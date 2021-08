'Fundación', todo lo que sabemos de la serie de Apple TV+ basada en el clásico de Asimov

Sin duda, es una de las series de televisión más esperadas del otoño. La adaptación del clásico absoluto de la ciencia-ficción de Isaac Asimov es una de las apuestas más potentes de la televisión fantástica para los próximos meses, y una de las adaptaciones más ambiciosas de un icono literario del género -junto a 'Dune'- que vamos a ver en lo que queda de 2021. Y, sobre todo, un auténtico puñetazo en la mesa por parte de Apple TV+, que espera con ella ir poniéndose a la altura de sus competidoras en lo que respecta al tamaño y alcance de sus producciones. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de 'Fundación', la futura adaptación de Apple TV+.

¿Dónde y cuándo podré ver 'Fundación'?

'Fundación' ya tiene fecha de estreno en Apple TV+. Será el próximo 24 de septiembre.

¿Cuántos episodios tendrá?

La serie arrancará con una primera temporada de diez episodios. Obviamente, aún no se sabe si habrá más temporadas, pero desde luego hay material literario de sobra para sostener la historia más allá de esa decena inicial de episodios, aunque en este momento tampoco ha trascendido si la primera temporada adapta de forma íntegra el primer volumen de la serie de libros o solo parte.

¿En qué consiste el material literario en el que se basa?

La obra original, escrita por Isaac Asimov, es la trilogía compuesta por 'Fundación' (1951), 'Fundación e Imperio' (1952) y 'Segunda Fundación' (1953), que ganó el premio Hugo a "Mejor serie de todos los tiempos" en 1966. En los ochenta, el propio Asimov añadió las entregas 'Los límites de la Fundación' (1982), 'Fundación y Tierra' (1986), la precuela 'Preludio a la Fundación' (1988) y, finalmente, 'Hacia la Fundación' (1993), otra precuela publicada de forma póstuma.

¿Se había intentado adaptar con anterioridad?

En 1988 lo intentó New Line Cinema con una película en cuya preproducción invirtió 1'5 millones de dólares. Cuando New Line ya era propiedad de Warner, una década más tarde, volvió a intentarlo, pero en la guerra de derechos por la novela ganó Columbia, que pretendía que Roland Emmerich ('Independence Day') dirigiera el proyecto. Tampoco hubo suerte. La siguiente en intentarlo fue HBO en 2014, con Jonathan Nolan ('Westworld') como showrunner de un proyecto que estuvo tres años en el horno.

¿De qué trata 'Fundación'?

La saga original arranca cuando durante el ocaso del Imperio Galáctico, el matemático Hari Sheldon desarrolla la teoría matemática de la psicohistoria, que a golpe de estadística es capaz de predecir el futuro a gran escala. Seldon predice la caída del Imperio, así como una edad de oscuridad que durará treinta mil años.

El plan de Seldon, incapaz de evitar la debacle, es reducir esa crisis a algunos miles de años y acelerar la recuperación. Para ello, formará dos grupos de científicos y técnicos que enviará a extremos opuestos del terreno que abarca el Imperio para que hagan una gran Enciclopedia que conserve el saber científico y no mande a la Humanidad a otra era de oscuridad. Pero en realidad la creación de la Enciclopedia oculta un plan más complejo.

¿Quién se ha encargado de la adaptación?

La serie está creada por dos pesos pesados de la ciencia-ficción y la fantasía audiovisual. Por un lado, David S. Goyer, uno de los grandes configuradores del cine fantástico y superheroico actual. Suyos son los guiones de la trilogía de 'Blade', la de Batman de Christopher Nolan, y de 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman' para Zack Snyder. Otros de sus guiones destacables son los de 'Dark City' y la futura serie de 'The Sandman', que también coproduce.

'Fundación' está co-creada por Josh Friedman, con una carrera más breve pero igualmente interesante: es el creador de 'Las crónicas de Sarah Connor' y la adaptación televisiva de 'Snowpiercer'. En cine escribió 'La guerra de los mundos' de Spielberg y ha firmado 'Avatar 2'. Goyer y Friedman (que dejó la producción en abril de 2019, no se sabe en qué términos) han sido asistidos en la adaptación por la hija de Asimov, Robyn Asimov.

También forman parte del equipo las co-productoras ejecutivas y guionistas Leigh Dana Jackson ('24: Legacy'), Victoria Morrow ('Weeds') y el coproductor Adam Banks ('Altered Carbon', 'Luke Cage'). Entre los coguionistas destacan Sarah Nolen ('The Americans') y Saladin Ahmed (que escribió los comics de 'Ms. Marvel' y 'Miles Morales: Spider-Man').

Entre los directores de distintos episodios están Roxann Dawson ('House of Cards', 'Agentes de S.H.I.E.L.D.', 'Star Trek: Voyager', 'Star Trek: Enterprise'), Alex Graves ('Lost in Space', 'Altered Carbon'), Jennifer Phang ('The Boys', 'Resident Alien') y Rupert Sanders ('Ghost in the Shell', 'Blancanieves y la leyenda del cazador').

¿Quiénes son los protagonistas?

El personaje más importante de la serie, el científico Hari Seldon, está interpretado por Jared Harris, al que hemos visto en series tan populares como 'The Expanse', 'Chernobyl', 'The Crown' o 'The Terror'. Al emperador Brother Day le dará vida Lee Pace, a quien vimos como Ronan el Destructor en 'Guardianes de la Galaxia' y como el rey elfo Thranduil en las películas de 'El Hobbit'. En la serie, Eto Demerze será una mujer, interpretada por la finesa Laura Birn ('Los inocentes'). Otros miembros del reparto son Alfred Enoch ('Harry Potter'), Terrence Mann ('Sense8'), Cassian Bilton ('Shoal') y Lou Llobell ('Voyagers').

¿Será una adaptación muy fiel?

Es dudoso: las novelas son literalmente charlas sobre conceptos de ciencia-ficción sin apenas acción. Según Apple TV+, la serie “es la crónica de un grupo de exiliados en su viaje monumental para salvar la humanidad y reconstruir la civilización durante la caída del Imperio Galáctico". Es decir, algo que se aproxima a la space opera y que puede que se entretenga, por ejemplo, en la colonización del planeta Terminus, algo que en la novela se soluciona a golpe de elipsis. Si deciden contar la historia en plan cronológico, puede que incluyan elementos de las dos precuelas, con lo que la primera temporada puede que ni siquiera cubra el primer libro.

Por ejemplo, ya se sabe que la Bóveda -por así decirlo, una forma de comunicarse que tiene Hari Sheldon con los suyos-, tendrá una misteriosa presencia en la serie, mucho más enigmática y menos directa que en los libros. Este y otros aspectos del argumento fueron desvelados (como detalles sobre la naturaleza clónica de la Dinastía Genética) por Goyer en una entrevista con Entertainment Weekly.