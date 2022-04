Las mejores apps de 2022 para Android: nuevas, imprescindible y joyas ocultas

Te traemos nuestra colección anual con las mejores apps para Android de 2022, donde vas a tener una colección variada, incluyendo las mejores apps lanzadas en este 2022. La idea es que si te compras un móvil este año, más allá de las apps más clásicas y conocidas también tengas una variedad de alternativas de apps para probar.

Por eso, en este artículo no vamos a centrarnos únicamente en las apps recién lanzadas, sino que juntaremos las nuevas con las viejas e imprescindibles, y añadiremos alguna que otra app menos conocida para darle más color. Además, iremos actualizando este artículo de forma periódica, para que si lo visitas dentro de unas semanas o unos meses tengas todavía más aplicaciones para ver.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, somos conscientes de que en esta recopilación podemos habernos dejado fuera alguna aplicación que tú sí puedas considerar imprescindible o una de las mejores. Por eso, te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la sección de comentarios para que el resto de lectores también pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

AccuBattery

Vamos a empezar con AccuBattery, una aplicación con la que medir los ciclos de la batería de tu móvil y así cuidar mejor de su salud. La app contabiliza los ciclos de carga que realizas desde que la tiene instalada, por lo que es perfecta para esos móviles recién comprados.

A partir de estos ciclos y tus hábitos de carga, la app te va a calcular la salud de batería aproximada que tiene tu móvil para que puedas medir su desgaste. También te dirá el voltaje, la carga que tienes y el historial de cargas, así como la temperatura a la que está el móvil

Amazon Fotos

Amazon Fotos no es una aplicación nueva, pero tras "la caída de Google Fotos", se ha convertido en una de las principales alternativas. No es que sea gratuita, pero está incluida dentro de la suscripción de Amazon Prime.

Su principal característica es que te permite subir sin límite de espacio todas las fotos que quieras y sin ningún tipo de pérdida de calidad, algo interesante si eres fotógrafo y trabajas con imágenes RAW. La parte negativa es que solo tienes 5 GB para subir vídeos, y si quieres más espacio para ellos tocará pasar por caja.

APKMirror Installer

Esta es una aplicación que ya tiene un par de años, pero que sigue evolucionando y que sigue siendo completamente imprescindible para usuarios avanzados que instalen apps desde fuera de Google Play. Es el instalador oficial del repositorio APK Mirror, uno de los más famosos del mundo donde encontrar los instaladores APK de las diferentes versiones de cada app para Android, estén o no estén en la tienda oficial del móvil.

La aplicación no te va a ayudar a descargar las aplicaciones en formato APK, eso tendrás que seguir haciéndolo a mano. Lo que hará es ayudarte a gestionar e instalar esos archivos APK de forma extremadamente sencilla.

BeReal

Pese a estar en pleno 2022, todavía hay tiempo para que nuevas redes sociales intenten buscar un sitio. En este contexto, Be.Real es una de las últimas que lo intentó a finales del año pasado. Su propuesta es la de compartir contenido con amigos siguiendo unas normas estrictas: sólo dos minutos para crear las fotos, y todos los contactos comparten el contenido creado a la vez.

Por lo tanto, esta red social no solo te abre la puerta a compartir contenido con los amigos como lo hacen las demás, sino que añaden la diversión de que todo el contenido se publica a la vez y que luego todos podéis reaccionar al mismo tiempo a lo que comparten los demás. Todo ello, con un tiempo limitado para pensar lo que quieres compartir.

Canva

Canva es una de esas herramientas que son imprescindibles cualquier año, ya que permiten que cualquier persona sin demasiados conocimientos pueda realizar muchas creaciones de diseño. En Basics ya te hemos hablado a fondo y te hemos ofrecido varios trucos para su versión de escritorio.

Con Canva vas a poder crear imágenes y composiciones para tus redes sociales, ya sean historias o publicaciones de Instagram o de cualquier otra. Es como una versión fácil del Photoshop, con hasta 60.000 plantillas gratuitas creadas por profesionales, y la posibilidad de explorar su versión de pago en el caso de que necesites un poco más.

