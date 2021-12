31 aplicaciones móviles que los editores de Xataka han descubierto en 2021 y ahora son esenciales

Te traemos una lista con 31 aplicaciones móviles que los editores de Webedia han descubierto en 2021 y ahora son esenciales para nosotros. Todos los años, tanto nosotros como cualquiera de vosotros que nos leéis instalamos y probamos algunas o muchas aplicaciones en el móvil. Pero son pocas las que realmente nos convencen tanto como para pasar a formar parte de nuestro día a día, y estas son las que lo han conseguido con nosotros.

En esta lista vas a encontrar todo tipo de aplicaciones, tanto nuevas como bastante veteranas, pero que tienen en común haber sido descubiertas por los equipos de Xataka y la rama tecnológica de Webedia. La mayoría son multisistema, pero hay algunas que son exclusivas para Android o iOS. La lista es totalmente subjetiva, y mostramos nuestros descubrimientos.

Pero como siempre decimos en Xataka Basics, también quiero invitaros a que nos dejéis vuestras apps descubiertas en 2021 en la sección de comentarios. Así, tanto el resto de lectores como nosotros mismos podremos leer vuestras recomendaciones y darle oportunidad a esas aplicaciones que han hecho vuestra vida un poco más fácil.

Amazon Photos

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Después de "la caída de Google Fotos", tuve que buscar alternativas para almacenar mis imágenes en la nube. La he sustituido con Amazon Fotos, que es una aplicación similar que, si bien no me gusta tanto a nivel de funciones y de interfaz, me permite subir todo lo que quiera sin pérdida de calidad. Y eso, cuando hacemos fotos RAW con el móvil o la cámara, es muy relevante. Frente a Google Fotos pierdo la posibilidad de subir vídeos de forma ilimitada (solo tenemos 5 GB), pero compensa como sustituta "gratuita" gracias a su inclusión en la suscripción de Amazon Prime."

Amplosion

Recomendada por Eduardo Archanco, de Applesfera

"Mi app recomendada es Amplosion, aunque más que una app es una extensión de Safari para el iPhone. Su función es muy simple: darnos la versión normal de una web cuando se hubiera cargado la versión AMP. Viene muy bien para ver la página web original pudiendo cargar el lector de Safari."

Disponible en la App Store.

Asana

Recomendada por Javier Marquez, de Xataka

"Una de las apps que he descubierto este año es Asana. Sí, lo sé, puede que muchos de vosotros ya la conozcáis, pero había estado completamente fuera de mi órbita. Hasta instalarla en mi iPhone, vivía usando los recordatorios de iOS. Sin embargo, Asana me ha facilitado mucho la organización de mi vida personal y profesional. Puedo gestionar proyectos de manera fácil, agregando colaboradores, asignando tareas, evaluando progresos y demás. En mi caso he creado dos espacios. Uno para temas personales y otro para el trabajo."

Clockify

Recomendada por Miguel López, de Xataka y Applesfera

"Al ser un ‘freelance’ con varios trabajos a mis espaldas, cuidar las horas de mi jornada laboral es muy importante. Gracias a la aplicación Clockify (disponible en iOS y Android) puedo saber cuántas horas le he dedicado a cada trabajo, pudiendo detallar incluso a qué tarea le he dedicado más o menos tiempo. La he estado utilizando durante los últimos meses y me ha ayudado a reducir el tiempo de procrastinación y gestionar mejor las horas que dedico a mi vida profesional."

Discogs

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Discogs es posiblemente la comunidad online y la aplicación más imprescindibles para cualquier amante de la música, sobre todo si eres alguien que colecciona música en formato físico. Es un todo en uno, y tienes desde una auténtica biblia con información sobre todos los grupos del mundo y todas las versiones de todos los discos que han sacado, hasta la posibilidad de añadir y catalogar toda la música que tienes comprada. Por lo tanto, cuando vas a comprar música puedes escanear el código de barras del disco, casete o vinilo que te interese y verás toda su información. Además, también sabrás qué discos tienes para evitar comprar nada repetido. Y por si esto fuera poco, también tienes un nutrido mercado de segunda mano en la que puedes conseguir distintas versiones de álbumes o sencillos de personas que los venden en diferentes partes del mundo."

