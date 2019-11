Amazon se queda con la serie animada basada en 'Dungeons & Dragons': el proyecto de animación más financiado en la historia de Kickstarter

Hoy estamos ante una de esas historias maravillosas y fascinantes. 'Critical Role' es una serie web que nació en 2015 y que actualmente se transmite en directo en Twitch y cuenta con un canal de YouTube. En la serie, un grupo de actores de doblaje juegan 'Dungeons & Dragons' transformando las campañas en pequeñas historias que se han convertido en todo un éxito en Estados Unidos y otros países.

En marzo de este 2019, y tras el éxito de la primera campaña en Twitch, los responsables de 'Critical Role' decidieron abrir una campaña de crowdfunding para hacer un especial animado de 22 minutos producido por Titmouse. La meta era recaudar 750.000 dólares, pero el proyecto reventó todos los pronósticos al superar dicha meta por mucho. En total lograron recaudar más de 11,3 millones de dólares, lo que lo convirtió en la campaña de financiación para un proyecto de televisión, cine o animación más exitoso en la historia de Kickstarter.

Ahora, siguiendo con las buenas noticias para 'Critical Role', Amazon confirmó que están comprando los derechos de la serie animada y han pedido 14 episodios para que sea transmitida en todo el mundo en exclusiva a través de Prime Video.

'Critical Role: The Legend of Vox Machina'

La serie en cuestión es conocida como 'Critical Role: The Legend of Vox Machina', y tras su éxito en Kickstarter, sus responsables se habían comprometido no sólo a realizar el especial animado, sino 10 episodios en total que se ofrecerían en exclusiva a aquellos que apoyaron la campaña de crowdfunding.

En la sinopsis de la serie se leía lo siguiente:

"'Critical Role: The Legend of Vox Machina' sigue a un grupo de siete miembros de 'aventureros borrachos de segunda clase' que buscan salvar al reino de monstruos aterradores y fuerzas mágicas oscuras, sólo para descubrir que durante todo este proceso se convierten en una familia. La serie se basa en los personajes, escenarios e historias de la primera campaña de 'Critical Role'. La serie de acción y comedia animada para adultos está siendo producida por la casa de animación Titmouse.

"A lo largo de la primera temporada, se enfrentarán a gigantes no muertos, ayudarán a derrocar a un siniestro nigromante y se enfrentarán a una poderosa maldición que ha echado raíces dentro de su propio grupo. A través de todo esto, aprenden a funcionar como un equipo, y descubren que son mucho más que eso: son familia."

Ahora con la adquisición por parte de Amazon, se tendrán en total 24 capítulos repartidos en dos temporadas, y el estreno está programado para finales de 2020.

Los responsables de 'Critical Role' también han aclarado que mantendrán las promesas que hicieron a los que apoyaron la campaña en Kickstarter, por lo que ellos podrán ver la primera temporada antes de su estreno en Prime Video, así como un especial de dos partes exclusivo que servirá de inicio a la serie y que no estará en la plataforma de Amazon.

Además, Amazon ha llegado a un acuerdo de exclusividad para que 'Critical Role' desarrolle y produzca futuras series en exclusiva para Prime Video.