Clubhouse

Clubhouse es una de esas aplicaciones que puso de moda el crear salas de chat de audio abiertas, algo así como si fuera una emisora de radio, pero en una plataforma social y abierta a que las personas que están escuchando puedan participar. A día de hoy, son muchas las plataformas que han adoptado este formato con mejor o peor suerte, pero Clubhouse sigue siendo una de las grandes.

Clubhouse te va a permitir encontrar emisiones con todo tipo de temáticas, y unirte a ellas para escucharlas o participar. Todo ello con un sistema de avatares y perfiles personales. Lo bueno es que todo tiene un sistema de tags con el que puedes elegir tus temáticas favoritas para que se te recomienden salas de chat relativas a ellas.

Deepl

Se trata de un traductor que entra a hacer competencia a los grandes traductores del sector. La gran baza de Deepl ofrecer un modelo de traducción de altísima calidad y fidelidad, y que supera con creces a competidores como Google Translator. Se luce especialmente en las expresiones, y ofrece la posibilidad de traducir en 26 idioma.

Deepl para Android ofrece dos bloques diferentes de escritura: el superior, dedicado a la introducción de lo que haya que traducir, y el inferior donde vas a encontrar las traducciones. Vas a poder pegar palabras o textos para traducirlos y copiar los resultados. Incluso podrás escuchar la pronunciación en audio de las palabras.

DuckDuckGo Privacy Browser

DuckDuckGo es desde hace tiempo la gran referencia en privacidad para quien busca una alternativa al buscador de Google, y sus responsables han decidido dar un paso más con un navegador web centrado en la privacidad. DuckDuckGo Privacy Browser es un navegador con las mejores protecciones para mantener tu privacidad cuando navegas.

Electron - battery health info

Sin paños calientes, esta es una de las mejores y más bonitas apps para tener toda la información sobre la batería de tu móvil. En su pantalla principal verás la información en tiempo real de la batería con dos datos primordiales, como su salud o su capacidad real. Así podrás saber su nivel de degradación y si es necesario reemplazarla.

Y para cuidar mejor de tu capacidad de batería, Electron te permite configurar alarmas para el nivel de carga. Ya sabes que para maximizar la vida útil de la batería del móvil es aconsejable mantenerla siempre entre el 20 y el 80 % y la app te permitirá crear avisos para saber cuándo baja o sube de esos niveles.

Emojimix

El teclado Gboard de Google tiene una función para combinar emojis. Pero si no quieres tener el teclado de Google para poder hacer esto, Emojimix es una aplicación que te permite crear este tipo de combinaciones de emojis para obtener otros completamente únicos y divertidos, añadiendo funciones como las de guardar en favoritos.

La app ofrece dos carruseles de Emojis puedes mover. Al combinarlos, puedes crear un único nuevo emoji a partir de los anteriores en forma de sticker. Este sticker lo vas a poder copiar y luego pegar en la aplicación que quieras. Perfecto, por ejemplo, para usarlos en tus chats de WhatsApp o Telegram.

eSound

Una aplicación que busca ofrecer una alternativa a Spotify gratis pasada en la música de YouTube y otras plataformas de música gratis de terceros. Todo ello lo hace con una interfaz muy parecida a Spotify, y ofreciendo opciones que sueles encontrar en otras plataformas de pago.

La desventaja de este sistema es que la calidad del audio puede no ser siempre buena, y que a veces puede fallar la reproducción. Al fin y al cabo, siempre depende de la música de terceros. También tienes opciones de búsqueda y de creación de listas de reproducción.

Expose

Expose es una aplicación para darle un toque diferente a tus fotos añadiéndole varios tipos de efectos, especializando en los colores de neón para darle un aire ciberpunk. Te ofrece más de una veintena de efectos y filtros con neones, glitches y distorsiones varias.

FacePlay

Durante todo 2021 fueron lanzadas varias aplicaciones basadas en crear deep fakes, por lo que no es de extrañar que en esta lista te vayamos a proponer más de una. Su funcionamiento es bastante sencillo, solo tienes que subir una foto y elegir el efecto que le quieres aplicar. Entonces, verás que la cara de la foto cobra vida prestándole el rostro a divertidas animaciones.