EasyMenuPlanner

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

"Seguramente no es la mejor aplicación para organizar el menú semanal, pero a veces los caminos que nos llevan a empezar a usar una u otra app son misteriosos. De hecho, no tengo ni idea de por qué empecé a utilizar ‘EasyMenuPlanner’; no obstante, con una interfaz sencilla y la posibilidad de compartir con toda la familia: este organizador de menús me ha simplificado la vida. Nosotros (que hemos tenido dos niños en los últimos 24 meses y la casa es un absoluto desastre en marcha) usamos lo más básico: las funcionalidades de establecer el menú y las de la lista de la compra. Pero con eso surfear el día y, sobre todo, coordinar las comidas (y las compras) se ha vuelto mucho más sencillo. Ya digo que seguramente habrá mejores opciones (en Xataka tenemos un buen listado), así que mi consejo casi es que le deis una oportunidad a algún organizador para hacer 2022 más tranquilo."

EpocCam

"De aquellas que tienes que sacarte de la manga una webcam adicional y no sabes ni cómo montártelo. Comprar otra da una pereza tremenda, pero buscar soluciones aún más. Piensas que igual con el móvil puedes apañar algo, pero entonces te viene a la cabeza algo aún peor: "una aplicación para iPhone con la que pueda conectarme al PC y no morir en el intento... eso tiene que ser imposible". Pero de vez en cuando la tecnología te sorprende. Probé la versión lite de EpocCam por las recomendaciones y, tras ver lo fácil que es pasar la imagen a cualquier programa como OBS, ya sea por Wifi o por cable, y viendo la calidad que atesoraba, no tardé ni medio minuto en pillar la aplicación Pro. Creo que es de las pocas veces que llego a una aplicación y me sorprende de esta forma, así que desde entonces la uso siempre que puedo para darle algo más de chicha a mis directos sin tener que soltar la pasta para una cámara adicional en condiciones."

Disponible en la App Store.

Game Pass

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Cuando compré la Xbox Series X aproveché para redescubrir las aplicaciones móviles de Xbox y la de Xbox Game Pass para Android, que Microsoft ha potenciado en los últimos meses y ha convertido en buenas compañeras auxiliares de la experiencia principal que uno vive con la consola. Las mejoras son constantes y permiten que por ejemplo sea posible aprovechar el servicio xCloud para jugar en el móvil a un gran catálogo de juegos con un mando o incluso con controles táctiles, pero a mi me gusta también esa ocpión de la herramienta Xbox de poder elegir un juego de mi suscripción a Game Pass para irlo instalando en la consola “ligada” al móvil cuando configuramos la app por primera vez. Me gustaría que ambas aplicaciones estuvieran unidas en una sola, pero por lo demás este binomio es desde luego componente llamativo del ecosistema que Microsoft está montando con la Xbox y sobre todo con Game Pass."

Goodreads

Recomendada por Carlos Prego, de Xataka

"Nada nuevo bajo el Sol, lo sé. Goodreads lleva usándose desde hace años, pero yo, personalmente, no he empezado a manejarla realmente hasta hace unos meses. Aunque siempre he sido muy independiente escogiendo mis lecturas, llegué a ella por recomendación de grandes devoradores de libros y no me ha defraudado: una app dinámica, intuitiva, con una comunidad activa, un buen catálogo y en la que proliferan las críticas constructivas; es fácil dar en Goodreads con buenos prescriptores de lecturas y una ayuda para encontrar títulos afines a tus gustos."

