En busca de audiencia, RTVE se parece cada vez más a Telecinco. Las consecuencias son polémicas como la de Melody

El pinchazo de Melody en Eurovisión está generando una inesperada onda expansiva. El antepenúltimo puesto en la última edición del polémico festival no ha hecho que la diva adopte el perfil bajo habitual en estos tiempos, a la espera de que pase el chaparrón (o no: ¿quién volvió a oír hablar de El Sueño de Morfeo después de su penúltimo puesto en 2013?), sino que la hemos visto volver en una rueda de prensa con ataques a algunos compañeros de RTVE y a la propia televisión pública.

Comentarios despectivos. Ayer por la tarde, Melody compareció en el estudio 6 de Prado del Rey ante un centenar de periodistas. Era un regreso esperado por tratarse de las primeras declaraciones oficiales de la intérprete de 'Esa diva' después de dar plantón a La Revuelta y a otros programas de RTVE con los que tenía compromisos tras Eurovisión. "Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas, y de la misma cadena, hayan hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y mi actuación", ha comentado.

Entre lo más comentado en redes de esta comparecencia ha estado el conflicto con RTVE, su posicionamiento con el conflicto en Israel o el mensaje entre líneas a Sonsoles Ónega.

Broncano en el punto de mira. Con ese comentario hacía referencia especialmente al programa de David Broncano, que vio cancelada la visita de Melody a última hora y tuvo que reaccionar con un invitado de emergencia. "Por encima de todo está la salud mental, y ha habido algún programa de televisión en el que se han reído de que yo me fuera a mi casa para ver a mi familia y mi hijo y necesitase tiempo, y no me parece bien", afirmó. También comentó que ha habido comentarios en "otros programas de la propia RTVE. Han sido mensajes subliminales dedicados a mi persona que no pegaban. Yo no hablo del sueldo de nadie y no quiero que se hable del mío".

La inevitable Israel. La gran presencia de este año en Eurovisión ha sido la de Israel, tanto por el resultado de las votaciones populares como por las abundantes voces que piden la retirada del país del concurso mientras prosiga el conflicto en Gaza. Israel trajo también el momento más tenso de la rueda de prensa, cuando la prensa pidió a Melody que se posicionara al respecto, después de que lo hiciera el propio ganador de este año. Melody respondió que no se pronunciaría porque "una vez que hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos".

RTVE desmiente. RTVE se ha apresurado a desmentir ese punto en redes sociales, asegurando que "en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político". Recordemos que la propia participación de Israel está sobre la mesa en la Unión Europea de Radiodifusión de cara a próximas ediciones.

Se lo buscaron. Desde hace unos meses, podría decirse que RTVE está afrontando una serie de decisiones polémicas que están generando conflictos incluso dentro del propio Ente y que la alejan de la imagen tradicional de la televisión pública, tradicionalmente más moderada y orientada al servicio público. Históricamente, había unos objetivos en la televisión pública (imparcialidad, servicio público, ausencia de publicidad) que contrastaban con los que se podían ver en las privadas (búsqueda de audiencia, espectacularización y conflicto). Las dos fronteras, sin embargo, se están difuminando.

La audiencia ante todo. Por una parte, la búsqueda de audiencias ha llevado al fichaje de estrellas que en unos casos están dando buenos resultados ('La revuelta', aunque muy lejos de derrotar al imbatible 'El hormiguero') y en otros no tanto ('La familia de la tele', que no encuentra su espacio en las tardes). Significativamente, en ambos casos los programas se apoyan en el conflicto, con Pablo Motos en el primer caso, lo que ha llevado a unas hostilidades pocas veces vistas en esa franja; y con el ADN de 'Sálvame', polémico y faltón por definición, en el segundo.

Más cerca de la tele privada. El enfado de Melody, pues, es fruto de esta reorientación hacia propuestas más propias de una televisión privada. Se detecta, por ejemplo, en todo el tratamiento que TVE le está dando a la polémica, gestionada y alimentada desde la misma cadena: la rueda de prensa -especialmente tensa con la presencia de María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE-, 'la Revuelta' y, cómo no, 'La familia de la tele'. Una estrategia similar a cuando 'Sálvame' comentaba los programas de la Telecinco de Vasile, creando una especie de mundo autosuficiente que se retroalimentaba a sí mismo.

Todo ello ha dado pie a una evolución de RTVE que ha llamado la atención de medios críticos con la gestión del actual presidente de RTVE, José Pablo López. Un directivo habituado a la polémica y acusado de politizar la plataforma y que ha motivado que en estos momentos la pregunta sobre la mesa sea: ¿atraen estos contenidos nueva audiencia o erosionan la confianza en la cadena?