FacePlay te ofrece una variedad de vídeos a los que añadir la cara que quieras, todo ello en una aplicación gratuita pero con anuncios. Esta es una aplicación china bastante orientada a ese mercado, por lo que vas a ver mucho color y vestidos étnicos entre las posibilidades que tienes a la hora de crear tus vídeos. Esto te ayudará a darles un toque diferente.

Gasolina y Diesel España

Este está siendo un año convulso en lo relacionado con el precio de la gasolina, por lo que no viene mal tener cerca y localizadas aplicaciones como Gasolina y Diesel España. Se trata de una app que te ayuda a encontrar las gasolineras más baratas de tu zona, y que así sepas a dónde ir directamente para repostar.

Se trata de una de esas apps humildes pero efectivas. Te ordenará de menor a mayor los precios de los combustibles en las gasolineras cerca de nosotros, para poder verlas todas en formato lista. Además, se integra con Google Maps para que tras elegir una podamos llegar a ella fácilmente.

Gboard

Lo admito. En esta lista he intentado meter aplicaciones lo más frescas posibles, pero es que hay algunas clásicas como Gboard de Google que no pueden faltar en ningún recopilatorio. Es un teclado para tu móvil lleno de opciones, y que se integra con muchos de los servicios de Google.

En este teclado podrás utilizar el traductor de Google como si fuera una extensión, o buscar emojis. También puedes crear stickers personalizados con tu cara para usar en cualquier aplicación, escribir en dos idiomas a la vez o usar su portapapeles entre apps. Quizá, si eres de esas personas a las que les preocupa mucho la privacidad no te haga gracia que Google pueda saber lo que escribes, pero a cambio tienes un teclado muy versátil.

Google Maps

Google Maps es otra de esas aplicaciones clásicas que no pueden faltar en ninguna lista como esta. Lo siento, es simplemente imprescindible hoy en día para cualquier móvil, ya sea por su GPS, por su buscador de sitios, o por su sistema de reseñas con el que vas a poder encontrar sitios recomendados alrededor tuyo.

Tienes opciones como la de compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, crear mapas personalizados, ver el precio de la gasolina, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces, o incluso buscar restaurantes que tengan servicio para llevar.

HBO Max

Sería hacer trampas empezar a añadir todas las plataformas de streaming a la lista, pero vamos a añadir HBO Max por ser una de las últimas en haber llegado. No es una evolución de HBO, sino algo parecido a Disney+, pero de WarnerMedia, en la que incluye todo el contenido de todas las plataformas de entretenimiento que tiene.

Esto quiere decir que te vas a encontrar con el contenido de HBO, el de DC, Warner Bros, Cartoon Network y Max Originals entre otros muchos. Además, cuenta con el aliciente de que los estrenos de cine de Warner llegarán 45 días después a HBO Max, por lo que siempre vas a tener contenido bastante fresco para ver además de otras series y producciones.

Jaadoo

Esta es una aplicación con la que vas a poder ordenar y gestionar mejor tus capturas de pantalla. La app tiene un sistema de IA que reconoce las capturas de pantalla, y las categoriza por aplicación. También te va a permitir clasificarlas manualmente. Y luego, podrás buscarlas con su buscador, administrarlas o compartirlas fácilmente. La app hace todo el procesamiento dentro de tu móvil para mantener tu privacidad.

Mi DGT

Mi DGT es posiblemente una de las mejores aplicaciones nacidas de la administración pública española. Creada por la DGT, te permite tener todo lo relacionado con tu carnet de conducir en el bolsillo, desde el propio carnet de conducir hasta los papeles del coche, todo ello con la misma validez que si lo estuvieras llevando físicamente.

También vas a poder ver los puntos que tienes en todo momento, ver y pagar tus multas de tráfico, asignar un conductor habitual en tu vehículo, ver la fecha de primera matriculación de cualquier vehículo, o pagar tus tasas.

Microsoft Authenticator

Microsoft ha conseguido crear una de las más versátiles herramientas de gestión de contraseñas e inicios de sesión que hay en el mercado. Y es gratuita. Por una parte, Authenticator funciona como un gestor de inicio de sesión en dos pasos, proporcionándote una clave en los servicios vinculados para que terminar de verificar que eres tú.

