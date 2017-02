Hacía falta ver a Batman en bata y calzoncillos, y eso es lo genial de su LEGO película

Uno de los personajes más queridos y carismáticos de ‘La Lego Película’ (2014) fue Batman. Warner tomó nota y decidió poner en marcha un spin-off de aquella película centrada en el héroe protector de Gotham, que llega ahora a los cines.

Dirigida por Chris McKay, 'Batman: la LEGO película' es una genial comedia animada en la que, por fin, vemos a ese Batman que nunca tuvimos la oportunidad de disfrutar en ninguna de las películas o series. De hecho, eso es justo lo mejor y lo que la hace tan, tan divertida.

OJO: comentamos detalles de la película que, aunque no estropean la trama, pueden ser considerados como spoilers. Si no la has visto y quieres llevarte todas las sorpresas, puede que no quieras seguir leyendo.

Mordaz, egocéntrico y metalero

A lo largo de la historia, cada superhéroe se ha ganado un puñado de clichés, una imagen con la que la gente identifica a cada cual. Aquí Batman siempre ha sido ese personaje oscuro, siniestro, solitario y, al mismo tiempo, pijo y un poco repipi. Depende bastante de si nos basamos en los cómics, las películas o las series, pero, con muchos matices, creo que el arquetipo de Batman siempre ha sido el de superhéroe multimillonario en el que justo su gran poder es el dinero.

Bien, pues esta LEGO película recoge esa imagen popular del 'hombre murciélago' y la lleva al extremo con una especie de Batman sin filtros, mordaz, egocéntrico, asqueado con el mundo y que salva Gotham en plan rockstar a ritmo de heavy metal.

Lo mejor de todo es que sigue siendo Batman, con su voz rasgada, su arsenal de armas, gadgets y vehículos de transporte, su Batcueva, su Alfred servicial. Todo. Pero aquí tenemos la oportunidad de verle con su iPhone, de calentarse en el microondas su Langosta Thermidor o de gozar a solas en su sala de cine personal de 'Jerry Maguire' y la famosa escena romántica de "Tú me completas".

Disfrutar de ese Batman cotidiano, de andar por casa, es algo que nunca hemos podido hacer en las adaptaciones audiovisuales "serias". Y también por eso, 'Batman: la LEGO' película logra que conectemos mucho mejor con el personaje. Nos acerca a sus gustos (las películas románticas), miedos (las serpientes-payaso) y obsesiones (Superman), y comprendemos mejor su soledad y su forma de ser, lo que hace mucho más empática su evolución durante los más de 100 minutos que dura la cinta.

Disfrutamos del Batman cotidiano con su iPhone, calentándose en el microondas su Langosta Thermidor o gozando de su placer culpable: las películas románticas

Además, que sea en clave de humor permite al director recurrir a críticas, gags y burlas a otras películas de Batman, a otros personajes como Iron Man (el otro gran rico del mundo heroico), al universo DC, e incluso a la industria cinematográfica (hay un momento en el que se deja caer que una canción que suena es la adecuada para que tenga la aprobación de "padres o directivos de la industria").

Un gran ritmo

Los primeros minutos de la película son absolutamente brutales. Empieza fuerte con Batman haciendo menos aburridas las escenas de créditos iniciales gracias a que comenta cada cosa que pasa en pantalla. No diré qué bromas hace, pero son muy divertidas. Y en cuanto empieza la acción con la introducción del "malo" (el Joker), es un no parar de bromas, puñetazos y clichés de Batman. Me pareció desternillante.

Después el ritmo se estabiliza para desarrollar la historia y se queda en el plano de "entretenida" sin más, pero tanto los diálogos como lo bien hecha que está (recordamos que es una película de animación con personajes LEGO) hacen que se pase muy rápido, y eso es señal de que cumple con su cometido, que es hacernos pasar un rato agradable.

A este buen ritmo colaboran también los efectos visuales y una narrativa muy fresca, con planos atrevidos y una construcción de escenarios espectacular. Y una banda sonora variada (desde heavy metal a pop) que se adapta bien a cada momento de la trama.

El dinamismo de multitud de personajes

Hay una escena en particular, al principio de la película, en la que se nos muestran, literalmente, todos los villanos míticos de Batman e incluso da tiempo para incluir alguno inventado. Aunque con un peso destacado de Joker, todos los villanos principales asumen un rol -pequeño- dentro del argumento.

¿Voldemort o Saurom en una película de Batman? ¿Por qué no?

Del universo Batman también vemos a Robin, Jim Gordon y su hija Bárbara, y a un Alfred más paciente que nunca. Pero la cosa no se queda ahí. Batman acude a visitar al que en todo momento confiesa como su rival directo, Superman. Allí se encuentra con toda la Liga de la Justicia celebrando una fiesta (sin él).

¿Esperarías que en una película de Batman apareciesen Voldemort de 'Harry Potter', el ojo de Saurom de 'El Señor de los Anillos', King Kong o Godzilla? Pues también tienen su hueco aquí, dando como resultado un final caótico pero lleno de acción y con muchos toques de humor.

Uno puede pensar que tantísimos personajes suponen mucha distracción o ruido, pero, todo lo contrario, están tan bien medidas las actuaciones de cada uno que todas suman al dinamismo de la película.

Veredicto

He disfrutado mucho de 'Batman: la LEGO película'. Mezcla el humor con el universo Batman, LEGO (los bloques desempeñan un papel en el argumento muy sutil pero bien hilado) y una historia sencilla que esconde unos valores aptos para disfrutar en familia.

Es una mezcla de muchas cosas que nunca esperarías juntas y, tal vez ahí está su éxito, en unir locuras con clichés y una narrativa visual muy atractiva. Para pasar casi dos horas divertidas, apunta a ser una de las mejores opciones en el cine de animación de 2017.

