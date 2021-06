Las primeras imágenes 'The Sandman' en Netflix disparan las expectativas: según Neil Gaiman es un producto de fans para fans

El mismísimo creador de 'The Sandman', Neil Gaiman, ha pasado por los estudios Shepperton, donde se rueda la adaptación de Netflix, para juzgar la fidelidad de la nueva serie, que aún no tiene fecha de estreno. El vídeo, que ha compartido la plataforma con motivo de su Geeked Week, evento abierto en el que está dando noticias e imágenes de todos sus próximos proyectos, le muestra boquiabierto con los resultados.

Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C

Quizás lo que más confianza pueda inspirar a los fans de la serie es que Neil Gaiman corrobora que los responsables de la serie son amantes del cómic original, y se nota. Tanto Tom Sturridge, que da vida a Sueño, como Gwendoline Christie, que encarna a Lucifer, se declaran fans de la obra de Gaiman, y resaltan la tremenda responsabilidad que supone adaptarlo para millones de seguidores.

Netflix ha montado esta Geeked Week para informar de la impresionante avalancha de proyectos que se nos vienen encima en la plataforma. De momento llevan solo dos días de evento, pero ya hemos visto las primeras imágenes de la nueva temporada de 'Another Life', el anuncio de una película con Van Damme y algo de lo que promete el tramo final de 'La casa de papel'.

Muchos seguidores del anime original esperaban hoy noticias de la adaptación a imagen real que Netflix está haciendo de 'Cowboy Bebop'. No ha sido así, pero sí se ha podido echar un primer vistazo a parte del reparto de la serie caracterizado como los personajes originales. El resultado es, cuando menos, interesante, y ha venido acompañado del anuncio de que Yoko Kanno, compositora de la banda sonora del anime, hará lo propio en esta nueva versión.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed...Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6