Pero además de eso, también es un gestor de contraseñas que las sincroniza a través de tu cuenta de Microsoft. Esto te permite tener tus contraseñas a mano en tu móvil Android o iOS, así como en Edge al estar implementadas directamente en el navegador o en Chrome a través de su extensión. Además de guardar y buscar contraseñas, también te ayudará a crear claves fuertes cuando vayas a registrarte en algún sitio.

MoneyBox

Soñar es gratis, pero conseguir algunos sueños no. Y quizá te has propuesto comprarte un coche nuevo u otro gasto grande, pero no sabes cómo ir consiguiendo el dinero para hacerlo. Pues bien, MoneyBox es una pequeña aplicación gratuita que te quiere intentar ayudar a que consigas ahorrar para conseguir esos objetivos.

Sólo tienes que introducir la meta de ahorro y el plazo en el que quieres conseguirlo, y la aplicación calculará el dinero que tienes que meter en la hucha cada mes. Luego, según lo vayas haciendo te irá mostrando el porcentaje de lo que te falta para conseguir ese objetivo.

Net Speed Indicator

Net Speed Indicator es casi imprescindible si quieres controlar y gestionar tu conexión. Te permite saber los datos que estás utilizando con tu móvil en tiempo real, mostrándote la velocidad y el uso de red en todo momento.

Utiliza la fórmula de app gratuita y con anuncios, aunque estos no molestan demasiado. Te mostrará no solo tu gasto total de datos, sino también gráficas con su evolución e información sobre cuántos datos consume cada app que tengas instalada, incluso en tiempo real. Así podrás saber las apps más tragonas y tomar decisiones para estirar al máximo tu tarifa de datos.

Noteit

Esta es una aplicación bastante peculiar que busca reinventar algo tan sencillo como los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería. Su propuesta, la de permitirte enviar dibujos en lugar de textos a las personas que hayas seleccionado. Algunas apps de mensajería permiten hacer esto de forma puntual, y esta app se basa en ello.

Noteit es bastante sencilla. Ofrece un panel de dibujo con cuatro herramientas básicas: lápiz, subrayador, difuminador y goma de borrar. Vas a poder ajustar cosas como el grosor y color, y puedes dibujar lo que quieras. Como si fuera un Pictionary. Luego, tendrás que enlazar la cuenta con otra persona, y os empezaréis a enviar garabatos.

Nova Launcher

Otra aplicación absolutamente imprescindible para Android, y de las más admiradas entre los amantes de la personalización. Nova Launcher es un lanzador alternativo al que le haya puesto a tu móvil el fabricante, y que ofrece tanto las máximas opciones de personalización como llevar a todos los móviles Android algunas de las mejores funciones de las capas de personalización de otros fabricantes.

Nova mantiene muy bien el equilibrio entre funciones, desarrollo constante y estabilidad. Posiblemente no sea el más personalizable o bonito de todos, pero sí que es uno de los más versátiles y con una mayor comunidad detrás de él ayudándole a mantenerse, crecer y ganar cada vez más nuevas funciones.

Snapdrop

A finales del año pasado te hablamos de Snapdrop, lo que vendría a ser la mejor alternativa a AirDrop de Apple para Android. Se trata de un sistema con el que puedes compartir cualquier archivo con cualquier dispositivo que esté en tu misma red de Internet. Y aunque se utiliza a través de una app, también puedes usarla a través de su web.

Lo único que tenéis que hacer es tener abierta la aplicación o web de la herramienta al mismo tiempo. Entonces, los dispositivos se encontrarán dentro de la misma red. Cuando esto pase, pulsa en el dispositivo que quieras y elige el archivo que quieres enviarle para mandarlo a través de la red.

Snapseed

Snapseed es ya todo un clásico en nuestros posts anuales de mejores aplicaciones, y es que sigue siendo una de las mejores apps de edición fotográfica. Destaca por ofrecer unos controles por gestos muy intuitivos a la hora de moverte por su interfaz e interactuar con sus ajustes, todo con gestos de deslizar el dedo y con ajustes muy rápidos que puedes hacer con una sola mano.