Google Family Link

Recomendada por Jesús León, de Xataka

"Una aplicación de la que apenas conocía su existencia (porque no es nueva) es Google Family Link y este año ha sido mi descubrimiento. Tenía necesidad de aplicar un control parental fácil y cómodo en el móvil de mis hijos y ha sido una buena solución. Como aplicación no es especialmente brillante, pero cumple con lo que necesito. Básicamente tener control de las aplicaciones y contenidos que pueden descargar y ver (aplicando filtros de edad). Y también me ha resultado muy útil porque permite tener un seguimiento en tiempo real de su ubicación (por ejemplo en excursiones o cuando están con amigos). Al estar en el ecosistema de Google es fácil vincularlo con Gmail (para notificaciones), con YouTube y Google Play."

Imaging Edge

Recomendada por Fernando Sánchez, de Xataka Foto

Llevaba mucho tiempo (5-6 años) sin tener que fotografiar con prisas, con la necesidad de facilitar las fotografías en el momento. En uno de mis últimos trabajos tuve que entregar las fotografías en las que participaba una ministra apenas 10 minutos después de terminar el acto. Por un momento me sentí perdido pero el trabajo manda, así que reaccioné rápido y me bajé Imaging Edge de Sony para descargar las fotografías seleccionadas en mi cámara... Recordaba que era algo lento y tedioso. Pero fue rápido y eficaz. Solo hay que vincular la cámara con el móvil y todo fluye con rapidez... así tengo la calidad de una cámara de formato completo y la versatilidad de un teléfono móvil... Luego revelé sin problemas con Adobe Lightroom (funciona igual que la versión de escritorio) para corregir luces y sombras... 5 fotografías en 10 minutos... Y encima recibí la felicitación del gabinete de prensa."

Last.fm

"Este es un servicio con más de una década de historia a sus espaldas, pero el año pasado decidí darle otra oportunidad, y durante este año ha terminado de convencerme. Sobre todo desde que este año, que además de Spotify también he escuchado más y más música en CD, vinilo, e incluso en el ordenador por tener digitalizados todos mis CDs. También me gusta tener estadísticas de lo que escucho, y Last.fm es el servicio donde las tengo todas centralizadas. Tengo vinculada mi cuenta de Spotify a Last.fm, y el reproductor de música que uso en Windows también lo soporta y lo tengo vinculado. Y luego, utilizo la web de Open Scrobbler para añadir las canciones que escucho en formato físico. Y ahí están, todas las estadísticas de la música que escucho centralizadas en este servicio, con un sistema de recomendaciones bastante más potente que el de Spotify para ayudarme a descubrir música nueva."

Lichess

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

"Me he aficionado al ajedrez recientemente y Lichess me parece una aplicación excelente. De código abierto, liviana, sin publicidad, con miles de jugadores en cada momento y la posibilidad de jugar con la máquina y elegir el nivel. También funciona offline, por lo que va muy bien para esos viajes donde no tienes cobertura. Si no quieres tener que registrarte ni meterte en plataformas más complejas, Lichess es ideal tanto para novatos como yo como para jugadores más experimentados."

Microsoft Authenticator

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"En los últimos años, he estado probando casi un gestor de contraseñas por año. He probado muchos de pago, pero desde que probé Microsoft Authenticator ya no querría utilizar ningún otro. Simplemente me ofrece con creces todo lo que necesito. Y es que es un dos en uno, que funciona como gestor de contraseña y como aplicación de verificación en dos pasos. Por una parte si la tienes en el móvil puedes usarla para verificar el inicio de sesión en cualquier servicio. Y por otra, sirve para tener sincronizadas tus contraseñas en todos tus dispositivos. En Edge las contraseñas se sincronizan nativamente, pero tiene extensión para Chrome y aplicaciones para Android e iOS, y es totalmente gratuita. Sé que hay muchas alternativas muy buenas en este campo, pero esta es la aplicación que me ha enamorado."

