo de los chips. Pero Europa necesita más empresas como ASML. De hecho, Beljaarts ha declarado que el Gobierno del que forma parte quiere "facilitar que otros países de la Unión Europea tengan varias plantas de producción, ensamblaje y empaquetado de circuitos integrados". Suena bien.

"Para tener una Unión Europea más fuerte frente a otros actores globales y obtener influencia es importante que trabajemos juntos", apuntó ayer el ministro de Economía neerlandés. Además, confesó que aunque Países Bajos está dispuesto a asumir una posición de liderazgo, ha trabajado codo con codo en el desarrollo de esta idea con Adolfo Urso, su homólogo italiano. No obstante, esto no es todo. Beljaarts también se ha reunido recientemente con Gina Raimondo, la secretaria del Departamento de Comercio de EEUU, para discutir áreas de posible cooperación, aunque no para hablar del despliegue de más sanciones a China.