Con Snapseed vas a poder desde hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Su principal baza es que es totalmente gratis, sin anuncios ni sorpresas. Por lo tanto, tienes aquí ya todo lo que vayas a necesitar para editar fotos desde las limitaciones del tamaño de una pantalla de móvil.

Stack

Un experimento de Google lanzado a mediados del año pasado. Stack busca hacer evolucionar los escáneres móviles de documentos, no limitándose únicamente a pasarlo a PDF, sino ofreciendo algunas opciones extra.

La principal característica de esta aplicación es que utiliza inteligencia artificial para analizar el documento y su contenido, y le asigna un nombre automático junto a una categoría basada en el tipo de documento que ha detectado que estás escaneando.

Telegram

Telegram sigue siendo a día de hoy posiblemente la aplicación de mensajería más completa y llena de opciones del panorama, y la eterna alternativa a WhatsApp. Sí, es verdad que no tiene su misma base de usuarios y que tampoco tiene una privacidad tan potente al no tener siempre cifrado entre extremos, pero es una herramienta casi imprescindible y siempre recomendada.

También tiene opciones como programar mensajes, un sistema de bots o la posibilidad de crear canales, todo ello pudiéndose utilizar desde varios dispositivos a la vez. También tienes tu propia nube personal si te mandas mensajes a ti mismo, puedes crear carpetas de chats para organizar tus conversaciones, y hacer uso de sus muchísimas opciones de personalización para darle un aspecto diferente y único.

Tidal

Sí, lo obvio en estas listas sería recomendar Spotify. Pero como la popular plataforma de streaming se ha quedado a la cola en calidad de sonido, vamos a recomendar Tidal, que es una de sus principales competidoras. No es tan económica como Apple Music o Amazon Music, pero en términos generales es una de las alternativas más completas.

La aplicación tiene un enorme surtido de música en calidad CD o calidad de máxima resolución de sonido, con un gran número de listas de reproducción personalizadas para que no las eches de menos si te vas de Spotify. También incluye estadísticas con la música que escuchas más, y te puede incluso decir cuánto de tu dinero va a tus artistas favoritos.

TiViFy

TiViFy es una plataforma para ver televisión gratis y sin tener que registrarte. La modalidad gratis sirve para ver los canales de la TDT, por lo que para lo que hablamos hoy es más que suficiente. Mientras, también tiene una versión de pago también tendrás acceso a otro pequeño repertorio de canales exclusivos de esta plataforma.

ToonMe

ToonMe es una aplicación con la que puedes crear caricaturas de gran calidad a partir de cualquier foto que tengas, además de otros diseños. Tienes varios estilos para crear las caricaturas, incluyendo varios estilos de anime e incluso caricaturas como la de Los Simpson. Simplemente eliges una foto y luego el tipo de caricatura.

Lamentablemente, la interfaz de la aplicación es algo mejorable, y algunas caricaturas y la eliminación de las marcas de agua sólo las puedes obtener si pagas una cuota mensual por su opción Pro. La app también esconde otras funciones, como al de crear stickers para WhatsApp y algunas otras. Sin embargo y pese a sus limitaciones y anuncios, es una app muy entretenida que merece la pena probar.

Wateria

Una aplicación para gestionar el riego de las plantas que tengas en casa. Así de sencillo, pero también así de práctico. En ella podrás crear fichas para todas tus plantas y así saber todas las que tienes, y programar los horarios o días de riegos de cada una para que te lo vaya notificando y no se te olvide. Es una app bastante sencilla, pero muy específica para la tarea concreta que quieren realizar con ella.

Wombo

Fue una de las aplicaciones revelación de 2021, y se merece seguir en esta lista de pleno 2022. Wombo es una aplicación con la que puedes subir una foto y crear una animación con ella. Es algo sencillo, simplemente puedes hacer un pequeño deep fake para que la persona de la foto aparezca cantando.

Se trata de una aplicación gratuita, y aunque no está tan pulida ni es estable como cabría desear, te proporciona un entretenimiento seguro. Tienes varias canciones entre las que elegir para crear las animaciones, y es una manera graciosa de crear un pequeño meme con tu foto o la de otra persona.