MoneyBox

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Una app que he descubierto en 2021 es MoneyBox. No tiene la interfaz más bonita del mundo, pero es una espectacular app para ahorrar. Le marcamos un objetivo económico y nos dice cuánto dinero mensual tenemos que ahorrar para llegar a dicho objetivo. Es gratis y ha sido todo un descubrimiento."

Nextory

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Es la evolución de Nubico, la plataforma de lectura ilimitada de libros que cambió de propietario cambiando también de app, a Nextory. Con ella tengo al alcance del teléfono y de la tablet todo tipo de lecturas, desde novelas a revistas. Ofrece una interfaz limpia, facilita leer en cualquier parte y puede usarla toda la familia gracias a los diferentes perfiles. Es muy recomendable para quienes acostumbran a leer con mucha frecuencia y desean varias las temáticas y narrativas."

Nike Training

Recomendada por Javier Marquez, de Xataka

"La primera aplicación que he descubierto este año y me gustaría mencionar es Nike Training. Lo cierto es que no me llevo muy bien con los deportes y estaba buscando algo que me ayude a complementar las pocas veces que sago a correr en la semana. Nike Training cuenta con un amplio abanico de entrenos de diferente complejidad. Por lo que puedes empezar poco a poco si estás en nivel principiante como yo. Mis favoritos son: "Calentamiento para empezar el día", "Libérate del escritorio en 7 minutos" y "Secuencia de calentamiento activo". Como veréis, he elegido rutinas fáciles para realizar sin equipamiento, pero hay muchas más."

NordPass

Recomendada por Antonio Vallejo, de Genbeta y Xataka Home

"NordPass es un buen gestor de contraseñas, simple y fácil de usar. Está disponible para Windows, macOS, Linux y dispositivos iOS y Android. Desde su puesta en marcha se han ido añadiendo funciones, y encontramos características muy útiles como la posibilidad de ver si nuestra contraseña se repite en otros servicios, o detectar si nuestros datos han sido filtrados mediante brechas de seguridad. Cuenta también con versión gratuita, y aunque esté desprovista de ciertas funciones, la aplicación rinde bastante bien y es tremendamente versátil y útil. Para mí ha sido el descubrimiento del año, ya que tenía ganas de cambiar de gestor de contraseñas y me ha venido de perlas."

Pikmin Bloom

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Es difícil categorizar Pikmin Bloom como un juego ya que, en sí, no se juega demasiado con él, más bien se camina: es un excelente motivador de la actividad. Dado el nombre y el juego de Nintendo en el que se basa, la app permite reunir Pikmins al tiempo que fomenta las caminatas con su eficiente sistema de recompensas. En casa nos hemos enganchado todos a esta aplicación; con la consiguiente pelea por ver quién anda más y, con ello, consigue más Pikmins o plantar un mayor número de flores."

Pocket

Recomendada por Frankie MB, de VidaExtra

"Hasta hace no demasiado era esa clase de persona que a veces pasaba los enlaces y vídeos curiosos por whatsapp para compartirlos y, no lo negaré, para tenerlos a mano o que no se pierdan. Entre otras cosas, porque llegó un punto en el que se me fue la mano a la hora de guardar o poner marcadores en mis navegadores de móviles y PC y soy perfectamente consciente de que me volverá a pasar. En este aspecto, Pocket ha sido mi solución: me permite guardar los enlaces, direcciones, post de redes sociales y lo que desee desde web o móviles y, posteriormente, gestionarlos, borrarlos y compartirlos de manera muy cómoda y sencilla. Es más, una vez instalado en iOS suelo llevarme cualquier enlace más o menos interesante a la app, despreocuparme por su contenido y al final del día hacer un repaso completo a todo o releer lo que más me ha gustado sin tener quee abrir ventanas o navegadores. Todo dentro de la propia App."

