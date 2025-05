El sistema de votos de Eurovisión está roto. Y eso ha llevado a que se convierta en una herramienta de propaganda

Eurovisión ha vuelto a atraer los ojos de todo el continente este fin de semana (las audiencias en RTVE fueron estratosféricas), aunque este año se han atravesado una serie de líneas que colocan al certamen en una posición incómoda. La participación de Israel, polémica desde el primer momento, y el vuelco que dieron las puntuaciones en el último instante han puesto sobre la mesa la idea de la utilización del sistema con fines de propaganda política. Y la culpa es, en parte, de la propia forma de puntuar.

Qué sucedió. Que tuvieron lugar una serie de sucesos que, por separado, podían no llamar la atención, pero que sumados han dado pie a una edición desacostumbradamente bronca, con acusaciones cruzadas y, más que nunca, un festival en el que la música ha quedado relegada a un absoluto segundo plano.

Israel arranca flojo → Israel recibió pocos puntos de los jurados de los países. Solo Azerbaiyán le dio 12 puntos, lo que le dejó en la cola de las puntuaciones, con apenas 60.

Vuelco en las puntuaciones → Pero con los puntos del televoto se produjo un giro dramático: recibió 297 puntos del público, con 12 puntos en 13 países, entre ellos España. Muchos otros le dieron los 10 puntos de la segunda posición. Israel lideró la clasificación hasta el último momento, cuando Austria recibió los puntos del televoto y la superó por apenas una docena de ventaja.

Cómo se vota. El sistema de votaciones va más allá de un mero "primero el jurado, luego el público", y lleva consigo una contabilización de cierta complejidad: la Unión Europea de Radiodifusión computa los votos de sus espectadores, recogidos por llamada, mensaje de texto o internet. Cada persona puede votar hasta 20 veces, pero no por su propio país. Los espectadores de países no participantes ("Rest of the World") agrupan sus votos y cuentan como si fueran un país más (lo que también permite votar a países como Israel).

A continuación, se elabora una lista de las opciones más votadas en cada país y se otorgan a las 10 primeras los mismos puntos que el jurado: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, independientemente del número de personas que haya votado. Es decir, no se trata de cuántos votos totales reciben los que quedan más arriba sino, sencillamente, de que sean los más votados en cada país. Estos puntos del público valen la mitad del total, lo que posibilita modificaciones radicales en la decisión del jurado, como ha sucedido este año.

Hecha la ley, hecha la "trampa". Ese sistema explica que sea relativamente sencillo movilizar determinados posicionamientos políticos para que voten en una dirección u otra. David Saranga, director en funciones de la diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, admitió al portal Ynet, tal y como destacaba Vertele, que su organismo intervino en años anteriores para fomentar el voto a Israel, consiguiendo gracias a ello 12 puntos por parte del público. Perfiles influyentes en redes sociales, partidos de derecha y medios opuestos al gobierno sirvieron de altavoz para un posicionamiento afín a Israel que se tradujo en votos.

No tanto televoto. El sistema de votación ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hasta 1997, el ganador se decidía por jurados nacionales, sin participación directa del público. Entre 1997 y 2008, el televoto mediante teléfono y SMS fue el sistema principal y el jurado solo se usaba como respaldo. Desde 2009, se estableció el sistema mixto actual: 50% del resultado viene del televoto y 50% el jurado profesional. La intención era evitar precisamente situaciones como las que se han podido ver en esta edición, aunque han propiciado votaciones masivas en la dirección contraria, como ocurrió con la victoria de Ucrania en 2023.

España protesta. Esta labor propagandística que, pese a las declaraciones de Saranga, ha sido camuflada como movimientos espontáneos por altos cargos israelíes como el ministro de Israel de la Diáspora, Amichai Chikli, se ajusta a la perfección a las reglas de Eurovisión. Eso no ha impedido que RTVE haya pedido a la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate sobre "lo adecuado" del televoto y si está siendo manipulado por intereses políticos. Además, tal y como ha anunciado el propio canal público en sus informativos, va a solicitar una auditoría que especifique y desglose las votaciones de cada país.

TVE contra Eurovisión. Esta auditoría, de realizarse, será el último enfrentamiento del canal público y la Unión Europea de Radiodifusión. Antes de eso, el pasado jueves, en la presentación de la segunda semifinal, los presentadores Julia Varela y Tony Aguilar dijeron que "este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el Festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, y entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según la Organización de Naciones Unidas". Esas palabras le valieron una amonestación a RTVE, que respondió con un cartel antes de la emisión del certamen posicionándose a favor de Palestina.

El fracaso de Melody. Se ha sugerido que la baja clasificación de la representación española podría tener que ver con este conflicto entre RTVE y Eurovisión. Y eso que su puesto 24 no es algo a lo que estemos precisamente desacostumbrados en España: en los últimos veinte años, hemos quedado en posiciones inferiores al puesto 15 en 16 ocasiones. Este año las perspectivas eran mejores: las previsiones la ponían entre los 15 primeros. Al no haber una aparente explicación para la debacle, las teorías conspiracionistas se pusieron en marcha achacando estos malos resultados a la posición pro-Palestina del gobierno y RTVE. Fue entonces cuando se puso sobre la mesa la idea de una manipulación en las votaciones.

Cabecera | RTVE