RedOS

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Con todo lo que ha subido la factura de la luz este año, y ante la montaña rusa de precios que vemos de un tramo horario a otro en función de cada hora, la aplicación que este año se ha vuelto imprescindible en mi iPhone (y entre sus widgets) es redOS, que también está para Android. Si entro en ella, veo el precio de la electricidad de cada hora del día, y desde los widgets veo el precio de la hora actual. De esta forma, sé si es buena hora para poner una lavadora, o a qué hora podré ponerla mañana."

Recomendada por Amparo Babiloni, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Quiero añadir un 'bonus track' y es redOS, la app para saber el precio de la luz en tiempo real. Tengo una tarifa PVPC y, si quiero ahorrar, es vital conocer el precio antes de poner una lavadora o programar el lavavajillas. Lo que más me gusta es el widget para ver el coste en cada momento de un vistazo."

Slack

Recomendada por Carlos Prego, de Xataka

"Recién aterrizado al mundo Slack por motivos laborales, la primera impresión es de diez. Como herramienta para el PC es intuitiva y práctica, ayuda a la organización en el trabajo y hace muy fácil las dinámicas de equipo a pesar de los retos del teletrabajo. Como app para el móvil permite estar pendiente de notificaciones y novedades fuera de la oficina. Lo dicho, de sobresaliente."

Sleep Timer

Recomendada por Antonio Vallejo, de Genbeta y Xataka Home

"Normalmente, no me puedo dormir si no me pongo antes algo de fondo, y generalmente suele ser un podcast, un vídeo, o un directo de Twitch. Para lo primero no hay problema, pues las principales apps de música y podcasts disponen de temporizadores para cortar el contenido que estemos escuchando. Sin embargo, en el caso de ver un vídeo o stream en un dispositivo Android, la cosa cambia. Con Sleep Timer puedo poner un temporizador y dejar algo reproduciéndose sin preocuparme de dejar encendida la pantalla del teléfono o tablet. Una vez pasado el tiempo, la app pausará el vídeo y bloqueará automáticamente nuestro dispositivo. Una aplicación muy útil para ver contenido sin perdernos nada y con la seguridad de que el móvil acabe con la pantalla apagada mientras dormimos."

Disponible en Google Play.

Snapseed

Recomendada por Pablo Rodríguez, de Xataka

"Para mí, el descubrimiento de 2021 ha sido Snapseed, una de las mejores apps de retoque fotográfico que he probado. Sí, lo sé, voy con bastante retraso, pero me gusta la fotografía desde hace mucho tiempo, y hasta hace muy poco prefería hacer las fotos con la cámara y retocarlas en el ordenador. Y aunque sigo prefiriendo esta técnica para algunas instantáneas, Snapseed se ha convertido en un compañero de batalla callejera de primer orden. Lo que más me gusta de esta app es que consigue resultados muy buenos, como no pensé nunca que lo haría desde el móvil. Una foto bien tratada con Snapseed se acerca mucho a una calidad profesional, y gracias a ello ahorro mucho tiempo si lo que quiero es retocar una imagen tomada por el móvil y compartirla en redes sociales. Además, la app permite procesar archivos en RAW, el mejor formato para capturar fotos, cosa que muchos otros editores de móvil no permiten. Por lo demás, es intuitiva, bastante completa en sus funciones y no comprime tanto los colores como otras aplicaciones similares. Por calidad de los resultados, sencillez y rapidez, se ha convertido en una de mis imprescindibles."

Star Walk 2

Recomendada por Carlos Prego, de Xataka

"Otra más vieja que el tebeo, lo sé; pero con la que me he estrenado este año. El sabor de boca es igualmente positivo. Intuitiva, ágil, muy visual, ayuda a explorar los objetos celestes en tiempo real. Su sección de novedades echa una mano al usuario para que esté al día de fenómenos astronómicos y maneje datos de interés, como consejos para las observaciones, curiosidades, información histórica… Todo con una presentación agradable y cuidada."

Steam Link

Recomendada por Frankie MB, de VidaExtra

"Este año me he acostumbrado totalmente a jugar en remoto, y si bien a través de la app de Xbox de PC continúo mis partidas de consola, también he convertido mi móvil en una especie de sistema portátil con lo mejor de Steam y Xbox. Por un lado, gracias al Game Pass Ultimate y el juego en la nube; pero mi arma secreta para mi colección de juegos de PC ha sido Steam Link. La App de Valve parte de una idea sencilla que ejecuta con mucho acierto y sin descartar casi ninguna posibilidad o ajuste: vinculas la app a tu cuenta de Steam y, ya desde su interfaz, puedes usar la pantalla para acceder a tu biblioteca de juegos y disfrutarlos donde quieras. Tienes un mando digital en la pantalla, aunque también puedes usarla como trackpad y, en general, funciona de manera bastante resultona. Ahora bien, hay títulos que piden ser jugados con un mando de toda la vida. Ahí es dónde entra en juego la versatilidad de la App, lo fácil que es emparejar un mando inalámbrico a ella. Quizás no sea lo ideal, pero hay que reconocer que -nunca mejor dicho- Steam Link da mucho juego."

Tarjeta Sanitaria

Recomendada por Juan Carlos López, de Xataka

"Debido a mi trabajo en Xataka viajo y asisto con frecuencia a eventos presenciales en los que, dadas las circunstancias en las que vivimos desde hace dos años, me veo obligado a acreditar mi pauta de vacunación contra la COVID-19, o bien que he superado una PCR o un test de antígenos con resultado negativo. Por esta razón una de las apps que más he utilizado este año, y que sin duda más me ha facilitado mi trabajo, es 'Tarjeta sanitaria', que está disponible tanto para Android como para iOS. Es una opción muy práctica que a las personas que nos vemos obligadas a desplazarnos con frecuencia y asistir a eventos nos hace la vida un poco más fácil. Yo utilizo la app que ha habilitado la comunidad de Madrid porque es en la que vivo, pero otras comunidades autónomas españolas han puesto a punto apps similares que tienen una funcionalidad muy parecida. Y, en mi opinión, merece la pena hacerles un hueco en nuestro smartphone."

Things

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"Tras años con Todoist decidí dar el paso a Things, que no es tan completa pero sí tiene una interfaz cuidada hasta el extremo, con muy buen gusto. Quien aprecie mucho el apartado visual disfrutará mucho con Things. Disponible únicamente para el ecosistema Apple: iOS, macOS, iPadOS y watchOS."

Disponible en la App Store.

Todoist

Recomendada por Amparo Babiloni, de Xataka Móvil y Xataka Android

"En realidad no ha sido un descubrimiento porque ya conocía la app, pero no ha sido hasta ahora que la he empezado a usar a diario. Hablo de Todoist, la app de tareas que desde hace unos meses se ha convertido en mi centro de productividad. El servicio es fantástico y la app está a la altura. Es sencilla, con un diseño claro y el funcionamiento es perfecto. Además está en todas las plataformas. Hasta ahora estaba usando Notion, un servicio que también me gusta mucho pero cuya app deja mucho que desear. Creo que me quedaré en Todoist mucho tiempo y la app es uno de los motivos clave."

Ulysses

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"Cada día escribo unas 2.000 palabras solo en guiones de podcast, a eso hay que sumar artículos y reportajes. Sobre todo la parte de los guiones me hizo valorar pasar a Ulysses, que incluye una forma gráfica de ver cuál es el objetivo (en palabras, párrafos, etc) que hemos definido para cada texto, y por cuánto vamos. Disponible en iOS, iPadOS y macOS."

Disponible en la App Store.

WorkOutDoors

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"El apartado visual lo lleva regular, pero es tan funcional y personalizable como aplicación para entrenamientos deportivos que lo compensa todo. Modularidad extrema para hacer de esta app el acompañante de carreras ideal. Solo disponible para Apple Watch."